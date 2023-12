Come disattivare il pulsante di accensione dell’Assistente Google

Esistono diversi modi per avviare l’Assistente Google sugli smartphone Pixel e, genericamente, sui dispositivi Android, con l’elenco dei modelli a disposizione è aumentato con il rilascio di Android 12.

Invece di premere a lungo il pulsante laterale per aprire un menu di accensione, Pixel avvia automaticamente il suo assistente virtuale. Per molti utenti, questo tipo di interazione è tutt’altro che comoda. Fortunatamente, puoi disabilitare questa funzione, come vedremo in questo breve articolo.

Disattivare il pulsante di accensione dell’Assistente Google

Come Apple e Samsung, la modifica introdotta in Android 12 ti consente di avviare l’Assistente Google, almeno sui già citati telefoni Pixel, premendo a lungo il pulsante di accensione fisico. Fino al suo rilascio, premendo a lungo il pulsante di accensione si riavvia il telefono. Per fortuna, è facile invertire questa funzionalità.

Questo comportamento non sembra essere abilitato sui dispositivi che eseguono l’aggiornamento ad Android 12, ma è l’impostazione predefinita su telefoni e tablet, in particolare Pixel, che si avviano con l’appena citata versione dell’OS o quelle successive. Spetta al produttore del dispositivo impostare il comportamento predefinito.

Innanzitutto, scorri verso il basso (una o due volte a seconda dell’OEM del tuo dispositivo) dalla parte superiore dello schermo per visualizzare le Impostazioni rapide. Tocca l’icona a forma di ingranaggio per aprire l’app Impostazioni.

Nel menu Impostazioni, vai alla sezione Sistema e, successivamente, seleziona Gesti. Una volta qui, vai sull’opzione Menu Alimentazione nella parte inferiore dell’elenco, andando a deselezionare Assistente Digitale.

Questo è tutto. Il pulsante di accensione ora mostrerà le tradizionali opzioni Spegni e Riavvia a cui sei abituato. Piccoli cambiamenti come questo possono essere frustranti per gli utenti più abitudinari, quindi è bello che possa almeno essere disabilitato.

Se invece hai problemi di altro tipo con il tuo Assistente Google, ti consigliamo caldamente di dare uno sguardo a questo articolo.