Come nascondere l’album delle foto nascoste su iPhone e iPad

L’app Foto di Apple ti consente di nascondere alcune foto e video. Come ben saprai, però, questi elementi nascosti possono comunque essere visualizzati accedendo alla sezione delle foto “Nascoste” nella scheda “Album”. Se pensavi che la tua privacy sarebbe stata al sicuro una volta nascoste le foto e i video, ti sbagliavi di grosso: come avrai intuito, il metodo delle foto nascoste di Apple non è infallibile. Chiunque può accedere alla scheda “Album” e trovare la sezione “Nascosti” in “Utilità”.

Questo può sicuramente costituire un problema per molti, visto che ci sono foto e video, contenenti contenuti privati o sensibili, che non si vuole rendere facilmente accessibili a chi prestiamo il nostro smartphone per qualche minuto.

Da un’azienda come Apple tutto questo non ce lo si aspettava, vista anche l’estrema enfasi messa sulla sicurezza e sulla privacy da diversi anni a questa parte.

Tutto perduto, quindi? Assolutamente no! La buona notizia è che esiste un modo per nascondere completamente le foto sul tuo iPhone o iPad. Come? Scopriamolo insieme.

Come nascondere gli album nascosti su iPad e iPhone

A partire da iOS 14 e iPadOS 14, Apple ti consente di nascondere anche l’album “nascosto”, segno che il feedback degli utenti è stato recepito e si è corsi ai ripari quanto prima. Puoi effettuare quest’operazione accedendo all’app “Impostazioni” sul tuo iPhone o iPad. Tocca “Foto”, scorri verso il basso e disattiva l’opzione “Album nascosto” per disabilitare questa funzione.

Ecco fatto: hai nascosto l’album delle foto “nascoste”! A questo punto puoi pure provare l’efficacia del metodo, accedendo alla scheda “Album” nell’app “Foto”: l’album “Nascosto” è scomparso e la tua privacy è al sicuro!

Fonte HowToGeek