iOS 17, tutte le probabili novità: cosa aspettarci al WWDC

Mancano poco meno di due mesi all’annuncio ufficiale di iOS 17 da parte di Apple. Stando alle indiscrezioni, infatti, la Mela dovrebbe presentare la nuova versione del sistema operativo durante il keynote della Worldwide Developers Conference, in programma il 5 giugno. Ma quali saranno le novità principali di iOS 17? Una fonte anonima, che ha già condiviso informazioni accurate in passato, ha rivelato le potenziali nuove funzionalità in arrivo con l’aggiornamento.

In un post comparso sui forum del sito MacRumors e anche su Twitter, la fonte ha fatto sapere che la funzionalità di ricerca sarà “notevolmente migliorata” in iOS 17, pur non fornendo dettagli specifici. Lo strumento di ricerca integrato nell’iPhone aiuta a far emergere le informazioni sul dispositivo e sul Web: i risultati e i suggerimenti vengono forniti durante la digitazione. A partire da iOS 16, c’è un pulsante “Cerca” dedicato nella parte inferiore della schermata principale per garantire un facile accesso.

Apple dovrebbe poi espandere la Dynamic Island a tutti e quattro i modelli di iPhone 15 che verranno lanciati quest’anno. La fonte ha affermato che la Dynamic Island sarà in grado di “fare molto di più” su iOS 17 sul piano software. Introdotta su iPhone 14 Pro lo scorso anno, la Dynamic Island mostra attualmente avvisi di sistema, tra cui la percentuale di batteria, le telefonate in arrivo e alcune attività ‘live’, come i parziali delle partite e molto altro ancora.

In più, la fonte ha ribadito che iOS 17 includerà “importanti modifiche” al design e alla personalizzazione del Centro di controllo, introdotto con iOS 7 quasi un decennio fa. Da iOS 11 in poi il Centro di controllo è stato interessato da poche modifiche, ma il nuovo aggiornamento porterà molti cambiamenti.

La fonte ha poi aggiunto che iOS 17 includerà nuove impostazioni di accessibilità personalizzate che consentiranno agli utenti di avere un maggiore controllo sull’interfaccia utente dell’iPhone: potrebbe trattarsi di una “Modalità di accessibilità personalizzata” nascosta, scoperta nella versione beta di iOS 16.2 l’anno scorso. La nuova modalità consentirebbe agli utenti di sostituire la tipica schermata di blocco e la schermata iniziale con elementi dell’interfaccia utente più accessibili.

Sempre la fonte ritiene che con iOS 17 arriveranno anche altre novità, tra cui le impostazioni aggiuntive per le notifiche e il display Always-On, più filtri Focus e gli aggiornamenti alle app Fotocamera e Salute. Nel complesso, la fonte ritiene che iOS 17 si concentri sui miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.