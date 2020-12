Mettere a punto la configurazione del sistema surround può essere scoraggiante ed avvilente: ci sono così tanti altoparlanti da posizionare e configurare correttamente che spesso questa operazione risulta davvero difficile e macchinosa. Per fortuna, Windows 10 arriva in tuo soccorso: il sistema operativo include, infatti, un utile programma di test integrato che può aiutarti a configurare il sistema surround. A seguire, ti spieghiamo come fare.

Come testare gli altoparlanti con Windows 10

Per prima cosa, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’icona dell’altoparlante: lo trovi nella barra delle applicazioni. Poi seleziona “Suoni” dal menu che si apre. (Puoi anche aprire il Pannello di controllo e fare clic su Hardware e suoni> Suono.) Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e seleziona “Suoni”. Nella finestra visualizzata, scegli la scheda “Riproduzione”, quindi seleziona dall’elenco il dispositivo di uscita audio surround che desideri testare. Su molti PC, questo dispositivo è denominato “Altoparlanti”. Fai clic su “Configura” per configurare il dispositivo selezionato.

(Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo nell’elenco di riproduzione e selezionare “Configura [Nome dispositivo]”.

Seleziona la scheda “Riproduzione”, quindi seleziona il dispositivo e fai clic su “Configura”. A questo punto, si aprirà la finestra “Configurazione altoparlanti”. Nell’elenco dei canali audio, seleziona la configurazione che desideri testare. Ad esempio, se hai collegato un audio surround 7.1 e desideri provarlo, seleziona “7.1 Surround”. Quindi, fai clic sul pulsante “Test” posto sotto l’elenco dei canali. Tutti gli altoparlanti coinvolti nella configurazione emetteranno – a turno – un segnale acustico di prova. Durante la riproduzione di ogni altoparlante, potrai visualizzare il rispettivo diagramma. Se desideri interrompere il processo di test, fai di nuovo click sul pulsante “Test”: visualizzerai “Stop” durante la riproduzione dei rintocchi.

Se vuoi testare singoli altoparlanti, fai clic su di essi nel diagramma posto nella parte destra della finestra. Quando fai clic su un altoparlante, verrà riprodotto un segnale acustico attraverso quell’altoparlante specifico. Questo può aiutarti a capire se i tuoi altoparlanti sono posizionati correttamente. A questo punto, puoi cliccare su “Annulla” oppure chiudere la finestra cliccando sul pulsante “X” posto nell’angolo. Infine, chiudi le proprietà “Audio”. Se lo ritieni necessario, puoi anche fare clic su “Avanti” e seguire la procedura guidata per indicare a Windows quali altoparlanti non hai ancora collegato.

Vuoi cambiare i tuoi altoparlanti ma non sai quali scegliere? Leggi questo articolo in cui ti sveliamo quali sono i 5 migliori altoparlanti per PC. Buon divertimento!