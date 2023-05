Con iOS 17 l’iPhone sarà come l’Echo Show: tutto sul display smart

Manca ormai davvero poco al lancio di iOS 17 e sono molte le indiscrezioni trapelate sul web in questi giorni. Tra queste, una delle più interessanti è quella che riguarda l’interfaccia aggiornata della schermata di blocco in iOS 17: tramite questa novità, infatti, l’iPhone si trasformerà in un “display per la smart home”, come riportato anche da Mark Gurman di Bloomberg. Quando non è in uso e posizionato in orizzontale l’‌iPhone‌ mostrerà una serie di informazioni, tra cui appuntamenti del calendario, dati meteo, notifiche e molto altro ancora. In questo modo l’iPhone diventerà una sorta di hub domestico.

Con l’‌iPhone‌ collegato a un supporto di ricarica MagSafe in orientamento orizzontale, ad esempio, verrà visualizzata l’interfaccia della smart home: per gli utenti l’esperienza sarà simile a quella vissuta con dispositivi come Echo Show o Google Nest Hub. La funzionalità si baserà sulle opzioni del widget che Apple ha aggiunto alla schermata di blocco in iOS 16.

L’obiettivo della società del CEO Tim Cook è quello di riuscire a rendere gli iPhone più utili quando non vengono utilizzati attivamente e sono posizionati su una scrivania o un comodino. La Mela prevede anche di utilizzare uno sfondo scuro con testo di colore più chiaro per facilitare la lettura delle informazioni sul display.

Sempre stando alle indiscrezioni il colosso di Cupertino starebbe sviluppando un’interfaccia orizzontale anche per l’iPad anche se probabilmente non la vedremo nella nuova versione del sistema operativo. iOS 17‌ verrà annunciato all’evento principale del 5 giugno che darà il via alla Worldwide Developers Conference 2023.