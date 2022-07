Come utilizzare un controller da gaming come mouse su Windows

I controller di gaming, noti anche come gamepad, sono una periferica nata su console e che, con il passare degli anni, si è sempre più affermata sempre più su computer.

Le console odierne, offrono interfacce e menu alquanto complessi che possono essere gestite facilmente attraverso i suddetti gamepad. Ma se volessimo adottare queste periferiche anche in ambiente Windows, sostituendo il caro e vecchio mouse?

In questo articolo andremo a vedere come è possibile utilizzare un controller per gestire il puntatore del sistema operativo Microsoft.

Perché usare un controller come mouse

La ragione più ovvia per trasformare il tuo controller in un mouse è se vuoi usare il computer come una console. Sebbene sia molto comodo controllare il tuo PC Windows utilizzando un mouse e una tastiera wireless dal divano, non è la soluzione più elegante. Se il tuo gamepad può fare le veci del mouse, significa che puoi navigare nel sistema operativo tra i giochi senza cambiare periferica.

Anche se non sei un giocatore, potresti avere una macchina utilizzata per vedere contenuti streaming e la natura più compatta di un controller a un mouse. C’è anche un caso d’uso dell’accessibilità da considerare.

I gamepad sono anche un’ottima alternativa ai numerosi dispositivi utilizzati per controllare a distanza le presentazioni. Non devi acquistare un telecomando speciale per il tuo lavoro, conferenza o presentazione scolastica. Anche se forse non è la soluzione più elegante, in caso di necessità, questo utilizzo si addice perfettamente a questo tipo di periferiche.

Usare un controller come mouse su Steam

Steam non necessita di particolari presentazioni: è il negozio di giochi digitali più popolare su PC e se sei un giocatore, probabilmente hai già il loro client installato sul tuo computer. Se non lo sei, tuttavia, puoi comunque semplicemente aprire un account e installare il client senza dover effettivamente acquistare nulla.

Una volta installato Steam sul tuo computer, vai su Steam – Impostazioni e segui questa procedura:

dal menu laterale, seleziona Controller ;

; ora, fai clic su Impostazioni generali del controller ;

; spunta la casella che corrisponde al tipo di controller che stai utilizzando (nel caso di un controller Xbox scegli Supporto configurazione Xbox ) e chiudi la finestra

) e chiudi la finestra torna alle Impostazioni e in Controller fai clic su Configurazione desktop ;

e in fai clic su ; qui puoi personalizzare la pressione dei tasti o l’azione del mouse che i pulsanti e le levette del controller emuleranno: fai clic su ogni controllo che desideri personalizzare e assegnagli una funzione.

Ovviamente dovresti scegliere una configurazione che sia più comoda e intuitiva per l’utilizzo che intendi fare del dispositivo e per i tuoi gusti personali.

Se hai un controller Sony DualShock 4 o PlayStation 5 DualSense, puoi configurare i touchpad del controller in modo che fungano da mouse (il che per molti può essere davvero utile). In tal senso:

torna a Impostazioni generali del controller come ti abbiamo mostrato sopra;

come ti abbiamo mostrato sopra; questa volta, seleziona l’opzione Supporto per la configurazione di PlayStation ;

; torna a Configurazione desktop per iniziare a mappare i nuovi controlli;

per iniziare a mappare i nuovi controlli; pra seleziona il touchpad dal diagramma in Steam;

dal diagramma in Steam; basta cambiare lo stile di input in Mouse.

Alternative a Steam

Se non vuoi installare un’intera vetrina digitale per avere accesso a questa funzione, ci sono una serie di utilità alternative che fanno lo stesso lavoro.

Gopher 360

Gopher360 è una popolare utility gratuita che trasforma istantaneamente qualsiasi controller Xinput in un mouse. Xinput è lo standard nativo utilizzato da tutti i controller Xbox, ovvero Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. È possibile utilizzarlo con i controller PlayStation, ma è necessario utilizzare un’altra applicazione che traduca quegli input per la diversa piattaforma.

Usare Gopher360: basta scaricare il file .exe ed eseguirlo. Una volta fatto ciò, si aprirà la finestra stile terminale simile al vecchio DOS. Minimizza la finestra appena apparsa e prendi il tuo controller. Questi sono i controlli predefiniti:

R : clic sinistro del mouse

: clic sinistro del mouse X : clic destro del mouse

: clic destro del mouse Y : Nascondi terminale

: Nascondi terminale B : Enter

: Enter D-pad : tasti freccia

: tasti freccia Analogico destro : scorri su/giù

: scorri su/giù Clic analogico destro : F2

: F2 Analogico sinistro : mouse

: mouse Clic analogico sinistro : clic centrale del mouse

: clic centrale del mouse Indietro : aggiornamento del browser

: aggiornamento del browser Inizio : tasto Windows sinistro

: tasto Windows sinistro Inizio + Indietro : disattiva Gopher360 (per quando vuoi giocare)

: disattiva Gopher360 (per quando vuoi giocare) Start + DPad su : attiva/disattiva l’impostazione della vibrazione di Gopher360

: attiva/disattiva l’impostazione della vibrazione di Gopher360 LBumper : pagina browser precedente

: pagina browser precedente RBumper : pagina browser successiva

: pagina browser successiva LTrigger : Spazio

: Spazio RTrigger: Backspace

Gopher360 genera un file Config nella stessa cartella in cui hai salvato l’eseguibile prima di eseguirlo per la prima volta. È possibile modificare questo file per personalizzare i controlli predefiniti. Se combini qualche guaio con il file di configurazione, eliminalo senza timori. Una nuova impostazione di default verrà creata alla successiva esecuzione dell’applicazione.

Keysticks

Potresti anche essere interessato a provare Keysticks, che è un’applicazione più raffinata di Gopher360, con un’interfaccia grafica intuitiva. Puoi utilizzare i Keystick per controllare il tuo PC in generale o per giocare a giochi per PC che non supportano nativamente i controller.

Dopo aver installato Keystick, vedrai l’immagine di un controller Xbox (per un DualShock dovrai prima installare un’applicazione per tradurre il segnale) nella parte inferiore destra del desktop. Questo mostra quali pulsanti del controller emuleranno l’input del mouse o della tastiera. È possibile personalizzare queste assegnazioni dei tasti nelle impostazioni del software.

Tuttavia, per impostazione predefinita, puoi spostare il puntatore del mouse utilizzando la levetta analogica destra. Il clic con il pulsante sinistro del mouse viene assegnato al trigger sinistro e il clic con il pulsante destro del mouse viene assegnato al pulsante di avvio. Questo è il piccolo pulsante a destra del grande pulsante Xbox al centro del controller.

Per attivare i Keystick, fai doppio clic sulla sua icona nella barra delle notifiche. Se vedi la finestra di controllo e hai un controller Xinput (compatibile con Xbox) collegato al tuo PC, puoi fare tutte le cose che fai normalmente con il tuo mouse.

Domande frequenti

Passiamo dunque ad alcune domande che potresti farti riguardo l’uso di un gamepad su un PC Windows

I giochi funzioneranno normalmente quando utilizzo il mio controller come mouse?

Utilizzando il metodo Steam, il controller dovrebbe passare automaticamente dalla modalità normale alla modalità mouse, ma solo per i titoli presenti sulla piattaforma. Se vuoi che ciò accada per altri giochi, vai su Giochi – Aggiungi un gioco non Steam alla mia libreria nel client Steam. Quindi cerca il file eseguibile del gioco e aggiungilo.

Come si spengono i controller?

Non è proprio ovvio come spegnere questi controller senza una console. Per farlo, tieni premuto il pulsante Guida Xbox o il pulsante PS finché le spie del controller non si spengono. Potrebbe essere necessario tenere il tasto premuto anche per più di 10 secondi, ma non lasciarlo andare finché le luci non si spengono.

Cosa succede se il mio computer non ha il Bluetooth?

Se hai un computer senza Bluetooth e non desideri utilizzare una connessione cablata con il controller, puoi acquistare un dongle aggiuntivo USB (solitamente basato su USB) o, nel caso di controller Xbox ufficiali, puoi utilizzare un adattatore wireless Xbox per Windows. Avrai un’esperienza del controller praticamente senza ritardi e accesso all’audio tramite il jack per le cuffie del controller.

