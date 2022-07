Come correggere il problema dei contatti non visualizzati in iOS

Alcuni utenti Apple hanno lamentato che a volte accade di vedere i contatti nell’app Telefono o nell’app Contatti di iPhone o di iPad visualizzati solo come numeri senza il nome. Quando si verifica questo problema, tutti i contatti registrati non compaiono più con il nome con cui sono stati salvati ma solo con il numero di telefono. Questo rende difficile non solo trovare i numeri ma anche capire il mittente di un messaggio o di una chiamata.

Questa complicazione si presenta nella rubrica ma anche nell’app Messaggi, dove la lista dei messaggi ricevuti compare senza il nome del mittente ma solo con il numero. Il problema è solitamente dovuto a un bug che, per fortuna, può essere risolto facilmente. In questo articolo presentiamo diverse soluzioni che puoi seguire per correggere il problema dei nomi di contatti non visualizzati in iOS.

Riavvia il tuo iPhone

La soluzione più semplice a un problema del genere è riavviare il tuo iPhone. Questo di solito risolve il problema e una volta riavviato il dispositivo i nomi sono tornati al loro posto. Tieni presente che il riavvio aiuta a risolvere anche altri problemi, come eventuali bug legati a Apple Pay. Per riavviare il telefono, puoi spegnere e riaccendere come faresti normalmente, mente per eseguire un riavvio forzato i passaggi da seguire variano in base al tipo di iPhone in tuo possesso.

Per forzare il riavvio degli iPhone senza pulsanti Home (iPhone X e successivi modelli):

Premi e rilascia il pulsante Volume su. Premi e rilascia il pulsante Volume giù. Tieni premuto il pulsante di accensione. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché sullo schermo non viene visualizzato il logo Apple. Una volta comparso il logo puoi rilasciare i pulsanti: l’iPhone dovrebbe essersi riavviato correttamente.

Per forzare il riavvio degli iPhone precedenti con pulsante Home ti basterà tenere premuto contemporaneamente i pulsanti accensione e Home finché non vedi il logo Apple sullo schermo. Questo ti farà capire che il tuo dispositivo è stato riavviato.

Una volta riavviato correttamente il tuo iPhone, riavvia le app Telefono e Messaggi: a questo punto dovresti vedere le informazioni di contatto ripristinate e visibili normalmente.

Controlla le impostazioni dei contatti di iCloud

Un altro possibile motivo per cui i nomi dei contatti non vengono visualizzati nell’app Telefono e nell’app Messaggi è che i Contatti iCloud non sono abilitati nelle Impostazioni iOS. Questo può accadere se hai abilitato di recente la funzione Contatti iCloud e poi l’hai disabilitata.

Per risolvere questa situazione puoi provare ad eseguire questi passaggi:

Vai all’app Impostazioni sul tuo iPhone. Tocca il tuo ID iCloud nella parte superiore dello schermo, quindi tocca iCloud. Guarda la lista di app che utilizzano iCloud e assicurati che “Contatti” sia attivato. Se è già acceso, spegnilo e poi riabilitalo.

Ti consigliamo di mantenere i Contatti iCloud attivi per la sua facilità d’uso e per il fatto che così puoi ripristinare rapidamente e facilmente i contatti sul tuo dispositivo nel caso in cui questi venissero cancellati accidentalmente o nel caso perdessi il telefono.

Controlla i contatti doppi

Se il problema si verificasse solo con pochi contatti dovresti controllare se questi sono stati salvati due volte. Fondamentalmente quando sono doppi il tuo telefono non sa quale nome di contatto visualizzare, quindi non ne mostra nessuno. Per risolvere questo problema, digita semplicemente il numero di telefono nella barra di ricerca dell’app Contatti e verifica se viene visualizzato due volte. Nel caso compaia due volte prova ad eliminare uno dei due.

Controlla le impostazioni dell’app Contatti

Spesso trascuriamo le cose più semplici, come ad esempio verificare le impostazioni dell’app Contatti. Apri l’app Contatti sul tuo dispositivo Apple e tocca l’opzione Gruppi in alto a sinistra. Assicurati di avere attiva l’opzione “Mostra tutti i contatti” o di selezionare manualmente tutti i gruppi disponibili, poi premi il pulsante Fatto.

Disattiva l’Assistente di chiamata

La funzione “Assistente di chiamata” (o Dial Assist) permette a iPhone di aggiungere automaticamente il prefisso internazionale o locale corretto quando chiami i contatti e i preferiti. L’ Assistente di chiamata, però, potrebbe anche essere il motivo per cui iOS mostra i numeri di telefono invece del nome del contatto. Per risolvere il problema, quindi, prova a disabilitare la funzione Assistente di chiamata. Per farlo, apri Impostazioni e tocca Telefono, scorri la lista delle funzionalità fino alla fine dove si trova Assistente di chiamata. A questo punto disattiva l’interruttore e poi prova a verificare se la lista contatti è ricomparsa normalmente

Cambia Zona

La lingua e la zona dell’iPhone vengono solitamente scelte durante la configurazione. Se viaggi o ti sposti, però, il tuo dispositivo potrebbe non riconoscere più la zona selezionata. Questo potrebbe causare difficoltà nel visualizzare i nomi dei contatti, quindi prova a cambiare zona per tentare di risolvere il problema. Per farlo segui questi passaggi:

Nella schermata Home, tocca Impostazioni. Vai su “Generali -> Lingua e Zona”. Clicca su Zona e cambiala in una diversa.

A questo punto dovresti riavviare il tuo iPhone. Una volta fatto torna in Impostazioni e riporta la zona a quella originale.

Domande frequenti

Perché i miei nomi di contatto sono scomparsi? Il tuo elenco di contatti potrebbe essere stato nascosto accidentalmente. Prova le soluzioni numero 2 e numero 4 che ti abbiamo elencato qui sopra per risolvere il problema.

sono scomparsi? Il tuo elenco di contatti potrebbe essere stato nascosto accidentalmente. Prova le soluzioni numero 2 e numero 4 che ti abbiamo elencato qui sopra per risolvere il problema. Perché le mie chiamate in arrivo non vengono visualizzate sul mio iPhone? Potresti aver disattivato le notifiche per l’app Telefono. Per risolverlo, vai su “Impostazioni -> Telefono -> Notifiche”. Abilita l’interruttore accanto a Consenti notifiche.

in arrivo non vengono visualizzate sul mio iPhone? Potresti aver disattivato le notifiche per l’app Telefono. Per risolverlo, vai su “Impostazioni -> Telefono -> Notifiche”. Abilita l’interruttore accanto a Consenti notifiche. Come recuperare i contatti eliminati? Puoi facilmente recuperare i contatti accidentalmente eliminati sul tuo iPhone con l’aiuto di iCloud. Apri iCloud.com e accedi con il tuo ID Apple. Fai clic su “Impostazioni account”, quindi su “Ripristina contatti” in basso.

Ecco come puoi facilmente risolvere il problema relativo ai nomi dei contatti non visualizzati nel tuo dispositivo iOS. Facci sapere nella sezione commenti qui sotto se anche tu ti sei mai imbattuto in questo problema e come hai risolto!

Fonte maketecheasier