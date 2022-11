Come eliminare i contatti su Telegram

Quando scorri l'elenco dei contatti su Telegram, potresti trovare alcuni contatti sconosciuti, di cui non ricordi la provenienza. Inoltre, ci sono momenti in cui l'app invia notifiche riguardo alla registrazione di uno dei tuoi contatti su Telegram, nonostante tu non sappia la reale identità di queste persone.

Se in questi casi vorresti eliminare immediatamente il contatto e non sai come fare, questa guida ti spiegherà come farlo, a prescindere dal sistema operativo e dal dispositivo che usi.

Perché c'è un contatto sconosciuto sul mio account Telegram?

Cominciamo dal principio: perché è apparso su Telegram un contatto sconosciuto?

Questa applicazione è disponibile su tutte le principali piattaforme come Android, iOS, macOS e Windows. Quando accedi a Telegram su una qualsiasi di esse, esso sincronizza tutti i contatti dalla piattaforma al tuo account.

Se accedi al tuo account Telegram sul computer o sul telefono di qualcun altro, l'app ti andrebbe ad aggiungere i contatti presenti sul dispositivo in uso. Questo tipo di interazione tra app e device utilizzato, è uno dei punti forti di Telegram.

Come eliminare un contatto sconosciuto su Telegram

Puoi eliminare un contatto dal tuo account Telegram da qualsiasi piattaforma. Inoltre, quando elimini un contatto, avrai ancora esso sul telefono, ma non sarà più presente sull'app di messaggistica. Andiamo dunque ad approfondire tale operazione sulle varie piattaforme.

Come eliminare un contatto Telegram su Android

Il processo di eliminazione dei contatti su Telegram è piuttosto semplice in ambiente Android. Segui queste istruzioni:

Apri l' app Telegram sul tuo telefono Android;

sul tuo telefono Android; Tocca l' icona a forma di hamburge r e seleziona Contatti ;

r e seleziona ; Seleziona il contatto che desideri eliminare;

Tocca la foto o il nome dello stesso;

o il dello stesso; Premi il menu con tre punti in alto a destra;

in alto a destra; Seleziona Elimina contatto dall'elenco.

Se richiesto, conferma la tua operazione. Segui questi passaggi se desideri eliminare tutti i contatti di Telegram su Android:

Tocca il menu dell' hamburger su Telegram;

su Telegram; Scegli Impostazioni dal menu;

dal menu; Seleziona Privacy e sicurezza ;

; Scorri verso il basso e seleziona l'opzione Elimina contatti sincronizzati.

Come eliminare un contatto Telegram su iOS, iPadOS e macOS

L'eliminazione dei contatti di Telegram su iOS, iPadOS e macOS è simile su tutte queste piattaforme Apple ma diversa da Android. Ecco come eliminare un singolo contatto:

Apri l' app Telegram ;

; Seleziona la scheda Contatti ;

; Scegli il contatto che desideri eliminare;

Tocca la foto o il nome sul display;

o il sul display; Seleziona l'opzione Modifica in alto a destra;

in alto a destra; Tocca l'opzione Elimina contatto ;

; Premi l'opzione Elimina nella richiesta di conferma.

Sfortunatamente, non puoi eliminare più contatti Telegram su macOS. Tuttavia, segui questi passaggi se desideri eliminarli in massa da iOS e iPadOS.

Seleziona la scheda Impostazioni sull'app Telegram;

sull'app Telegram; Tocca l'opzione Privacy e sicurezza ;

; Scorri verso il basso e seleziona Impostazioni dati ;

; Tocca Elimina contatti sincronizzati.

Come eliminare un contatto Telegram su Windows e Web

L'eliminazione dei contatti, via app Windows o tramite browser Web, risulta molto simile. Diamo dunque uno sguardo alla procedura:

Fai clic sul menu dell' hamburge r in Telegram;

r in Telegram; Seleziona Contatti dal menu;

dal menu; Scegli il contatto che desideri eliminare;

Fai clic sull' immagine o sul nome dello stesso;

o sul dello stesso; Seleziona Elimina contatto se sei su un PC Windows o Modifica - Elimina contatto se sei sul Web;

se sei su un PC Windows o - se sei sul Web; Fai clic sull'opzione Elimina quando viene visualizzata la richiesta di conferma.

Non puoi eliminare più contatti Telegram su Windows o sulla versione Web più recente. Tuttavia, puoi eliminarli utilizzando la versione legacy di Telegram.

Ecco come puoi passare alla vecchia versione ed eliminare più contatti sul web di Telegram:

Apri Telegram versione Web andando su web.telegram.org;

andando su web.telegram.org; Fai clic sul menu a forma di hamburger ;

; Seleziona l'opzione Passa alla versione precedente dal menu;

dal menu; Fai clic sul menu dell'hamburger nella vecchia versione;

nella vecchia versione; Scegli l'opzione Contatti dal menu;

dal menu; Fai clic sull'opzione Modifica ;

; Scegli i contatti che desideri eliminare;

Seleziona l'opzione Elimina.

Contatti Telegram eliminati su tutti i dispositivi

Una volta effettuato questo tipo di operazione, i contatti di Telegram scompariranno da tutte le piattaforme che utilizzi. Dovrai aggiungerli manualmente se vuoi che tornino sul tuo account.

Il problema della gestione dei contatti non è l'unico disguido legato a questa app: molti utenti, per esempio, segnalano come Telegram non salvi le immagini in galleria.