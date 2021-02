Come controllare il tempo di gioco su Nintendo Switch

Passi molto tempo a giocare sulla tua Nintendo Switch? Vuoi controllare quante ore dedichi alla console piuttosto che allo studio o al lavoro? Se sei preoccupato di esagerare con il gaming oppure se vuoi semplicemente sapere quanto tempo ti ci è voluto per completare uno dei migliori giochi retrò su Switch, sappi che Nintendo ha la soluzione per te! Puoi infatti controllare il tempo di gioco sulla Nintendo Switch: ti spieghiamo come fare, in questa guida.

Visualizza il tempo di gioco dal menu dei tuoi titoli

Nella schermata principale della Nintendo Switch puoi visualizzare tutte le informazioni relative alla tua libreria di giochi. Qui trovi un elenco dettagliato di tutti i giochi a cui hai giocato, ovviamente a patto che tu non li abbia eliminati. Puoi ordinare questo elenco in base al tempo di gioco totale più lungo: in questo modo, puoi rapidamente capire a quali giochi hai giocato di più.

E’ molto importante ricordare che questo menu mostra i tempi di gioco totali per tutti i profili utente che utilizzano la stessa console Nintendo Switch. E’ chiaro che, se sei solito condividere il gioco su più di un profilo oppure se giochi su più di una console, questo menu non ti fornirà il quadro completo del tempo di gioco.

Controlla il tempo di gioco dal profilo

Per visualizzare i tempi di gioco limitatamente ad un singolo profilo, ti consigliamo ovviamente di guardare la pagina del tuo profilo. Nel menu “Attività di gioco”, potrai visualizzare i 20 titoli a cui hai giocato recentemente, insieme ai tempi di riproduzione approssimativi.

Nintendo Switch mostra i tempi di gioco nel formato “Giocato per n ore o più”: è bene sottolineare che le ore riportate dalla console sono frutto di un arrotondamento.

Se vuoi visualizzare i tempi di gioco al di fuori delle 20 partite giocate più di recente, apri semplicemente il gioco e torna al tuo profilo. Ricorda che Nintendo Switch non ti permetterà di visualizzare gli orari durante i primi dieci giorni di gioco. Se desideri controllare i tempi di gioco il prima possibile, apri il gioco non appena l’hai scaricato. In questo modo, le informazioni saranno disponibili il prima possibile, anche se i giochi restano nel tuo backlog per un po’.

Come rendere privati i tempi gioco su Nintendo Switch

Desideri mantenere la privacy sui tuoi tempi di gioco? Ebbene, puoi farlo: Nintendo ti permette di controllare le impostazioni della privacy di Switch. Per farlo, accedi ad Impostazioni utente dalla pagina del tuo profilo principale e poi seleziona “Impostazioni attività di gioco”. In questo menu, puoi controllare chi può visualizzare la tua attività di gioco su Nintendo Switch: la selezione deve essere impostata su “Nessuno”.

Per essere sicuro che nessuno possa visualizzare le tue attività di gioco sulla console, accedi ad “Impostazioni utente”, poi ad “Impostazioni amici” ed imposta “Chi vuoi vederti online?” su “Nessuno”.

Usa l’app Filtro Famiglia per avere informazioni più dettagliate

Come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, i dati sul tempo di gioco mostrati dalla console non sono né completi né precisi. Se hai bisogno di accedere ad informazioni dettagliate e (soprattutto) certe, ti consigliamo di utilizzare l’app “Filtro famiglia” di Nintendo. Questo ti permette di controllare i dettagli ed il tempo di gioco che i tuoi figli trascorrono sulla console.

Usando l’app Filtro Famiglia potrai accedere ad informazioni molto più dettagliate come, ad esempio, visualizzare tempi di gioco più rispondenti alla realtà ed accedere ad un elenco dei giochi utilizzati in giorni specifici. L’app ti permette anche di visualizzare un dettagliato riepilogo dell’attività di gioco del mese precedente. Filtro Famiglia ti consente, infine, di controllare anche quanto tempo ha trascorso tuo figlio nel menu Home o in altre schermate di sistema.

