Come rendere un laptop ergonomico

I laptop sono diventati un elemento essenziale nella nostra vita moderna, offrendo comodità, portabilità e prestazioni sempre migliori. C’è però un aspetto cruciale che spesso viene trascurato: l’ergonomia. Sebbene i laptop siano convenienti e potenti, possono causare problemi di salute a causa della loro natura non ergonomica. In questo articolo, scoprirai come rendere il tuo laptop ergonomico, più gentile con il tuo corpo per goderti un’esperienza di utilizzo senza problemi e molto più comodo.

Perché i laptop possono compromettere la salute

Per comprendere perché i laptop possono essere problematici per il nostro corpo, è importante descrivere l’aspetto di un’area di lavoro ergonomicamente ideale per la maggior parte delle persone. In un ambiente ideale, ci si trova seduti con i piedi appoggiati saldamente a terra o su un poggiapiedi, in modo che le ginocchia siano all’altezza o leggermente al di sotto dei fianchi. La schiena è adeguatamente supportata con una leggera inclinazione.

La tastiera e il mouse si trovano su una superficie di lavoro, consentendo al corpo di mantenere un angolo di 90 gradi. I polsi sono mantenuti piatti o leggermente abbassati, grazie a un’inclinazione negativa. Lo schermo del computer è posizionato ad una distanza di un braccio, sollevato in modo che gli occhi, insieme al collo e alle spalle rilassate, siano all’altezza del monitor.

L’utilizzo di un laptop non si avvicina minimamente a questa configurazione ideale. Quando si utilizza un laptop sulle ginocchia, la tastiera e il trackpad integrato come mouse si trovano troppo in basso e vicino al corpo, costringendo le braccia ad avvicinarsi troppo e i polsi a piegarsi in un angolo che può portare a sindrome del tunnel carpale e altre lesioni da sforzo ripetitivo.

Lo schermo è troppo basso, costringendo a inclinare la testa in avanti e verso il basso. Prima che il dolore al collo derivante dalla protrazione prolungata del collo venisse considerata, molte persone la sperimentavano lavorando per lunghe ore sul proprio laptop. Questa postura del laptop crea molteplici punti potenziali di dolore, dalla regione lombare e i fianchi, risalendo attraverso le spalle e il collo fino alle braccia e ai polsi.

Anche sollevare il laptop su un tavolo ad altezza adeguata, anche con una buona sedia, allevia solo parzialmente il problema. L’attrattiva dei laptop è la loro versatilità: puoi usarli comodamente sulle ginocchia ovunque tu sia. Puoi sederti su una sedia a sdraio sul tuo terrazzo durante la giornata lavorativa, approfittando del clima caldo durante il tuo lavoro da casa.

Puoi portare il tuo laptop in un bar per lavorare fuori casa o godere di un po’ di sottofondo musicale durante una giornata troppo silenziosa. Naturalmente, non suggeriamo mai di utilizzare il laptop in modo ergonomicamente perfetto e rigoroso in tutte le circostanze. È consigliabile riservare quei momenti per l’utilizzo del laptop in movimento e organizzare lo spazio di lavoro a casa o in ufficio in modo da evitare problemi alla schiena e ai polsi.

Prendendo tutto ciò in considerazione, esamineremo come modificare la configurazione del tuo laptop per garantire il massimo comfort e ridurre al minimo l’affaticamento del corpo.

Come rendere qualsiasi laptop più ergonomico

È possibile investire in una vasta gamma di fantastici accessori per migliorare l’ergonomia del tuo laptop al punto tale da trasformarlo in una workstation completa, quasi sostituendo una torre desktop. Se stai cercando di passare da “Soffro di molti dolori mentre uso il mio laptop” a “nessun dolore”, senza dover spendere molto, ci sono solo tre semplici passaggi da seguire. In effetti, a seconda delle risorse già disponibili nella tua casa, potresti non dover spendere nemmeno un centesimo per realizzarli.

L’obiettivo è ridurre il disagio e i dolori causati dall’uso del laptop, e tutto parte da piccole azioni. Non è necessario un grande budget o una ristrutturazione completa dell’area di lavoro. Con un’attenzione mirata e un approccio pratico, puoi ottenere risultati significativi.

Questi tre passaggi ti guideranno nella giusta direzione per migliorare l’ergonomia del tuo laptop senza ricorrere a costose soluzioni. Imparerai come apportare modifiche semplici ma efficaci alla tua postura, al posizionamento del laptop e all’utilizzo di supporti o accessori già disponibili nella tua casa.

Ricorda, l’obiettivo è rendere il tuo utilizzo del laptop il più confortevole possibile, riducendo al minimo i dolori e gli inconvenienti. Non lasciarti scoraggiare dal pensare che sia necessario un investimento significativo. Concentrati su questi tre passaggi e scoprirai come migliorare la tua esperienza senza dover spendere una fortuna.

Scegliere il giusto spazio di lavoro

Se utilizzi il tuo laptop principalmente sul divano, stai mettendo a dura prova il tuo corpo. Indipendentemente dal fatto che tu preferisca distenderti con il laptop sulle gambe o sederti piegato sul tavolino del caffè, stai mettendo a repentaglio la salute del collo, della schiena e dei polsi. È fondamentale disporre di una superficie piana e stabile, insieme a una sedia adeguata che ti permetta di appoggiare i piedi a terra e di tenere braccia e polsi all’altezza giusta.

Questa superficie potrebbe essere un tavolo da cucina, una scrivania da ufficio dedicata o persino un tavolo pieghevole. Se non hai la possibilità di creare uno spazio di lavoro dedicato e non hai spazio per una nuova sedia da ufficio confortevole, potresti prendere in considerazione l’uso di un supporto per la schiena e un set di cuscini per la sedia della cucina e anche un poggiapiedi, se i tuoi piedi non riescono a poggiare comodamente a terra.

In questo modo, eviterai di assumere posizioni strane e scomode durante il lavoro, prevenendo eventuali dolori alla fine della tua sessione.

Regola lo schermo all’altezza degli occhi

Quando il laptop si trova troppo in basso, si creano una serie di problemi di postura che possono causare dolore in tutto il corpo. La soluzione più economica per elevare il laptop è utilizzare oggetti presenti in casa come un supporto improvvisato. Puoi impilare vecchi libri di testo o libri da tavolino, oppure utilizzare una scatola di dimensioni adeguate. I libri sono probabilmente la soluzione economica ideale poiché sono pesanti, solidi e puoi aggiungerli o toglierli gradualmente per regolare l’altezza.

Se avere il tuo laptop poggiato su una pila di libri dall’aspetto elegante si adatta all’atmosfera del tuo spazio di lavoro, allora hai raggiunto il tuo obiettivo. Se desideri qualcosa di più adatto all’attività, non mancano sul mercato i supporti appositamente progettati per i laptop, e non possiamo sottolineare abbastanza i vantaggi di utilizzare un supporto apposito. Anche se prevedi di acquistare uno stand dedicato, sperimentare con una pila di libri è un ottimo modo per capire l’altezza del supporto per laptop di cui hai bisogno.

Anche se ci sono molti supporti per laptop di alta qualità disponibili sul mercato, è sempre meglio optare per quelli regolabili. Un supporto per laptop dal design elegante ma a altezza fissa non è molto utile se non si adatta correttamente all’altezza desiderata. Questi supporti sollevano il laptop inclinandolo in avanti con un angolo ripido per posizionare lo schermo ad un’altezza superiore.

Funzionano bene per la maggior parte dei laptop, ma potresti scoprire che il tuo laptop non ha una tastiera o un poggiapolsi sufficientemente profondi per raggiungere l’altezza desiderata. I supporti in stile libro di cucina si basano sul corpo del laptop e sull’inclinazione per creare l’altezza, come se il laptop fosse in equilibrio sulla punta dei piedi.

Se preferisci qualcosa con una gamma più ampia di regolazioni, ti consigliamo di considerare i supporti per laptop dotati di un meccanismo a braccio anziché un design con l’inclinazione del laptop in avanti. Anche se non prevedi di utilizzare il supporto regolabile alla massima altezza per l’uso quotidiano, è utile avere un’ampia gamma di regolazioni per utilizzi speciali.

Ad esempio, potresti estendere il supporto alla sua altezza massima durante le videochiamate, in modo che la videocamera ti riprenda da un’angolazione più favorevole o per consentirti di alzarti e distendere le gambe con l’impressione di torreggiare sopra la telecamera.

Tastiera e mouse a un livello confortevole

Se stai considerando come sarà utilizzare il laptop su una pila di libri o su uno stand dedicato, è probabile che tu stia pensando a come questa posizione elevata possa influire sulle spalle, i gomiti e i polsi. Quando sollevi il laptop, è importante abbassare contemporaneamente la tastiera e il mouse a un livello confortevole per braccia e polsi. Per fare ciò, saranno necessari una tastiera e un mouse esterni.

L’aggiunta di un mouse con trackball rappresenta un passo avanti significativo in termini di ergonomia. Se tutto ciò che fai è sollevare lo schermo del laptop e utilizzare una tastiera e un mouse esterni, adatterai il laptop al tuo corpo anziché adattare il tuo corpo al laptop. In questo modo avrai fatto molto di più per preservare la salute del tuo corpo.