Come usare le scorciatoie da tastiera per Netflix

In pochi conoscono le scorciatoie da tastiera per Netflix, anche se essi possono risultare a dir poco utilissimi.

La piattaforma di cui stiamo parlando, non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Con il suo catalogo ampio e ricco di produzioni originali tra film e serie TV, si tratta dalla piattaforma “regina” dello streaming online. Dopo aver scelto il proprio contenuto preferito però, individuare le shortcut da tastiera per Netflix può rendere la visione decisamente più piacevole.

In questo articolo affronteremo questo tema, elencando le combinazioni rese disponibili dagli sviluppatori della piattaforma.

Scorciatoie da tastiera per Netflix: tutto quello che c’è da sapere

Le scorciatoie da tastiera di Netflix rendono semplicissimo mettere in pausa, riavvolgere e passare a schermo intero nel caso in cui non ci sia il mouse disponibile nelle immediate vicinanze.

Per chi ha una tastiera wireless, per esempio, l’utilizzo di shortcut può creare un effetto molto simile a quello del tradizionale telecomando. Ovviamente, per poter ottenere il massimo in questo senso, consigliamo di utilizzare una ottima tastiera wireless.

Riproduci/stoppa

Questa è senza dubbio una delle scorciatoie da tastiera per Netflix più utilizzate. Solitamente gli utenti muovono il mouse sullo schermo per prendere il tasto play/pausa.

Tutto quello che si deve fare è premere la barra spaziatrice o il tasto Invio. Premere uno dei pulsanti una volta per mettere in pausa e di nuovo per giocare. Questo è tutto. Il fatto che la barra spaziatrice sia leggermente più grande è probabilmente più utile, anche entrambi i tasti funzionano di fatto allo stesso modo.

Schermo intero

Questa è un’altra di quelle scorciatoie da tastiera per Netflix utilizzate più di frequente.

Risulta possibile avere necessità di ridurre o ampliare lo streaming a schermo intero per diversi motivi. Sul computer può essere utile controllare un download o la casella di posta, interrompendo momentaneamente il filmato e riducendo la schermata.

Per ingrandire lo schermo in modalità full-screen, è necessario premere il tasto F. In questo modo viene coperto tutto lo spazio offerto dal monitor. Per ridurre la schermata invece, è sufficiente premere il tasto Esc. Tutto molto semplice.

Andare avanti o indietro rapidamente

Può esistere la necessità concreta di saltare una scena o di raggiungere velocemente un’altra. In questo caso, andare avanti o indietro rapidamente nella visione

Fortunatamente, Netflix rende super semplice l’avanzamento o il riavvolgimento rapido di dieci secondi in modo da poterlo gestire al meglio. Per andare avanti veloce, basta premere il pulsante freccia destra per fare un balzo in avanti. Per tornare indietro, è sufficiente premere la freccia sinistra per fare un salto indietro di 10 secondi.

Gestione volume

Utilizzando le shortcut, è possibile dimenticare il cursore volume del lettore Netflix. Anche in questo caso, gli sviluppatori, hanno realizzato un’apposita scorciatoie da tastiera. Se si desidera aumentare il volume prima di una scena importante, basta utilizzare la freccia su per aumentare l’audio. Viceversa con la freccia giù, si abbassa il volume.

Questo tipo di operazione non si manifesta visivamente con il movimento del cursore in sovrimpressione, ma sarà evidente a livello uditivo. Questa scorciatoia da tastiera funziona indipendentemente dal fatto che si stiano utilizzando gli altoparlanti del computer, gli altoparlanti esterni o le cuffie integrati.

Mute

Arriva un momento in ogni visione di film o programma TV che si presenta la necessità di silenziare. Questa funzione della tastiera non richiede nient’altro che una pressione della lettera M sulla tastiera per interrompere l’audio. Per riattivare l’audio, basta semplicemente premere nuovamente il bottone M.

In conclusione

Anche se molte persone utilizzano Netflix direttamente dal proprio browser, esiste un’app specifica per Windows 10 e Windows 8. In tal senso, la pressoché totalità di shortcut è rimasta invariata.

Netflix sta facendo tutto il possibile per rendere la visione dei suoi contenuti il più semplice possibile. Dalle app alle scorciatoie a molte altre funzioni, quello che è ormai un colosso, vuole a tutti i costi mantenere la sua posizione predominante sul mercato.

Fonte maketecheasier.com