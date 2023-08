Come navigare online anonimamente su iPhone

Esistono alcune strategie per evitare la divulgazione dei dati personali durante la navigazione online. Utilizzando la modalità di navigazione privata, è possibile visitare pagine web senza che venga conservato un registro della cronologia, delle password inserite o dei cookie. Nel caso in cui si utilizzi il browser Safari su un dispositivo iPhone, la navigazione privata contribuisce a preservare la privacy online.

Un aspetto importante da evidenziare è che tali funzionalità di Safari sono in grado solamente di impedire la memorizzazione di informazioni sul dispositivo iPhone. Le informazioni trasmesse al di fuori del dispositivo, invece, potrebbero comunque essere accessibili. Di seguito sono illustrate diverse modalità per garantire una maggiore privacy durante la navigazione Internet con iPhone, andando oltre la semplice navigazione privata di Safari.

Come abilitare la modalità navigazione privata in Safari

Attraverso l’utilizzo della modalità di navigazione privata di Safari, il browser non memorizzerà i siti web visitati e non conserverà i dati personali dell’utente. Di seguito sono descritti i passaggi per abilitare la modalità di navigazione privata su Safari per iPhone:

Toccare l’icona dell’app Safari sulla schermata iniziale del dispositivo iPhone. Toccare il pulsante “Schede” situato nell’angolo in basso a destra della pagina di Safari. Successivamente, toccare la freccia verso il basso relativa alla scheda [numero] o alla freccia verso il basso nella pagina iniziale, al centro della pagina. All’interno dell’elenco dei Gruppi di schede, selezionare l’opzione “Privato”. Infine, toccare “Fine”.

Come monitorare le impostazioni di sicurezza di Safari

Safari fornisce un rapporto sulla privacy che riepiloga i tracker rilevati e bloccati durante la navigazione. Gli utenti di iPhone possono fare affidamento su questo rapporto per esaminare e regolare le impostazioni di privacy di Safari al fine di mantenere la loro navigazione privata. È importante notare che in modalità di navigazione privata, Safari non conserverà tali statistiche. Per accedere all’Informativa sulla Privacy, è necessario utilizzare la modalità di navigazione normale. Di seguito viene illustrato come visualizzare il rapporto sulla privacy:

Tocca l’app Safari sulla schermata iniziale del tuo iPhone. Nella pagina iniziale di Safari, dovresti trovare una sezione dedicata al rapporto sulla privacy. Tocca il riepilogo del rapporto per visualizzare tutti i dettagli. Nel caso in cui non riesci a visualizzare il rapporto sulla privacy nella pagina iniziale, potrebbe essere necessario personalizzare la pagina iniziale. Ecco come procedere: Nella pagina iniziale di Safari, tocca il pulsante “Modifica”.

Tocca l’interruttore accanto a “Rapporto sulla privacy” e assicurati che sia evidenziato in verde.

Tocca il pulsante “x” nell’angolo in alto a destra per chiudere la pagina.

L’informativa sulla privacy sarà ora presente nella pagina iniziale.

Con i dettagli forniti dal rapporto sulla privacy, è possibile determinare come configurare le impostazioni di privacy e sicurezza di Safari in base alle proprie preferenze.

Come controllare le impostazioni di sicurezza di Safari

Questa è una guida su come modificare le impostazioni di privacy e sicurezza in Safari su un iPhone. Segui i passaggi seguenti:

Tocca l’app Impostazioni sul tuo iPhone.

Scorri verso il basso e tocca Impostazioni Safari.

Scorri verso il basso Impostazioni Safari fino alla sezione Privacy e sicurezza.

Tocca gli interruttori accanto a una di queste opzioni per abilitarle o disabilitarle:

Impedisci il tracciamento tra siti.

Blocca tutti i cookie.

Avviso sito Web fraudolento.

Misurazione degli annunci per la tutela della privacy.

Controlla Apple Pay.

Tocca l’opzione “Nascondi indirizzo IP” e scegli se disattivarlo o nasconderlo dai tracker.

Se queste opzioni sono state precedentemente disabilitate, i dati relativi ad esse sono stati precedentemente memorizzati nella cache del browser. Puoi svuotare la cache del browser seguendo i passaggi seguenti:

Tocca “Cancella dati siti web” sotto la sezione “Privacy e sicurezza”.

Seleziona “Cancella tutti i dati” per rimuovere tutti i dati della cache del browser o seleziona “Cancella dati e cronologia” per rimuovere anche la cronologia di navigazione.

Conferma la tua scelta toccando “Cancella dati siti web” nella finestra di dialogo di conferma.

Come cancellare la cache di navigazione di Safari

Di seguito, vediamo come è possibile rimuovere la cronologia di navigazione, la cache e i cookie dal browser Safari su un dispositivo iPhone. Per prima cosa, è necessario accedere all’app Impostazioni dell’iPhone. Una volta aperta l’app, è possibile trovare l’opzione per le impostazioni di Safari scorrendo verso il basso. Una volta individuata l’opzione per le impostazioni di Safari, occorre scorrere verso il basso fino a trovare l’opzione “Cancella cronologia e dati del sito web”. Toccando questa opzione, viene visualizzata una notifica popup che richiede la conferma dell’azione di cancellazione della cronologia di navigazione, della cache e dei cookie.

Per procedere con la cancellazione, è necessario confermare l’azione toccando l’opzione “Cancella cronologia e dati”. Qualora si preferisca non utilizzare la modalità di navigazione privata di Safari, è possibile comunque impedire il tracciamento dell’indirizzo IP utilizzando l’inoltro privato di iCloud. Ciò garantisce che la connessione tra il dispositivo e i siti web visitati venga resa anonima, impedendo così il tracciamento dell’indirizzo IP.

Proteggi l’IP su dati mobili e Wi-Fi con iCloud

Se si sottoscrive un abbonamento a iCloud+, è possibile utilizzare la funzione iCloud Private Relay per evitare la divulgazione dell’indirizzo IP. Questa funzione crittografa il traffico in uscita dal dispositivo iPhone, impedendo la divulgazione dell’indirizzo IP. Di seguito sono descritte le istruzioni per attivare iCloud Private Relay su una rete Wi-Fi. Per attivare iCloud Private Relay su una rete Wi-Fi, occorre accedere all’app Impostazioni del dispositivo iPhone.

Una volta aperta l’app, è possibile individuare l’opzione per le impostazioni Wi-Fi scorrendo verso il basso. Toccando questa opzione, è possibile accedere alla pagina delle impostazioni Wi-Fi. A questo punto, è necessario individuare la rete Wi-Fi alla quale il dispositivo è connesso e toccare il simbolo “i” accanto ad essa. Si aprirà quindi la pagina delle impostazioni della rete Wi-Fi, nella quale si deve scorrere verso il basso fino a trovare l’interruttore accanto a “Limita monitoraggio indirizzo IP”.

Toccando questo interruttore, si abiliterà la funzione iCloud Private Relay sulla rete Wi-Fi. Con questi passaggi, si potrà attivare la funzione iCloud Private Relay su una rete Wi-Fi, garantendo la protezione dell’indirizzo IP del dispositivo iPhone.

Come attivare l’inoltro privato di iCloud per i dati mobili

Quando si desidera utilizzare l’opzione iCloud Private Relay durante la navigazione sul Web o l’utilizzo delle app sui dati mobili, è necessario abilitare l’opzione corrispondente. Questa operazione può essere eseguita attraverso le seguenti istruzioni. Per abilitare l’opzione iCloud Private Relay sui dati mobili, è necessario accedere all’app Impostazioni del dispositivo iPhone e individuare l’opzione per le impostazioni dei dati mobili.

Toccando questa opzione, si accederà alla pagina delle impostazioni dei dati mobili. A questo punto, occorre attivare l’interruttore accanto a “Dati mobili” per abilitare la funzionalità. Successivamente, è necessario toccare l’opzione “Opzioni dati mobili” per accedere alle impostazioni avanzate. Qui, si deve attivare l’interruttore accanto a “Limita monitoraggio indirizzo IP” per abilitare l’opzione di iCloud Private Relay sui dati mobili.

Come nascondere la tua email con iCloud+

L’abbonamento a iCloud+ non solo offre l’accesso a iCloud Private Relay per proteggere la privacy durante la navigazione online, ma consente anche di estendere la privacy su Internet tramite l’utilizzo della funzione “Nascondi la mia email”. Questa opzione consente di controllare l’accesso alla propria casella di posta elettronica. In particolare, la funzione “Nascondi la mia email” consente di creare un indirizzo email univoco e casuale per l’utilizzo in luogo dell’indirizzo email personale. In questo modo, è possibile proteggere la propria casella di posta elettronica personale e limitare l’accesso ai propri dati personali. La funzione “Nascondi la mia email” è disponibile su vari servizi online e app, tra cui la registrazione a siti web, l’invio di email e la partecipazione a sondaggi online.