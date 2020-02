Come rimuovere la pubblicità dagli smartphone Xiaomi | Guida

Gli smartphone Xiaomi sono fra i più amati ed apprezzati in Italia. Abbiamo recensito solo poche settimane fa il nuovo Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8 Pro e siamo rimasti estremamente soddisfatti di entrambi i device. Dopo aver visto come fare un hard reset, oggi ci concentriamo sulla pubblicità. Gli smartphone Xiaomi, soprattutto nelle versioni cinesi, hanno però un fastidioso problema: la pubblicità. I banner pubblicitari consentono al produttore di vendere gli smartphone a prezzi più economici ma danneggiano l’esperienza utente con la loro presenza all’interno della MIUI e delle sue applicazioni. Fortunatamente c’è un modo semplice e veloce per rimuovere tutti i banner e le pubblicità dagli smartphone Xiaomi. Grazi a questa guida vediamo quindi come liberare gli smartphone del produttore cinese dell’advertising e come per mantenere al sicuro i propri dati personali.

Come capire che versione della MIUI usa il mio smartphone Xiaomi

Prima di procedere nella nostra guida è necessario capire che versione della MIUI, personalizzazione di Android utilizzata da Xiaomi, utilizza il tuo smartphone. Per capirlo ti basta seguire questi semplice passaggi: apri le “Impostazioni”, scorri verso il basso e tappa su “Mio dispositivo”, in questa scherma dovresti trovare la voce “Versione MIUI” o “MIUI version”. Quest’ultima voce riporterà probabilmente la versione MIUI 11, o in caso di smartphone meno recenti MIUI 10. Una volta individuata la tua versione procedi con gli step successivi.

Disabilitare la pubblicità sugli smartphone Xiaomi con MIUI 11

L’ultimo aggiornamento della MIUI, ha reso molto più semplice disabilitare le pubblicità rispetto alle precedenti versioni. Per farlo ti basta seguire alcuni semplici passaggi: apri le “Impostazioni” del tuo smartphone, clicca sulla voce relativa agli “Account” e successivamente su “Privacy”. In questa schermata troverai un pulsante “System Ads” o “Ads di sistema”, cliccaci sopra per disattivarlo. In questo modo avrai disabilitato tutte le pubblicità sul tuo Xiaomi, sia esso uno smartphone o un tablet.

Disabilitare la pubblicità sugli smartphone Xiaomi con MIUI 10 e precedenti

Con le versioni meno recenti di MIUI i passaggi sono leggermente più complicati ma alla portata di tutti. Segui i vari step indicati di seguito per cancellare tutti i banner.

Disabilitare l’app MSA

Il primo passaggio prevede la disabilitazione dell’app MSA, acronimo di “MIUI System Ads”, che si trova preinstallata sugli smartphone e che non si può disinstallare ma solamente disabilitare. Apri le “Impostazioni”, tappa su “Impostazioni aggiuntive” e poi su “Autorizzazioni e revoche”. All’interno della nuova schermata devi individuare la voce MSA e premere sul pulsante per disattivarla, il dispositivo ti chiederà conferma, premi OK e prosegui. Potresti dover effettuare questo passaggio più volte, sembra che a Xiaomi non piaccia che tu possa disabilitare questa app.

Disabilitare ADS personalizzati e raccomandazioni: impedisci a Xiaomi di raccogliere i tuoi dati personali

La prossima cosa da fare è disabilitare le raccomandazioni personalizzate che Xiaomi utilizza per bombardarti di pubblicità profilata secondo le tue ricerche. Disabilitando questa funzione impedirai a Xiaomi di raccogliere, ed utilizzare, i tuoi dati personali e la cronologia del tuo browser. Apri le “Impostazioni”, tappa su “Impostazioni aggiuntive”, scegli la voce “Privacy” e “System Ads” o “Ads di sistema”, cliccaci sopra per disattivarlo. Così facendo avrai disabilitato la raccolta di dati personali sul tuo Xiaomi, sia esso uno smartphone o un tablet.

Disabilitare i banner in Sicurezza

Apri l’app “Sicurezza” del tuo device e premi sull’ingranaggio in alto a destra. Nella nuova schermata cerca di individuare la voce “Raccomandazioni” e tappaci sopra per disattivarla.

Disabilitare i banner in Mi Video e Musica

Apri l’app “Video” del tuo smartphone e premi sul menu “Account”. Nella nuova schermata premi su “Impostazioni” e successivamente disattiva la voci “Raccomandazioni” e “Notifiche Push”. Alternativamente, puoi installare un’altra applicazione per i video dal Play Store, come MX Player o VLC for Android, ed utilizzarla al posto di quella di sistema.

Segui gli stessi passaggi anche per l’app Musica. Anche qui puoi pensare di utilizzare un’app differente, per esempio Lettore musicale o Lettore Mp3.

Disabilitare le pubblicità nel browser Xiaomi

Internet è già pieno di pubblicità così com’é, non serve certo aggiungerne tramite il browser Xiaomi. Per disattivare questi banner, apri l’app in questione, clicca sulle impostazioni (icone con le 3 linee) in alto a destra e muoviti fra il menu seguendo questo percorso: “Impostazioni”, ”Avanzate”, ”Raccomandazioni” e disattiva quest’ultima voce.

In questo caso il mio consiglio è quello di utilizzare browser più sicuri e performanti come Google Chrome o Firefox.

Disabilitare le pubblicità in Mi File Manager & Downloads

Ultimo step è quello di disattivare le fastidiose pubblicità dal File Manager di Xiaomi. In questo caso apri l’app, premi sull’icona delle impostazioni in alto a sinistra. Da qui clicca su “Impostazioni” e disattiva la voce “Mostra contenuti raccomandati”. Procedi allo stesso modo anche all’interno dell’app Download.

Guida conclusa, abbiamo visto quindi che bastano pochi passaggi, abbastanza semplici ed immediati, per disabilitare le pubblicità dagli smartphone e tablet Xiaomi.