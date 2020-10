Come risolvere il problema del copia e incolla non funzionante su Windows

La funzione “Copia e incolla” è uno degli strumenti base più importanti di Windows, presente nel sistema operativo sin dalle sue prime versioni. Una funzione che ti aiuta a ridurre drasticamente il tempo che altrimenti avresti speso per scrivere testi, riorganizzare e formattare documenti sul tuo computer.

Il modo più rapido e semplice per copiare e incollare in Windows sono le scorciatoie da tastiera che ti aiutano a lavorare rapidamente. Queste scorciatoie includono Ctrl + C per copiare e Ctrl + V per incollare. In alternativa, puoi utilizzare il metodo del mouse evidenziando il testo, l’immagine o l’area che desideri copiare, fare clic con il pulsante destro del mouse o del trackpad e selezionare “Incolla”.

Purtroppo, anche la funzione copia e incolla, a volte, può “perdere colpi”. Sarà capitato anche a te: sei nel bel mezzo di un lavoro importante e il “copia e incolla” non funziona. Ebbene, può darsi che alcuni componenti di Windows siano danneggiati oppure può dipendere da altre cause come, ad esempio, problemi sul software antivirus, oppure con il processo “rdpclicp.exe”. La prima cosa da fare per risolvere il problema del copia e incolla non funzionante è riavviare il computer. Se il riavvio non aiuta, ti consigliamo di provare una delle opzioni che ti indichiamo nella nostra guida.

Aggiorna Windows

Alcuni problemi nel sistema operativo possono causare il mancato funzionamento della funzione di copia e incolla. La prima cosa da provare è l’aggiornamento di Windows: un’operazione molto semplice perché, come ben sai, Microsoft aggiunge costantemente nuovi aggiornamenti attraverso il rilascio di nuove patch. Per aggiornare il sistema, fai clic su Start e seleziona “Impostazioni -> Aggiornamento e sicurezza”. Fai clic su “Controlla aggiornamenti”. Windows verificherà la disponibilità di aggiornamenti, li scaricherà e li installerà una volta riavviato il computer.

Disattiva temporaneamente il software antivirus

Un buon software antivirus è fondamentale per la sicurezza del computer ma a volte esso può andare in conflitto con il sistema e può influire sulla funzione di copia e incolla. Per risolvere questo problema, disabilita temporaneamente alcune funzionalità del tuo antivirus. Se nemmeno questo ti aiuta a risolvere il problema, disabilitalo completamente. Se il copia incolla ancora non funziona, allora devi considerare la possibilità di cambiare il tuo software antivirus. Sono disponibili molte opzioni che non interferiscono con il sistema operativo ma offrono comunque un’ottima protezione.

Il nostro consiglio è quello, salvo particolari esigenze, di utilizzare Windows Defender: è gratuito, perfettamente integrato con Windows ed è in grado di rilevare senza problemi la stragrande maggioranza delle minacce.

Esegui Verifica utilità disco

Programmi o file di sistema danneggiati possono impedire il funzionamento della funzione copia e incolla. Una “scansione chkdsk” può aiutare a risolvere il problema. Per fare questo:

Apri Esplora file e seleziona “Questo PC”. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul disco rigido e seleziona “Proprietà”. Vai alla scheda “Strumenti”. Fai clic su “Verifica” in “Controllo errori”.

In alternativa, puoi eseguire Check Disk dal prompt dei comandi. Per fare questo:

Fai clic con il pulsante destro del mouse su Start e seleziona “Windows PowerShell (amministratore)”. Immetti il seguente comando: “chkdsk X: /f”.

Sostituisci X con la lettera che rappresenta l’unità di sistema, solitamente C per impostazione predefinita. Quando viene chiesto di pianificare una scansione, premere “Y”. Riavvia il computer e controlla se il problema è stato risolto.

Esegui rdpclip.exe

Per risolvere il problema di copia e incolla in Windows, è necessario terminare il processo rdpclicp.exe e quindi riavviarlo. Per fare questo:

Premere Ctrl + Maiusc + ESC per avviare Task Manager. Vai alla scheda “Dettagli”. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul processo “rdpclip.exe”. Seleziona “Termina attività”. Vai alla cartella Windows / system32. Cerca “rdpclip.exe” ed eseguilo.

Ripristino del sistema

Se un aggiornamento o un’app che hai installato di recente sta causando problemi al tuo computer, puoi ripristinare Windows a un punto di ripristino di qualche giorno fa. Sebbene il Ripristino del sistema non cambierà i tuoi file personali, potrebbe rimuovere driver, aggiornamenti e app installati di recente. Dovrai allora ripristinare il tuo computer a un punto precedente nel tempo in cui la funzione di copia e incolla funzionava normalmente. I punti di ripristino vengono generati ogni volta che installi nuovi driver, app o aggiornamenti di Windows o quando li crei manualmente.

Per eseguire un ripristino del sistema, procedi nel seguente modo:

Apri il Pannello di controllo. Nella casella di ricerca, digita “Recovery” e premi Invio. Seleziona “Ripristino”. Seleziona “Apri Ripristino configurazione di sistema -> Avanti”. Scegli il punto di ripristino relativo al driver, all’app o all’aggiornamento problematici. Seleziona “Avanti -> Fine”.

E’ bene sottolineare che, se non sono disponibili punti di ripristino, la protezione del sistema potrebbe essere disattivata. Per abilitarla, segui questi passaggi:

Apri il Pannello di controllo e cerca “Ripristino”. Seleziona “Ripristino -> Configura Ripristino configurazione di sistema -> Configura”. Seleziona la casella “Attiva protezione del sistema”.

Imposta un nuovo profilo utente

I profili utente danneggiati potrebbero impedire il funzionamento della funzione copia e incolla in Windows. Puoi impostare un nuovo profilo utente e vedere se il problema si risolve. Per impostare un nuovo profilo utente, procedi come segue:

Fai clic su Start e seleziona Impostazioni. Seleziona Account. Fai clic su “Famiglia e altre persone”. Fai clic su “Aggiungi qualcun altro a questo PC”. Digita un nome utente, una password e un suggerimento per la password. Seleziona Avanti.

Se il problema persiste anche con il nuovo profilo utente, prova la soluzione successiva.

Disabilita il componente aggiuntivo “Invia a Bluetooth”

Questo componente aggiuntivo è associato a Microsoft Office e si trova in Componenti aggiuntivi nel software Office. Controlla ogni strumento installato per questo componente aggiuntivo e disabilitalo in ogni strumento di Office.

Disabilita gli Appunti condivisi in Virtualbox

Virtualbox ti aiuta a eseguire una macchina virtuale sul tuo computer ma alcune delle sue funzionalità potrebbero interferire con il sistema, come gli appunti condivisi. Per risolvere il problema, prova a disabilitare questa funzione e prova di nuovo la funzione copia e incolla.

La funzione Copia e incolla è essenziale e dovrebbe funzionare sempre per permettere all’utente una più rapida esecuzione delle attività. Non essere in grado di usarla non è solo frustrante ma richiede tempo, specialmente se devi trovare alternative. Speriamo di averti aiutato a trovare la soluzione e a risolvere il problema del copia incolla non funzionante su Windows.

Fonte MakeTecheasier