Come sarà il Galaxy A15: tutto sul prossimo mid-range di Samsung

In queste ultime settimane sono aumentate le indiscrezioni che riguardano i Galaxy S24, vale a dire i prossimi top di gamma che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente tra circa tre mesi. Tuttavia, come sanno bene i fan, il colosso di Seul sa come soddisfare anche la clientela che va alla ricerca di telefoni di fascia media, come ad esempio quelli della serie Galaxy A.

Proprio uno dei prossimi mid-range di Samsung aspira a essere il telefono 5G più conveniente tra quelli che l’azienda sudcoreana ha in mente di realizzare nel 2024. Grazie a GalaxyClub e SamMobile sono stati pubblicati alcuni dettagli che riguardano proprio questo telefono, che prenderà il nome di Galaxy A15. Anzitutto ci sono buone notizie per i fan italiani: il Galaxy A15 verrà infatti lanciato anche in Europa sia in versione LTE che 5G.

Recentemente sono trapelati online anche i rendering del Galaxy A15, svelando una caratteristica che vedremo spesso sui mid-range Samsung del 2024, vale a dire la cornice piatta. Un altro aspetto interessante è la presenza (ritenuta quasi certa) della batteria da 5.000 mAh, che ormai si trova sempre più facilmente sui telefoni economici e di fascia media del gigante sudcoreano.

Il Galaxy A15 dovrebbe poi arrivare sul mercato con un display LCD da 6,4 pollici a 90 Hz e un processore MediaTek Helio G99 (utilizzato anche nel Galaxy Tab A9 di quest’anno) con una velocità di clock massima di 2,2 GHz e 4 GB di RAM. Le specifiche della fotocamera non sono ancora note, ma è probabile che Samsung voglia mantenere la stessa fotocamera principale da 50 MP e la stessa fotocamera frontale da 13 MP, insieme alle stesse fotocamere macro e grandangolari a bassa risoluzione.

L’A15 sarà inoltre tra i primi telefoni Galaxy a essere dotato di Android 14 pronto all’uso. Resta solo da capire se il telefono avrà una personalizzazione One UI 6.0 o One UI 6.1: la seconda opzione appare oggi come quella più probabile, specie se il lancio di questo telefono avverrà a poca distanza da quello dei Galaxy S24.