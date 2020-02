Come disabilitare la riproduzione automatica delle anteprime su Netflix

La riproduzione automatica delle anteprime su Netflix sono estremamente fastidiose. Queste spuntano all’improvviso mentre si sta navigando alla ricerca di un film o di una serie TV da vedere, infastidendo l’utente con video e audio non desiderati.

Anche se si tratta di un ottimo modo per scoprire nuovi contenuti più recenti caricati sulla piattaforma, possono risultare davvero molto fastidiosi. Accortisi di tale disagio, gli sviluppatori Netflix hanno agito proponendo un sistema per disattivare le anteprime e consentire una navigazione più fluida ai propri utenti.

La riproduzione automatica delle anteprime su Netflix ora si può interrompere: ecco come

L’opzione utile allo scopo è piuttosto semplice da individuare e attivare. Per raggiungerla è necessario accedere a Netflix da un browser.

Nota bene: anche se l’opzione è attivabile solo da browser, il suo effetto è valido anche su altri dispositivi. L’attivazione in sé però, è accessibile solo tramite computer.

La procedura vera e propria consiste in:

Andare con il mouse sull’icona del profilo (in alto a destra) e cliccare su Account

cercare il nome del proprio profilo e selezionare la voce Impostazioni di riproduzione

deselezionare l’opzione Anteprima automatica durante la navigazione su tutti i dispositivi

cliccare su Salva per salvare le modifiche effettuate

Eliminare tutte le riproduzioni automatiche su Netflix

Se il problema non sono solamente le anteprime ma tutte le riproduzioni automatiche, esiste una procedura leggermente diversa.

In tal caso infatti, è possibile utilizzare la voce Riproduzione automatica della prossima puntata di una serie su tutti i dispositivi. Così facendo, Netflix non inizierà automaticamente ad avviare al prossimo episodio di una serie quando finisce la riproduzione di uno.

Le impostazioni di riproduzione sono specifiche per ciascun profilo. Dunque, se su un account sono presenti più profili per persone diverse e si desidera disabilitare le anteprime della riproduzione automatica per tutti, si deve ripetere questa procedura per ciascun profilo.

Anche se questo servizio è decisamente il migliore per quanto concerne lo streaming di video/serie TV, è bene ricordare che esistono anche diverse alternative a Netflix piuttosto interessanti.

Fonte howtogeek.com