Come eliminare Bixby dagli smartphone Samsung Galaxy

Bixby è l’assistente virtuale progettato e realizzato da Samsung per i suoi smartphone Galaxy. L’assistente presenta diverse funzionalità e gli utenti hanno la possibilità di utilizzarlo per semplificarsi la vita, almeno nelle intenzioni di Samsung. In realtà, per molti utenti, eliminare Bixby dagli smartphone Samsung Galaxy è quasi una priorità: l’assistente di Samsung non è particolarmente comodo da utilizzare e, spesso, si preferisce puntare su soluzioni alternative, come Google Assistant.

Nel corso del tempo, con le varie versioni della One UI, Samsung ha evoluto le funzionalità di Bixby, che oggi è radicalmente integrato negli smartphone Galaxy. Per questo motivo, eliminare completamente Bixby non è possibile ma gli utenti hanno la possibilità di disattivare, una ad una, le sue funzioni. In questo modo, l’assistente virtuale di Samsung resterà presente nello smartphone senza però risultare invasivo e, soprattutto, senza andare a sottrarre risorse al sistema operativo. Tra le principali funzioni disattivabili dell’assistente troviamo Bixby Voice e le Routine.

Vediamo, quindi, come fare per eliminare Bixby dagli smartphone Galaxy andando a disattivare le sue funzionalità.

Come disattivare Bixby Voice e il comando “Hi, Bixby”

La procedura per disattivare l’attivazione vocale di Bixby è molto semplice. Come prima cosa, è necessario aprire l’applicazione di Bixby, disponibile nell’elenco delle applicazioni installate sul proprio smartphone Samsung. Se ci sono aggiornamenti o novità rispetto all’ultima apertura, l’app lo segnalerà all’utente ed, eventualmente, richiederà di accettare le nuove condizioni di utilizzo (aggiornate con una certa frequenza da parte di Samsung). Una volta raggiunta la pagina principale dell’app, sarà necessario accedere al menu laterale, con uno swipe o premendo l’icona del menu con le tre linee orizzontali situata in alto a sinistra. A questo punto, si potrà accedere alle Impostazioni di Bixby premendo l’icona con l’ingranaggio in alto.

In questa sezione, è possibile consultare tutte le impostazioni vocali di Bixby Voice. Se si desidera disattivare questa funzionalità dell’assistente di Samsung sarà sufficiente individuare l’opzione Attivazione vocale e disattivarla. In questo modo, verrà disattivato il comando “Hi, Bixby” che consente di richiamare l’assistente virtuale di Samsung con la propria voce. Da notare che è anche possibile disattivare l’Ascolto automatico e l’utilizzo con smartphone bloccato, tramite le apposite opzioni che trovate nell’elenco delle impostazioni. In ogni caso, seguendo la procedura inversa, sarà possibile riattivare le funzionalità di Bixby Voice nel caso ce ne fosse la necessità.

Per evitare che Bixby Voice interferisca con il sistema, sempre dalla sezione Impostazioni dell’applicazione, è possibile andare in Modifica impostazioni di sistema ed eliminare il permesso all’app di effettuare modifiche al sistema. In aggiunta, nella sezione Notifiche è possibile bloccare tutte le notifiche in arrivo dall’applicazione. L’app non può essere disattivata o disinstallata dal sistema ma con questi piccoli accorgimenti è però possibile limitarne l’utilizzo, evitando che l’applicazione interferisca con il sistema e con la propria attività.

Come bloccare l’avvio delle Routine di Bixby

Un’altra funzionalità di Bixby sono le Routine. Si tratta di funzioni, personalizzabili dall’utente, che vanno a modificare le impostazioni di base del telefono in base al luogo, all’orario, al contesto di utilizzo ed ad una lunga serie di parametri. Le routine, oltre a essere completamente personalizzabili dall’utente, possono essere disattivate in pochi istanti. Per completare la disattivazione delle routine di Bixby è sufficiente accedere alle Impostazioni del sistema ed individuare l’opzione Funzioni avanzate. Nell’elenco di queste funzioni sarà possibile individuare la voce Bixby Routines.

Basterà disattivare tale voce tramite l’apposito tasto per bloccare completamente l’avvio di questa funzionalità dell’assistente di Samsung. Da notare, inoltre, che con una pressione prolungata della voce Bixby Routines è possibile accedere all’applicazione che gestisce le varie routine con la possibilità di personalizzarle, crearne di nuove o eliminarle. Una volta disattivata la funzione in questione, eventuali Routine di Bixby già attive nel sistema verranno bloccate ma resteranno comunque salvate per un eventuale utilizzo futuro.

Come rimappare il tasto laterale eliminando Bixby

Il tasto laterale degli smartphone Samsung Galaxy, solitamente utilizzato per bloccare e sbloccare il dispositivo e per l’accensione/spegnimento, può essere adibito a diverse funzionalità. In alcuni casi, il tasto laterale può essere utilizzato per Bixby. In particolare, con due tocchi rapidi del tasto laterale è possibile lanciare l’app di Bixby mentre con una pressione prolungata è possibile attivare l’assistente. Di default, queste due opzioni sono disattivate. Chi le ha attivate, magari per errore, può disattivarle in qualsiasi momento.

La procedura è molto semplice. Basta accedere alle Impostazioni del sistema operativo ed individuare l’opzione Funzioni avanzate. Nell’elenco delle opzioni disponibili è presente la voce Tasto Laterale. Nel menu successivo è possibile impostare le funzioni di questo tasto e, eventualmente, si potrà disattivare l’utilizzo di Bixby. Con due tocchi rapidi del tasto è possibile scegliere di avviare un’app a scelta mentre con la pressione prolungata si aprirà il Menu spegnimento.

Alcuni smartphone Samsung presentano un tasto laterale dedicato a Bixby. In precedenza, questo tasto (poco apprezzato da molti utenti a causa di attivazioni involontarie dell’assistente) era disattivabile. Questa possibilità è stata eliminata da un aggiornamento. In ogni caso, è possibile rimappare il tasto Bixby degli smartphone Galaxy, assegnandogli una funzione che l’utente può ritenere più utile a quelle che sono le proprie esigenze.

Come eliminare Bixby Home / Samsung Daily

Da alcuni anni, da quando venne introdotta la Bixby Home (poi sostituita da Samsung Daily), con uno swipe laterale dalla home page dello smartphone Galaxy con One UI è possibile accedere ad un’applicazione che racchiude varie funzionalità come news e collegamenti ad applicazioni e file multimediali presenti sul telefono. Questa sezione può essere rimossa facilmente dalla home screen del proprio smartphone. Anche in questo caso, la procedura da seguire è semplicissima.

Dalla home del proprio smartphone è sufficiente tenere premuto un punto “vuoto”, ovvero privo di app e widget per accedere al pannello con cui personalizzare la home screen. Scorrendo verso sinistra si accederà alla sezione dedicata all’ex Bixby Home che potrà essere disattivata, semplicemente, deselezionando l’apposita icona presente in alto a destra. Anche in questo caso, sarà possibile riattivare la funzione in qualsiasi momento.

