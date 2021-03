Come ascoltare Apple Music su un PC Windows

Apple Music è un servizio streaming di musica in abbonamento che permette di ascoltare brani dal catalogo di Apple. Abbonandoti puoi ascoltare i tuoi contenuti in qualsiasi momento sia da un dispositivo Apple come Mac, iPhone o iPad che da un PC Windows. Se vuoi ascoltare Apple Music su un PC Windows ci sono due metodi che puoi adottare e noi te li spiegheremo in questo articolo!

Utilizza Apple Music Web Player

Apple ha creato Apple Music Web Player, un lettore musicale basato sul Web con un’interfaccia simile a iTunes, in cui poter eseguire l’app Musica nel browser. Per usarlo apri semplicemente il tuo browser preferito e visita il sito music.apple.com per entrare nel portale. Una volta caricato il sito, fai clic sul pulsante “Accedi” e qui puoi accedere utilizzando le informazioni del tuo account Apple o in alternativa puoi crearne uno.

A questo punto potrebbe essere che, per motivi di sicurezza, Apple ti richieda di autenticare il tuo accesso con un codice che ti invierà su uno dei tuoi dispositivi. Dopo aver effettuato l’accesso, puoi sfogliare la libreria dei brani presenti e riprodurre la musica proprio come faresti con iTunes o con l’app Musica di Apple. Quando hai finito di ascoltare, ti consigliamo di aggiungere questo sito ai tuoi preferiti così la prossima volta che vorrai accedervi ti basterà fare clic sul segnalibro per tornare al punto in cui eri rimasto. Questa soluzione risulta perfetta per coloro che vogliono ascoltare Apple Music da un PC Windows, ma ricorda che Music web player funziona anche su Mac e Linux!

Installa e utilizza iTunes

Puoi anche accedere al servizio Apple Music su un PC Windows tramite iTunes. Su computer Mac Apple ora utilizza l’app Musica, come applicazione per ascoltare i brani musicali, mentre su su PC Windows 10 iTunes è un software ancora funzionante per questa attività. Se hai un PC e non hai ancora iTunes puoi scaricarlo da Microsoft Store e installarlo facilmente sul tuo dispositivo.

Una volta installata l’app, apri “iTunes” e seleziona Account > Accedi. Una volta effettuato l’accesso, sarai in grado di gestire la tua libreria musicale iCloud e anche il tuo abbonamento a Apple Music. Per ascoltare i brani di Apple Music ti basterà fare una semplice ricerca o fare clic su “Sfoglia”.

Quindi, una volta selezionato l’artista o il brano presente sul servizio Apple Music potrai ascoltare la musica istantaneamente dato che questa verrà riprodotta in streaming su iTunes direttamente da Internet, senza necessità di download. Ricorda che iTunes su PC Windows ti permette anche di ascoltare la radio di Apple Music che presenta tre stazioni radio di livello mondiale e una raccolta di stazioni basate sui diversi generi musicali.

Fonte How To Geek