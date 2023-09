Come inserire i widget sul desktop in macOS Sonoma

Se sei un appassionato di tecnologia e possiedi un Mac con il nuovo sistema operativo macOS Sonoma, allora sei fortunato. Questa versione è stata arricchita con una serie di nuove funzionalità che renderanno la tua esperienza molto più simile a quella di un iPhone. Una di queste funzioni, che non puoi assolutamente perdere, sono i widget. Ora puoi aggiungere sul tuo desktop una varietà di widget interattivi come Podcast, Meteo e Calendario, e ti assicuro che è davvero semplice. In questo articolo ti mostreremo il modo più facile per farlo, e ti garantiamo che ci vorranno solo due minuti del tuo tempo. Scopri quindi come rendere il tuo Mac ancora più personalizzato e funzionale con i nuovi widget di macOS Sonoma.

Come aggiungere i widget nel desktop in macOS Sonoma

Per aggiungere i widget desktop in macOS Sonoma, è necessario seguire alcune semplici istruzioni. Questo processo può essere eseguito in modo rapido e semplice, e fornirò una spiegazione dettagliata per guidarti attraverso ogni passaggio. Innanzitutto, per avviare il processo di aggiunta dei widget desktop, fai clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi sul desktop del tuo dispositivo macOS Sonoma. Questa azione aprirà un menu contestuale che visualizza diverse opzioni.

Dall’elenco delle opzioni disponibili, seleziona “Modifica widget”. Questa opzione ti porterà a una finestra in basso sullo schermo, che elenca una serie di app che supportano i widget. A questo punto, è necessario selezionare l’app desiderata dalla lista. Una volta selezionata l’app, noterai che sulla sua destra apparirà un gruppo di caselle. Queste caselle rappresentano i vari tipi di widget che sono disponibili all’interno dell’app selezionata.

Ora arriva la parte divertente. Puoi decidere quale di queste caselle/widget desideri avere sul tuo desktop. Ogni casella rappresenta un diverso tipo di widget con funzionalità specifiche. Puoi scegliere tra widget per meteo, calendario, promemoria, orologio, notizie e molto altro ancora. Dopo aver selezionato il widget desiderato, fai clic e trascinalo in qualsiasi posizione desideri sul desktop. Questo può essere fatto tenendo premuto il pulsante del mouse sulla casella del widget selezionata e spostandola nella posizione desiderata.

Una volta rilasciato il pulsante del mouse, il widget rimarrà in quella posizione sul desktop. Sarà visibile ogni volta che visualizzerai il tuo desktop, fornendo informazioni e funzionalità rapide e semplici. È stato completato il processo di aggiunta dei widget desktop in macOS Sonoma. Come puoi vedere, il procedimento è abbastanza semplice e può essere eseguito in pochi passaggi.

I widget desktop sono estremamente utili per avere informazioni e strumenti essenziali a portata di mano senza dover aprire app specifiche o navigare in lungo e in largo sul tuo dispositivo. Possono fornire aggiornamenti sul meteo, promemoria, notizie e molto altro ancora.

I passaggi che ho descritto sopra ti permetteranno di personalizzare il tuo desktop in base alle tue esigenze e preferenze. Puoi aggiungere diversi widget in diverse posizioni, a seconda di ciò che ti serve in modo più rapido e semplice.