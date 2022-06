Come gestire l’accensione programmata del MacOS

MacOS è dotato di uno strumento di pianificazione della sveglia, della sospensione, dell’avvio e dello spegnimento. Uno strumento pur sempre utile ma che, in buona sostanza, la maggior parte degli utenti non ha probabilmente mai sperimentato.

Eppure, si trova a portata di clic: si può infatti fruire nella scheda Schedule in Preferenze di sistema > Risparmio energetico sui Mac desktop e Preferenze di sistema > Batteria sui portatili Mac. Nelle versioni precedenti di macOS, c’è un pulsante Schedule in fondo alla scheda Energy Saver.

I Mac dispongono di molte funzioni per ridurre l’usura dei componenti interni quando non vengono utilizzati attivamente. I dischi rigidi si spengono, i componenti si addormentano e il portatile Mac può persino entrare in una modalità di ibernazione che consuma meno energia della normale modalità di sospensione.

Tuttavia, spegnere completamente il Mac consuma sempre meno energia e comporta una minore usura rispetto al flusso di corrente, in particolare per le unità desktop, che devono mantenere un flusso minimo per ripristinare il loro stato di riposo.

L’opzione Pianificazione in Batteria o Risparmio energetico consente di impostare un timer ricorrente per l’avvio o il risveglio, lo spegnimento o la sospensione del Mac.

E anche se non vuoi che il Mac si spenga, potresti volerlo far dormire senza dover richiamare quella modalità se lasci il computer senza averlo configurato in tal senso nella vista Alimentazione (pannello delle preferenze Risparmio energetico) o nelle viste Batteria e adattatore di corrente (pannello delle preferenze Batteria).

Ricordiamo in tal proposito che Apple consente di programmare solo due azioni: un momento per “Avvio o risveglio”, che riporta in vita un Mac anche se è spento o in modalità di sospensione; e Sospensione, Riavvio o Spegnimento. È possibile scegliere che l’azione avvenga a un’ora prestabilita ogni giorno, nei giorni feriali, nei fine settimana o in un particolare giorno della settimana. Purtroppo non è possibile programmare combinazioni di opzioni più elaborate, come il riavvio ogni domenica sera e lo spegnimento alle 18.00 durante la settimana.