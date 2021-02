“Eliminati di recente”, Instagram introduce la funzione per recuperare i post cancellati per sbaglio

Instagram cerca sempre di introdurre delle novità che possano aiutare a migliorare l’esperienza utente. Di recente, il social controllato da Mark Zuckerberg si sta rinnovando con diverse funzionalità. L’ultima, in ordine di tempo, è quella appena resa disponibile in tutto il mondo con il nome di “Eliminati di recente”. Ma di cosa si tratta, esattamente?

Per farla breve, la piattaforma di social media sta introducendo un modo per recuperare i post eliminati. Come riporta la testata SlashGear, la nuova funzione “Eliminati di recente” fa esattamente questo, ovvero consente all’utente di ripristinare i contenuti eliminati in precedenza.

Ma perchè Instagram ha voluto introdurre questa nuova funzionalità? Molto probabilmente è stata valutata positivamente la sua utilità nel combattere il numero sempre più crescente di hacker, che sono diventati un problema molto serio negli ultimi anni per il social. Tuttavia, la funzione sarà utile anche per tutti gli utenti che elimineranno dei contenuti senza volerlo e potranno in questo modo ripristinarli.

La funzionalità “Eliminati di recente” può essere attivata con foto e video, nonché con formati di contenuto più recenti come Reels, Stories e IGTV video. Gli utenti avranno a disposizione fino a 24 ore per ripristinare le storie e 30 giorni per ripristinare altri contenuti eliminati. Ma come si procederà per far sì che il vero proprietario dell’account ripristini i post? Instagram ha pensato anche a questo: gli utenti dovranno infatti confermare la propria identità tramite SMS o e-mail, e lo stesso dovrà essere fatto per procedere all’eliminazione definitiva dei contenuti.

Per ripristinare i contenuti Instagram cancellati, basta seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto bisogna cliccare sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra della scheda del profilo. Successivamente fare tap su Impostazioni e sull’opzione “Eliminati di recente”. A quel punto è sufficiente selezionare un post e cliccare su “Ripristina”.

Fonte Phone Arena