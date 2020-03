Come ridurre le notifiche di Apple Watch

Le notifiche di Apple Watch, così come per qualunque altro modello di smartwatch, sono il modo che il dispositivo ha di comunicare con il proprio possessore. Le tante funzioni e applicazioni installate però, possono portare a un sovraccarico delle stesse.

Il collegamento di questi dispositivi con il proprio iPhone non aiuta particolarmente l’utente in questo senso: spesso si è subissati di notifiche, che riguardano mail ricevute e altre applicazioni. In tal senso però, va detto che Apple Watch permette di gestire le stesse con una certa disinvoltura, effettuando una selezione e scegliendo quali avvisi mantenere e quali silenziare.

La gestione delle notifiche di Apple Watch

Per impostazione predefinita, qualunque modello di Apple Watch è impostato per mantenere uno stretto collegamento con l’iPhone e con tutto ciò che accade sullo stesso. Non è però detto che si debba per forza “subire” un flusso continuo di notifiche e avvisi vari. I metodi che illustreremo, inoltre, permettono anche di capire come mai alcune notifiche non sono attive ed, eventualmente, come riattivare le stesse.

Come primo passo infatti, è necessario dare uno sguardo alle lista delle notifiche. Chi non conosce approfonditamente Apple Watch potrebbe avere difficoltà a individuare la lista che presenta tutti gli avvisi e i relativi funzionamenti. In ogni caso, per visionare la lista, il procedimento è simile a quanto proposto da un qualunque iPhone: basta scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Tale operazione può essere portata a termine da qualunque schermata e non solo da quella principale. Una volta avuto accesso alla lista, bassa un semplice tocco per esaminare la singola notifica o i gruppi delle stesse.

Va comunque tenuto conto che Apple Watch e iPhone sono strettamente connessi. Nel caso il melafonino in questione sia sbloccato infatti, le notifiche si ricevono direttamente su di esso: se questo si trova invece in fase di blocco o in standby, gli avvisi vengono direzionati direttamente sullo smartwatch.

Nota bene: se viene eliminata una notifica su Apple Watch, essa subisce lo stesso destino anche su iPhone.

Come modificare la modalità di consegna delle notifiche

E’ possibile intervenire anche sulla modalità di ricezione delle notifiche. Per far ciò dovrai:

scorrere verso il basso per aprire il Centro Notifiche di Apple Watch scorrere verso sinistra sulla notifica specifica e selezionare i tre punti nel caso si intenda disattivare semplicemente l’audio o l’avviso aptico, basta scegliere Invia silenziosamente. In questo modo l’avviso apparirà comunque sul display, senza però palesarsi con alcun tipo di suono nel caso si voglia disattivare totalmente la notifica, basta scegliere la voce Disattiva

Disattivare tutte le notifiche di Apple Watch in blocco

Anche se gli avvisi sono utili, per alcuni utenti possono risultare del tutto superflue. In questo caso, una disattivazione totale può essere la scelta migliore. Disattivare singolarmente tutte le notifiche di Apple Watch può essere frustrante: per nostra fortuna esiste una semplice procedura per bloccare tutti gli avvisi contemporaneamente.

Per cancellare tutte le notifiche allo stesso tempo devi effettuare un tocco leggermente più prolungato sullo schermo. Così facendo lo schermo dovrebbe mutare e apparirà la possibilità di cancellare tutte le notifiche selezionando l’icona a forma di X.

Modificare le app che inviano notifiche

Non tutte le app possono essere gradite quando si parla di notifiche. Per esempio, può essere interessante ricevere notifiche da Facebook o WhatsApp, ma non ritenere così urgenti e/o importanti quelle ricevute da Twitter. Per attivare e disattivare le app da cui ricevere avvisi è necessario seguire la seguente procedura:

Vai sull’app Watch , presente su iPhone

, presente su iPhone Seleziona la scheda My Watch e vai nella sezione dedicata alle notifiche

e vai nella sezione dedicata alle notifiche Qui è possibile personalizzare le notifiche a proprio piacimento. Le app, in tal senso, possono offrire numerose opzioni. Solitamente, per quanto concerne le app di terze parti, ciò si limita all’applicare o meno l’avviso

Questa gestione può essere molto importante, anche perché alcune app come quelle legate al sonno, potrebbero disturbare l’utente nelle ore notturne.

La modalità Non disturbare

La modalità Non disturbare può essere utile mentre si guarda un film al cinema o durante una riunione di lavoro. Il continuo ronzio del proprio Apple Watch infatti può risultare molto fastidioso per l’utente e per chi si trova al suo fianco.

Per attivare questa funzione scorri verso il basso per aprire il Centro di Controllo, quindi seleziona la voce Non disturbare. Un’apposita icona, situata sulla parte superiore del display, segnala come tutti gli avvisi sono temporaneamente sospesi. Per riattivare le notifiche è sufficiente deselezionare la suddetta opzione.

Le notifiche non funzionano? Ecco i possibili motivi

Tenendo sempre presente che, come già detto, se l’iPhone collegato con lo smartwatch è attivo esso “cattura” le notifiche, vi sono vari casi in cui le notifiche non vengono riprodotte. Se, per esempio, i due dispositivi Apple si disconnettono, l’Apple Watch non riceverà più alcun tipo di avviso.

Per verificare il corretto funzionamento della connessione scorri verso l’alto sul quadrante dell’orologio per aprire Centro di Controllo. Se i dispositivi sono disconnessi, l’icona dell’iPhone dovrebbe apparire rossa. In tal senso, è necessario provare ad effettuare nuovamente l’accoppiamento.

Un altro motivo, come già detto, potrebbe essere legato al fatto che l’utente si è dimenticato di disattivare la modalità Non disturbare.

Fonte wareable.com