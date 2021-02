Come usare Dual Messenger per gestire due account di messaggistica

Se hai due account Facebook o Telegram oppure se utilizzi due numeri di telefono su WhatsApp, la funzione Dual Messenger può tornarti davvero molto utile.

Stiamo parlando di uno strumento che ti permette di eseguire – dallo stesso dispositivo – due istanze di un servizio di messaggistica.

Vuoi provare ad utilizzare Dual Messenger? Ecco come configurare il programma e come utilizzarlo sul tuo smartphone Samsung Galaxy.

Dual Messenger: cos’è e come funziona

Disponibile su tutti i telefoni Galaxy con One UI, Dual Messenger opera essenzialmente clonando un’app di messaggistica: ciò consente al programma di eseguire una seconda istanza dell’app sul telefono. In questo modo, Dual Messenger ti permette di utilizzare due account Facebook o WhatsApp sullo stesso telefono, facilitandoti molto le cose!

Prima di iniziare a utilizzare Dual Messenger, è bene effettuare alcune precisazioni.

In primo luogo, non puoi aggiungere manualmente un’app. Ciò vuol dire che, se l’applicazione di messaggistica non viene visualizzata nell’elenco delle app disponibili che possono essere clonate, allora non sarai in grado di usare Dual Messenger con essa.

Inoltre, questo programma funziona con i servizi di messaggistica più diffusi: ecco perchè troverai nell’elenco Facebook, WhatsApp e Telegram.

Per funzionare, Dual Messenger clona un’app esistente: ecco perchè non è possibile eliminare l’app originale se vuoi utilizzare il suo clone. Questo significa che, se elimini l’app principale, verrà automaticamente anche disinstallare la versione clonata. Ecco perchè devi assicurati di non eliminare involontariamente l’app principale.

Come utilizzare Dual Messenger sul tuo telefono Samsung Galaxy

Iniziare ad usare Dual Messenger sul tuo smartphone è molto semplice. Per prima cosa, apri Impostazioni dalla schermata principale, scorri fino in fondo alla pagina e poi clicca su “Funzionalità avanzate”. Poi scorri fino in fondo alla pagina, clicca su Dual Messenger e attiva o disattiva l’app che desideri clonare.

A questo punto, si aprirà una finestra di dialogo: clicca su “Installa” e poi seleziona “Conferma”. Se desideri utilizzare un elenco di contatti separato per l’app clonata, devi specificamente attivare questa impostazione. Una volta attivata questa funzionalità, potrai scegliere i contatti che desideri utilizzare con l’app clonata.

Ora dovresti essere in grado di visualizzare un’app clonata insieme alla versione principale. Come distinguerla dalla sua versione “originale”? Ebbene, l’app clonata aggiunge al suo tradizionale disegno un’icona con due anelli di colore arancione.

Una volta individuata, avvia l’app clonata in modo da configurare il tuo secondo account. Ecco fatto: ora sai come utilizzare Dual Messenger sul tuo smartphone Samsung Galaxy!

Ti ricordiamo, infine, che Dual Messenger si rivela estremamente utile anche nel caso in cui tu debba utilizzare una dual-SIM sul tuo smartphone Galaxy o se devi eseguire due account di un servizio di messaggistica sullo stesso dispositivo.

