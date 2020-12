Come disabilitare il monitoraggio dell’ossigeno su Apple Watch 6

La funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue risulta una delle più apprezzate tra le tante rese disponibili su Apple Watch 6 (e non solo).

Questa rilevazione permette di tenere sotto controllo la quantità di ossigeno nel sangue e, dunque, permette di comprendere come funziona il sistema respiratorio quando si tratta di distribuire questo importante elemento alle nostre cellule. Pur trattandosi di una funzionalità apprezzata, essa presenta anche un rovescio della medaglia non indifferente: il suo utilizzo costante in background risulta piuttosto impattante per quanto concerne l’autonomia dello smartwatch.

In questo articolo, ti spiegherò come eliminare tale funzione per poter incrementare sensibilmente l’autonomia del tuo dispositivo.

Disattiva il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue su Apple Watch 6 per prolungare l’autonomia

Per disabilitare questa funzione è necessario andare nella sezione Impostazioni sul tuo Apple Watch. Fatto ciò, è possibile individuare l’apposita applicazione, ovvero Blood Oxygen (nota come Livelli O2 in italiano).

Selezionando l’interruttore accanto all’opzione Misurazioni dell’ossigeno nel sangue puoi infine disabilitare la funzione. Così facendo non sarà rilevato l’ossigeno nel sangue in background e dunque la batteria dell’Apple Watch dovrebbe mostrare un incremento più che consistente dell’autonomia.

Dopo aver disabilitato la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue in tempo reale, potresti voler eliminare l’app stessa. Sotto questo punto di vista, non devi preoccuparti: puoi reinstallarla utilizzando l’App Store disponibile su Apple Watch.

Toccando lo schermo su Apple Watch, puoi aprire la galleria delle app. Qui, tenendo il dito su Livelli O2 puoi selezionare l’opzione X nella parte superiore dell’icona, confermando poi con la voce Elimina app. Se invece stai utilizzando la visualizzazione elenco, scorri verso sinistra sull’app, tocca il pulsante Elimina, quindi scegli l’opzione Elimina app.

Così facendo, l”app Blood Oxygen/Livelli O2 scomparirà dalla schermata delle app.

Come disabilitare il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue da iPhone

Puoi anche disabilitare la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue utilizzando direttamente l’app Watch sul tuo iPhone. In tal senso segui questa procedura:

Vai nell’app Watch , nella scheda Il mio Watch ;

, nella scheda ; Tocca Blood Oxygen / Livelli O2 ;

/ ; Qui,seleziona l’interruttore accanto a Misurazioni dell’ossigeno nel sangue per disabilitare la funzione.

Al di là del controllo periodico in background che può influenzare le performance dell’Apple Watch, ricorda comunque che si tratta di una delle funzioni più utili di questo dispositivo. Quindi, il mio consiglio è comunque di pensarci due volte prima di decidere di scartare questa app così interessante.

Fonte howtogeek.com