Come scoprire da quale paese proviene un iPhone

S stima che nel mondo siano presenti circa un miliardo di dispositivi iPhone, rendendolo lo smartphone più venduto senza alcuna ombra di dubbio. È importante notare che questi numerosi iPhone non sono tutti identici. Poiché Apple commercializza i suoi prodotti in vari paesi, è necessario apportare lievi modifiche hardware per rispettare i requisiti governativi specifici di ciascuna nazione. Sebbene la maggior parte degli iPhone sia prodotta nelle medesime fabbriche cinesi, scoprire il paese di origine del proprio dispositivo può rivelare interessanti dettagli. Se hai l’intenzione di verificare il paese di provenienza del tuo iPhone, sei capitato nella guida giusta.

Perché è importante scoprire da dove proviene un iPhone

Quando si cerca di determinare il paese di produzione del proprio iPhone, la Cina rappresenta la risposta più probabile. Effettuare un controllo sulla variante dell’iPhone è cruciale per una serie di ragioni, tra cui la comprensione dei modelli che supportano la funzionalità dual SIM. Nel 2018, Apple ha introdotto i primi modelli di iPhone dotati di doppio slot per schede SIM. Questa caratteristica, era limitata ai modelli iPhone XR e XS Max venduti in Cina, Hong Kong e Macao.

A differenza dei modelli successivi con supporto dual SIM commercializzati in altri paesi, gli iPhone destinati a questi territori consentivano l’utilizzo di due schede SIM fisiche, anziché una combinazione di una scheda fisica e una eSIM. Questa differenza era principalmente dovuta al divieto delle eSIM imposto dalla Cina continentale.

Nel frattempo, l’iPhone 14 supporta esclusivamente l’utilizzo di una eSIM, ma solo negli Stati Uniti. Il paese di destinazione del tuo iPhone rappresenta uno dei fattori che le persone verificano prima di acquistare un dispositivo di seconda mano.

Come scoprire dove è stato prodotto un iPhone

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e tocca la voce “Generale”. Seleziona “Informazioni”. Accanto alla voce “Numero modello”, prendi nota delle prime due lettere che appaiono prima della barra.

Correla le due lettere ottenute con la tabella dei codici di produzione riportata di seguito:

Codice Paese UN Canada AB Egitto, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti B Irlanda, Regno Unito BG Bulgaria BR Brasile (assemblato in Brasile) BT UK BZ Brasile (assemblato in Cina) C, CL Canada CH Cina CI Paraguay CM Croazia, Ungheria CR Croazia CS Repubblica Ceca, Slovacchia CN Slovacchia CZ Repubblica Ceca D, D.M Germania DN Austria, Germania, Olanda E Messico E.E Estonia EL Estonia, Lettonia E.R Irlanda E.T Estonia F Francia FB Francia, Lussemburgo F.D Austria, Liechtenstein, Svizzera FS Finlandia GB Grecia GH Ungheria GP Portogallo GR Grecia HB Israele H.C Ungheria, Bulgaria HN India IP Italia J, J.P Giappone IP Italia, Portogallo ID Indonesia K Svezia KH Cina, Corea del Sud KN Danimarca, Norvegia KS Finlandia, Svezia LA Barbados, Repubblica Dominicana, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Porto Rico LE Argentina LL stati Uniti LP Polonia LT Lituania LV Lettonia LZ Cile, Paraguay, Uruguay M.G Ungheria MM Albania, Macedonia, Montenegro MIO Malaysia N.D Olanda NF Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo PK Polonia, Finlandia PL, PM Polonia P.O Portogallo PP Repubblica delle Filippine PY Spagna QB Russia QN Danimarca, Islanda, Norvegia, Svezia QL Italia, Portogallo, Spagna R.O Romania RP Russia RR Moldavia, Russia R.S., R.U Russia RM Kazakistan, Russia RK Kazakistan SE Serbia SL Slovacchia COSÌ Sud Africa SU Ucraina T Italia TA Taiwan TH Tailandia TU Tacchino TY Italia V.N Vietnam X Australia, Nuova Zelanda Y Spagna Z.A Singapore ZD Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Svizzera ZG Danimarca ZO UK ZP Hong Kong, Macao ZQ Giamaica

Conclusioni

In questo articolo, abbiamo esplorato i metodi per determinare il paese di provenienza di un iPhone e le implicazioni legate a questa informazione. È emerso che esistono sottili differenze tra i modelli di iPhone a seconda del paese in cui sono stati prodotti. Con il passare del tempo, molte nazioni hanno introdotto requisiti hardware specifici che possono portare a differenze significative tra i modelli di iPhone destinati a diversi mercati. Pertanto, acquisire conoscenze su come eseguire un controllo sulla variante dell’iPhone risulta essere un’informazione preziosa.

È importante sottolineare che tutti gli iPhone venduti attraverso canali ufficiali, inclusi Apple e i suoi rivenditori autorizzati, sono stati sottoposti a rigorosi test di qualità. Indipendentemente dal paese di produzione, gli iPhone soddisfano gli standard stabiliti da Apple per garantire un’esperienza utente ottimale. È rassicurante sapere che l’acquisto di un iPhone tramite rivenditori affidabili comporta l’accesso a una garanzia, indipendentemente dalla sua origine geografica.

Questo significa che gli utenti possono godere di assistenza e supporto nel caso si verifichino eventuali problemi con il loro dispositivo, offrendo ulteriori sicurezze nell’acquisto di un iPhone di seconda mano. In conclusione, mentre il paese di provenienza di un iPhone può rivelare interessanti dettagli sul modello e le sue funzionalità, è fondamentale ricordare che tutti gli iPhone, indipendentemente da dove siano stati prodotti, sono soggetti a rigidi standard di qualità. La scelta di un rivenditore affidabile e la garanzia associata all’acquisto offrono ulteriori livelli di sicurezza e supporto per gli utenti di iPhone in tutto il mondo.