Come perdere peso con il monitoraggio del sonno di Apple Watch

Apple Watch è dotato di diverse funzionalità che possono aiutarti ad avere una vita più sana e piacevole: in questo contesto, per esempio, rientrano gli allenamenti forniti da Apple Fitness+.

Oltre ad allenarti duramente per perdere peso però, vi sono dei dati riguardo il sonno che possono aiutarti a mantenere la linea. Una scarsa qualità e durata del riposo possono portare ad aumento di peso, a disturbi metabolici e altri rischi legati all’ambito della salute.

Attualmente sono ancora in corso di svolgimento diversi studi che vanno ad analizzare il rapporto tra problemi di sonno e obesità. Anche se non si conoscono ancora i reali meccanismi di questo rapporto, di certo dormire meglio può aiutarti a mantenere il peso forma.

Problemi del sonno ed effetti negativi

Gli studi finora effettuati suggeriscono che le persone che dormono meno di 6 ore a notte hanno maggiori probabilità di essere obese.

Se non riesci a dormire almeno 7 ore a notte, potresti facilmente sentirti poco attivo, sempre affamato e prediligere alimenti poco salutari ricchi di grassi e zucchero. Non solo: a livello psicologico, se non hai dormito abbastanza avrai anche meno voglia di allenarti.

La scarsità di sonno, poi, è caratterizzata da un aumento dello stress ossidativo, livelli più elevati dell’ormone noto come cortisolo, intolleranza al glucosio e tanti altri problemi.

Inoltre, più a lungo sei sveglio durante il giorno, più possibilità hai di mangiare. L’assenza di un sonno profondo e ristoratore potrebbe anche interrompere il tuo ritmo circadiano naturale, il che può portare a un aumento di peso.

In che modo l’app Salute può aiutarti a dormire meglio (e mantenere il tuo peso forma)

Non hai bisogno di un Apple Watch per monitorare il tuo sonno. L'app Salute su iPhone tiene traccia automaticamente del tempo trascorso a letto in base all'utilizzo notturno del dispositivo.

Ovviamente questo tipo di rilevamento, senza un contatto fisico tra device e soggetto, è approssimativo. Secondo alcuni studi americani, gli utenti controllano il proprio telefono almeno una volta ogni 10 minuti. Se un possessore di iPhone non controlla il dispositivo per più ore, dunque, l’app Salute deduce che lo stesso sta dormendo.

Come appare ovvio, per ottenere delle rilevazioni reali, un Apple Watch al polso risulta di certo molto più attendibile.

La cronologia del sonno

È facile visualizzare la cronologia del sonno sul tuo iPhone per vedere il tempo medio trascorso dormendo. Dopo aver misurato le ore di sonno, puoi impostare un obiettivo da raggiungere in questo senso, che si tratti di andare a letto prima o di svegliarti a una determinata ora.

Per visualizzare la cronologia del sonno procedi in questo modo:

Apri l' app Salute sul telefono;

sul telefono; Tocca Sfoglia nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; Seleziona Sonno.

Nota bene: ti suggeriamo di mantenere Sonno salvato come preferito in modo che possa essere accessibile dalla pagina Riepilogo nell'app Salute.

Monitoraggio del sonno con Apple Watch

Se hai un Apple Watch e lo indossi a letto, come già detto, i dati sul sonno saranno più completi. Affinché i dati sul sonno vengano raccolti dall'orologio, il monitoraggio del sonno deve essere abilitato per almeno 4 ore ogni notte.

Il grafico a barre per impostazione predefinita è impostato su D, che sta per giornaliero. Puoi anche toccare W nella parte superiore del grafico per visualizzare la cronologia del sonno dell'ultima settimana, M dell'ultimo mese e 6M degli ultimi 6 mesi. Tutto ciò ti permette di vedere i tuoi progressi e dunque ad incoraggiarti per migliorare le tue “prestazioni” a livello di riposo.

Tocca Mostra più dati sul sonno e seleziona una categoria per esaminare un riepilogo completo dei dettagli del tuo sonno, inclusi dati come fasi, quantità e altre informazioni interessanti.

Chi indossa un Apple Watch Series 8 o un Apple Watch Ultra può confrontare le variazioni dei dati sulla temperatura del polso. Un cambiamento nella temperatura del polso potrebbe indicare la presenza di una malattia o di un infortunio.

Come migliorare il tuo sonno

Anche se non tutti hanno il lusso di un riposo costante, come i neo-genitori, ci sono dei passi che puoi fare per migliorare la qualità del tuo sonno. Ecco un breve elenco:

Dormi in una stanza buia ;

; Non controllare il telefono di notte : la luce potrebbe segnalare al tuo cervello che è ora di alzarsi e dunque interferire con il successivo riposo;

: la luce potrebbe segnalare al tuo cervello che è ora di alzarsi e dunque interferire con il successivo riposo; Evita di mangiare subito prima di andare a letto , altrimenti il tuo fisico dovrà lavorare per digerire il cibo e non potrà riposarsi adeguatamente;

, altrimenti il tuo fisico dovrà lavorare per digerire il cibo e non potrà riposarsi adeguatamente; Prova la meditazione , lettura o un leggero stretching prima di andare a letto;

, o un prima di andare a letto; Fai 30 minuti di esercizio cardiaco elevato almeno 5 volte a settimana ;

elevato ; Non usare lo smartphone a letto: questo deve restare un’area per dormire, non per utilizzare dispositivi elettronici.

Se hai problemi di sonno non sarà facile subito ma, forte dei dati che può fornirti l’app Salute, puoi comunque migliorare il tuo riposo sul medio periodo. Non scoraggiarti e, nel caso tu abbia difficoltà nel tuo compito, ricordati che esistono anche strumenti più specifici per migliorare il riposo.