Galaxy S24 Ultra, il chip Snapdragon 8 Gen 3 sarà davvero super

Mancano circa 4 mesi alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 – che dovrebbero arrivare come sempre nel mese di febbraio, ndr – ma sul web sono già trapelate molte indiscrezioni che riguardano i futuri top di gamma di Samsung. In particolare sono emersi dettagli sui chip, tra cui il fatto che il Galaxy S24 Ultra utilizzerà esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen 3 in tutto il mondo. Il chipset deve ancora essere svelato da Qualcomm ma è già possibile dare un primo sguardo alle sue prestazioni nelle attività legate alla CPU: tutto merito della variante americana del Galaxy S24 Ultra, individuata nel database di Geekbench.

Il prossimo smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S24 Ultra (SM-S928U), è stato avvistato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 (nome in codice Pineapple) nel database di benchmark della CPU di Geekbench (versione 6.2.0). Lo smartphone ha ottenuto 2.234 punti nel test delle prestazioni della CPU single-core e 6.807 punti nel test delle prestazioni della CPU multi-core.

Il miglioramento rispetto al Galaxy S23 Ultra, alimentato con un chip Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, è fin troppo evidente: il predecessore, infatti, aveva ottenuto 1.895 punti nel test delle prestazioni della CPU single-core e 5.062 punti nel test delle prestazioni della CPU multi-core. Snapdragon 8 Gen 3 verrà presentato alla fine di questo mese all’evento Snapdragon Summit 2023.

La voce rivela anche che il Galaxy S24 Ultra arriverà sul mercato con Android 14 come sistema operativo e con 8 GB di RAM. Per quanto riguarda il processore Snapdragon 8 Gen 3, dovrebbe avere un core CPU Cortex-X4 con clock a 3,3 GHz, tre core CPU Cortex-A720 con clock a 3,15 GHz, due core CPU Cortex-A720 con clock a 2,96 GHz e due core CPU Cortex-A520 con clock a 2,27 GHz. Alcune voci sostengono inoltre che Snapdragon 8 Gen 3 sia il 40% più potente del suo predecessore in termini di prestazioni della GPU.

Al contrario del modello Ultra, che dovrebbe arrivare solo con un chip Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i mercati, Galaxy S24 e Galaxy S24+ saranno disponibili sia nella versione Exynos 2400 che Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Il Galaxy S24 Ultra sarà probabilmente dotato di un telaio in titanio, una fotocamera posteriore principale da 200 MP migliorata e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x.

