4 modi per visualizzare post e commenti eliminati su Reddit

Nel contesto dei social network, Reddit non può competere con colossi come Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, ma è comunque riuscito a ritagliarsi una fetta di pubblico affezionato.

Tale piattaforma si basa su discussioni tra soggetti anonimi che trattano un po’ tutti gli argomenti e gli interessi. Proprio l’anonimato e la libertà di parola ha reso Reddit un social network di successo, anche se ciò ha inevitabilmente comportato una serie di problemi.

Il controllo dei commenti su tale piattaforma viene effettuato attraverso bot e moderatori umani che, in caso di bisogno, intervengono rimuovendo post o commenti. Ma quegli elementi eliminati sono spariti per sempre? Cosa succede se sei curioso di leggere un post cancellato o un commento cancellato da Reddit?

Se Instagram propone soluzioni apposite, integrate recentemente sulla piattaforma, per Reddit bisogna un po’ ingegnarsi. Per fortuna è possibile, con l’aiuto di determinati siti web ed estensioni del browser: di seguito ti spieghiamo come fare.

Unddit è il successore di Removeddit. Secondo il sito, questo strumento recupera i contenuti da Pushshift.io, che memorizza i commenti di Reddit in un database. È lo stesso database da cui Reveddit recupera i commenti.

Unddit può mostrare tutti i commenti eliminati da bot, mod e utenti. I commenti eliminati mostrati in una casella rossa sono stati eliminati da bot o mod e i commenti in una casella blu sono stati eliminati dagli utenti.

Ecco come visualizzare i commenti eliminati utilizzando Unddit:

vai su Unddit ;

; trascina il bookmarklet rosso Unddit sulla barra dei preferiti;

sulla barra dei preferiti; vai al post di Reddit contenente i commenti eliminati che desideri visualizzare e fai clic sul bookmarklet Unddit;

Nella pagina archiviata risultante è possibile visualizzare i commenti eliminati che sono stati archiviati.

Revedit

Reveddit consente il monitoraggio e la visualizzazione di post e commenti Reddit eliminati. Tuttavia, può mostrare solo i contenuti eliminati da bot e mod e non i contenuti eliminati dall’utente. Gli utenti possono anche installare l’estensione del browser di Reveddit chiamata reveddit real-time per ricevere notifiche quando un loro contenuto viene rimosso.

Ecco come visualizzare post e commenti eliminati utilizzando Reveddit:

vai sul sito di Revedit;

copia il nome utente, il subreddit o il link del post pertinenti, incollalo nel campo designato e fai clic su go ;

; scorri la pagina archiviata per visualizzare i commenti (Reveddit comunica agli utenti se sono stati rimossi da bot o mod);

se il commento è stato eliminato prima dell’archiviazione di Reveddit, fai clic sul pulsante blu Ripristina Restore per cercarlo.

Wayback Machine

Wayback Machine è uno strumento utilissimo in svariate occasioni. Esso lavora salvando copie delle pagine web a più riprese durante il corso dei mesi e anni. È uno sistema semplice che consente, tra le altre cose, di visualizzare i post e i commenti di Reddit eliminati se sono stati attivi abbastanza a lungo da consentire a Wayback Machine di archiviarli nel suo enorme database.

Ecco come fare:

vai sul sito di Wayback Machine ;

; copia l’URL del post di Reddit con il contenuto da recuperare;

incollalo nella barra di ricerca di Wayback Machine e fai clic sul pulsante Browse History o premi il tasto Invio.

La pagina dei risultati mostrerà quante volte la pagina web è stata salvata e quando. Seleziona le date precedenti per trovare i contenuti eliminati. Facendo clic su una qualsiasi delle date verrai reindirizzato a una versione salvata del post di Reddit di quel determinato giorno.

Questa tecnica può funzionare con qualunque tipo di sito o social network.

Resavr

Resavr è lo strumento meno potente in questo elenco. Non è efficace come Unddit e gli altri servizi, in quanto consente solo di visualizzare i commenti Reddit eliminati, non i post. Questo sito web è consigliato solo se hai difficoltà a utilizzare le precedenti soluzioni.

Perché dunque ricorrere a Resavr? Questo strumento ha come punto di forza la sua sezione Recent Comments per i commenti Reddit eliminati più di recente. È utile se vuoi trovare i commenti con pochi e semplici passaggi.

Ecco come visualizzare i commenti eliminati con Resavr:

vai su Resavr ;

; utilizza la barra di ricerca per digitare le parole chiave relative al commento eliminato e fai clic sul pulsante di ricerca o premi il tasto Invio ;

; scorri la pagina dei risultati per trovare il commento eliminato.

Facendo clic su uno qualsiasi dei collegamenti dovrebbe portare a una pagina con il contenuto completo del commento eliminato.

Domande frequenti

Passiamo dunque ad analizzare alcune potenziali domande da porsi riguardo Reddit e il recupero di contenuti cancellati sulla piattaforma.

Tale archiviazione dei contenuti di Reddit è legale?

Tutti i post e i commenti archiviati, cancellati o meno, sono stati resi pubblicamente disponibili dalle persone che li hanno scritti. Ciò significa che sono stati messi a disposizione del pubblico, che era noto all’utente, e archiviati dai database da cui questi strumenti recuperano il contenuto.

In poche parole, questo tipo di archiviazione dei contenuti di Reddit è legale. Finché è stato ottenuto legalmente da questi strumenti, non dovrebbero esserci implicazioni con la visualizzazione di post e commenti Reddit cancellati.

Tuttavia, se un individuo dovesse utilizzare il contenuto eliminato per diffamare o ricattare un’altra persona, potrebbero sorgere problemi di altro tipo.

Puoi “annullare” o ripristinare i tuoi post e commenti eliminati?

Non puoi “annullare” i post e i commenti di Reddit che hai eliminato tu stesso. Reddit infatti non offre (almeno al momento) un’opzione di ripristino. Puoi visualizzare le versioni archiviate solo utilizzando gli strumenti sopra menzionati.

Come puoi eliminare i tuoi dati Reddit in modo sicuro per mantenerli inaccessibili dagli strumenti di archiviazione?

Secondo i gestori di Unddit e Reveddit, se un utente desidera che i contenuti archiviati che ha creato vengano rimossi, deve solo contattare le piattaforme e richiedere la cancellazione da Pushshift.io, un servizio esterno che usano per recuperare i contenuti archiviati.

Sfortunatamente, non c’è modo di impedire che i tuoi singoli post e commenti su Reddit vengano archiviati: tutto dipende dai moderatori. Possono scegliere di archiviare o annullare l’archiviazione di tutti i post e non di singoli post all’interno del subreddit.

Fonte maketecheasier.com