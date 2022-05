Come riavviare un iPhone: istruzioni per tutti i modelli

A chi non è mai successo di trovarsi di fronte alla necessità di dover riavviare il proprio iPhone? Con questo articolo vogliamo spiegare passo dopo passo come riavviare il tuo dispositivo Apple. Qui troverai le istruzioni per tutti i modelli di iPhone: 13, 12, 11, XS/XR, X, 8, 7 e SE 2 e tutti i modelli precedenti.

Come riavviare iPhone X e successivi

A partire da iPhone X, Apple ha assegnato nuove funzioni al pulsante laterale sul lato del dispositivo. Questo pulsante può essere utilizzato per attivare Siri, per attivare la funzione SOS di emergenza o altre funzionalità. A causa di questa modifica, il processo per riavviare questo modello di iPhone è cambiato rispetto ai modelli precedenti.

Come riavviare iPhone 13,12, 11, XS, XR o X

Per riavviare iPhone 13, iPhone 12 o iPhone 11/XS/XR/X, procedi nel seguente modo:

Tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il pulsante di riduzione del volume giù. Quando viene visualizzato il cursore per lo spegnimento, rilascia il pulsanti laterale e quello del volume giù. Sposta il cursore da sinistra a destra per spegnere il telefono.

Attendi 15-30 secondi. Quando l’iPhone è spento, tieni premuto di nuovo il pulsante laterale finché non viene visualizzato il logo Apple. Rilascia il pulsante laterale e lascia che il telefono si avvii.

Un piccolo suggerimento: quando l’iPhone è spento può essere un buon momento per pulire sia lo schermo sia la porta di ricarica Lightning del dispositivo. Ciò garantisce di non premere accidentalmente alcuna opzione o modificare per errore qualche impostazione.

Come riavviare iPhone SE (2a o 3a generazione), 8, 7 o 6

Per riavviare tutti gli altri modelli di iPhone, segui questi passaggi:

Tieni premuto il pulsante Standby/Riattiva. Sui modelli più vecchi, è nella parte superiore del telefono, mentre sulla serie iPhone 6 e successive, è sul lato destro. Quando sullo schermo viene visualizzato il cursore di spegnimento, rilascia il pulsante Standby/Riattiva. Sposta il cursore di spegnimento da sinistra a destra, così l’iPhone dovrebbe spegnersi. Quando il telefono si spegne, tieni premuto il pulsante Standby/Riattiva. Quando il logo Apple appare sullo schermo, rilascia il pulsante Standby/Riattiva e attendi che l’iPhone finisca di riavviarsi.

Se hai un iPhone SE di prima generazione, un iPhone 5 o modelli precedenti puoi riavviare il dispositivo tenendo premuto il tasto superiore finché non visualizzi il cursore di spegnimento.

Come forzare il riavvio di iPhone 13,12, 11, XS/XR, X, 8 e SE2

Un riavvio dell’iPhone risolve molti problemi, ma non sempre è soluzione giusta. In alcuni casi, ad esempio quando il telefono è completamente bloccato e non risponde alla pressione del pulsante Standby/Riattiva è necessario provare un riavvio forzato. Né un riavvio né un riavvio forzato eliminano i dati o le impostazioni dell’iPhone, quindi, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Su iPhone con Face ID (serie iPhone 13, serie iPhone 12, serie iPhone 11, iPhone XS/XR o iPhone X), serie iPhone 8 o iPhone SE 2, segui questi passaggi per eseguire un riavvio forzato:

Premi e rilascia velocemente il pulsante Volume su. Premi e rilascia velocemente il pulsante Volume giù. Tieni premuto il pulsante laterale finché non vedi apparire il logo Apple e poi rilascialo Attendi che il telefono si riavvii.

Come forzare il riavvio della serie iPhone 7

Il processo per riavviare la serie iPhone 7 è leggermente diverso. Questo perché il pulsante Home non è un pulsante fisico su questi modello, ma è un pannello 3D Touch. Di conseguenza, Apple ha cambiato il modo in cui eseguire un riavvio forzato in questo modello. Con la serie iPhone 7: tieni premuto contemporaneamente il pulsante Volume giù e il pulsante il tasto Standby/Riattiva. Quando viene visualizzato il logo Apple puoi rilasciare i tasti.

Come forzare il riavvio di iPhone 6s o iPhone SE (prima generazione)

Un riavvio forzato o un hard reset riavvia il telefono ma non cancella i tuoi dati. Quando devi forzare il riavvio di un modello di iPhone 6 o modelli precedenti procedi nel seguente modo:

Con lo schermo del telefono rivolto verso di te, tieni premuto contemporaneamente il pulsante Standby/Riattiva e il pulsante Home. Continua a tenere premuti i pulsanti anche quando viene visualizzato il cursore di spegnimento, non rilasciarli Quando viene visualizzato il logo Apple, rilascia il pulsante Standby/Riattiva e il pulsante Home. Aspetta che l’iPhone si riavvii.

Conclusioni

Un riavvio forzato del tuo iPhone può essere necessario se il dispositivo è bloccato, non risponde e non riesci a spegnerlo e riaccenderlo. Bisogna ricordare che il riavvio e il riavvio forzato non sono la stessa cosa del ripristino. Con il ripristino è possibile cancellare tutto il contenuto e le impostazioni dell’iPhone per riportarlo alle condizioni di fabbrica. Questa è sicuramente un’opzione più estrema da eseguire. Dopo aver ripristinato il tuo iPhone, puoi comunque recuperare i dati che si sono cancellati se in precedenza hai svolto un backup.