Come catturare uno screenshot sull’Apple Watch | Guida

Nella guida di oggi ti spiego come fare uno screenshot su Apple Watch seguendo solamente alcuni semplici passaggi.

Nel corso degli anni Apple Watch ha ampliato le sue funzionalità ed ogni giorno si riescono ad imparare nuovi trucchi per utilizzarlo al meglio. Qualche giorno fa abbiamo capito come migliorarne l’autonomia, oggi ci concentriamo su una funzione semplice ma che torna utile in moltissimi casi: come fare uno screenshot.

Abbiamo visto recentemente come fare uno screenshot sui nuovi iPhone 12, oggi ci concentriamo sullo smartwatch Apple. I passaggi sono molto semplici, ma prima di procedere devi abilitare questa funzionalità.

Videoguida agli screenshot su Apple Watch

Primo passaggio: attivare la funzione relativa a Istantanee schermo

Alla prima accensione la funzione screenshot di Apple Watch è disabilitata, per attivarla devi seguire questi semplici passaggi:

Premi la Crown ed apri le Impostazioni. Cerca la voce Generali. Al suo interno tappa sul Istantanee schermo. Dalla nuova schermata attiva questa funzionalità.

Puoi attivare la stessa funzionalità anche dal tuo iPhone, segui questi passaggi:

Apri l’app Watch. Clicca su Generali. Scorri verso il basso ed abilita la funzione Istantanee schermo.

Cosa catturare la schermata su Apple Watch

A questo punto sei pronto per catturare in immagine lo schermo di Apple Watch. Per farlo posizionati sulla schermata che ti interessa acquisire, quando sei pronto clicca contemporaneamente la Crown ed il tasto laterale. Se hai premuto correttamente i due pulsanti lo schermo lampeggiare per un istante per darti conferma dell’avvenuta cattura.

In questo modo quindi sei riuscito a catturare l’istantanea dello schermo del tuo Apple Watch. Come abbiamo visto l’operazione è davvero semplice, basta di fatto premere contemporaneamente i due pulsanti fisici, un po’ come avviene su iPhone.

Dove vengono salvati gli screenshot di Apple Watch

Le istantanee dello schermo dello smartwatch Apple non vengono salvate nell’orologio, ma nella galleria di iPhone. Trovi tutti gli screenshot all’interno dell’app foto del tuo iPhone.

Da qui potrai modificare e ritagliare le immagini o scegliere di condividerle utilizzando le tue app.

