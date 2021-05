Come rimuovere i suggerimenti di contatto su iOS

Apple ha sempre cercato di rendere il foglio di condivisione iOS uno strumento il più utile possibile. Si tratta della scheda che appare quando selezioni il pulsante Condividi su iPhone o iPad. Una volta che svolgi questa semplice azione, il sistema opeartivo ti mostra una scheda con i vari contatti disponibili. L’intelligenza artificiale del dispositivo decide quali contatti mostrarci e quali no.

Questa funzione, apparentemente molto utile, in realtà non è apprezzata da tutti gli utenti. Essa infatti è poco personalizzabile e occupa parecchio spazio. Per fortuna, con iOS 14 è possibile finalmente rimuovere i suggerimenti di contatto dal foglio di condivisione.

Fogli di condivisione iOS: come dire basta ai suggerimenti (temporaneamente o definitivamente)

Per eliminare tutti i contatti suggeriti nel foglio di condivisione, Apple ha inserito un interruttore definitivo. Per attivarlo, apri Impostazioni, tocca Siri e ricerca, quindi disattiva l’opzione Suggerimenti durante la condivisione. La prossima volta che ti troverai a condividere un contenuto, l’intera riga in cui si trovavano i tuoi contatti suggeriti sarà sparita.

Volendo, però, puoi agire anche in maniera meno drastica. Se ti piace avere contatti suggeriti ma desideri rimuovere singoli contatti dall’elenco, c’è un modo semplice per farlo. Basta premere a lungo sul contatto che si desidera rimuovere, quindi selezionare Meno suggerimenti nella finestra pop-up che si apre. Quel contatto quindi. scomparirà e non dovrebbe apparire così spesso come prima.

Per essere chiari, Meno suggerimenti non è esattamente come eliminare i contatti. Quello che stai facendo è dire a iOS che vuoi che questo contatto appaia meno frequentemente. In teoria, se si tratta di un contatto a cui non invii messaggi di frequente, iOS dovrebbe impedire che appaia nelle visualizzazioni già di default. Tuttavia, non essere sorpreso di vederlo di nuovo se hai recentemente inviato un messaggio a quella persona.

Da ciò puoi dedurre come, affinché il comando Meno suggerimenti sia realmente utile a snellire i fogli di condivisione iOS, è bene utilizzarlo con cognizione di causa. Se tocchi Meno suggerimenti su ogni contatto in questa riga, alla fine spariranno tutti. Tuttavia, la prossima volta che condividi qualcosa in iOS, potrebbe essere visualizzata una nuova riga di contatti suggeriti.

Insomma, se proprio non ti trovi a tuo agio con questa funzione, forse è meglio utilizzare la prima tecnica ed eliminarla definitivamente.

Fonte ios.gadgethacks.com