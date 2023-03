Come aprire un file dmg sul tuo PC Windows

Sebbene .dmg sia un formato disco riservato legato a macOS, ci sono diversi motivi per cui vorresti aprirle questi file anche su un computer Windows.

Il suffisso .dmg è associato al formato file di archivio dell'Utilità del disco. I file di questo tipo sono racchiudono l’intero contenuto di un hard disk o di un supporto, rendendone più facile, per esempio, la condivisione.

Scendendo più nel tecnico, questo tipo di formato può contenere volumi APFS o MacOS Extended (HFS), CD, DVD o Blu-ray, ISO9660 (dischi ottici) o volumi Microsoft FAT32 o EXTFAT.

Quando si creano immagini utilizzando l'app Utilità del disco incluso di macOS è anche possibile anche aggiungere una protezione tramite password o crittografia per proteggere il file.

Puoi anche creare file .dmg vuoti, fare doppio clic su Finder per montarli sul tuo desktop, quindi spostare file al loro interno.

Il principale svantaggio legato a questo tipo di file è che sono proprietà di Apple. In parole povere, la maggior parte degli altri sistemi operativi, tra cui Windows, non sanno nativamente come gestire i file .dmg.

Grazie al software di terze parti, e persino ad alcune soluzioni freeware, puoi comunque mettere mano a questo tipo di estensione: in questo articolo ti spiegheremo come fare.

Come aprire un file dmg su Windows gratis (e non)

Esistono una serie di opzioni gratuite per l'apertura di file .dmg su Windows 11 (ma anche per le versioni precedenti del sistema operativo Microsoft). Di gran lunga l'app più semplice da utilizzare su Windows per leggere i file .dmg è l'eccellente utility 7-zip.

7 zip funziona in maniera semplice: dopo l'installazione, tutto ciò che devi fare per accedere a .dmg in Windows è fare doppio clic su un'immagine .dmg per accedere al file. La finestra che si apre ti mostra il contenuto del file.

Il funzionamento non cambia più di tanto se vuoi optare su un altro software simile, anch’esso gratuito, come PeaZip. Il processo di estrazione è più o meno lo stesso di 7-Zip.

Se stai cercando qualcosa di più specifico, puoi scegliere DMG Extractor, con una versione gratuita è limitata ai file da 4 GB. Utile, dunque, solo in alcuni contesti specifici. Tieni però presente che, se non spenderai i 10 dollari per l’acquisto, avrai alcuni limiti riguardo file crittografati e numero di file estraibili per ogni sessione.

In favore di DMG Extractor, però, vi è il fatto che può estrarre anche file .iPA, di solito riservati a iOS, in ambiente Windows.

Ovviamente questi tre software rappresentano solo le soluzioni più diffuse: i programmi in grado di gestire in maniera più o meno approfondita i dmg in Windows sono svariati.

Come convertire i file .dmg in file .iso o .rar

Da svariati anni i file .iso sono un formato di immagine standard del settore, normalmente utilizzato per supporti ottici come CD e DVD, ma possono essere utilizzati anche come formato di immagine disco universale. La maggior parte dei sistemi operativi moderni tra cui macOS e Windows possono aprire le immagini .iso in modo nativo, anche se molto dipende dal filesystem utilizzato nell'immagine stessa.

Una volta convertito un file .dmg in .iso puoi aprire il file in modo nativo da Windows, supponendo che il filesystem presente originariamente nel .dmg sia leggibile dal sistema operativo di Microsoft.

Utilità del disco di Apple ha la capacità di convertire la maggior parte dei file .dmg in .iso direttamente da macOS. In questo senso, agisci così:

Apri l'utilità del disco di Apple da Finder in MacOS;

in MacOS; Seleziona Immagini - Converti dal menu;

- dal menu; Nel riquadro che appare, seleziona il file .dmg che desideri convertire e fare clic sul pulsante Scegli ;

; Nel riquadro che appare a questo punto, vai verso la destinazione in cui vuoi salvare il file convertito;

Se desideri crittografare la nuova immagine del disco, seleziona l’apposita voce dal menu in basso a destra ;

la nuova immagine del disco, seleziona l’apposita voce dal ; Seleziona DVD/CD Master dal formato immagine ;

dal ; Fai clic su Converti.

Utilità del disco mostrerà una finestra di avanzamento che spiega cosa sta facendo nel dettaglio durante la conversione e, in fine, se la conversione ha avuto successo o no.

In caso di successo, avrai ottenuto un file .cdr. Basta rinominare l'estensione del file da .cdr a .iso e la conversione è completa. Ora puoi copiare il file .iso sul tuo computer Windows e gestirlo come meglio credi.

Come effettuare la conversione direttamente da Windows

Come avrai facilmente intuito, l’ambiente ottimale per convertire un file .dmg in .iso è macOS. Ciò però non significa che non puoi fare qualcosa di molto simile anche su un PC Windows, anche se dovrai utilizzare strumenti di terze parti.

Tieni però presente che tali software avranno un costo (non solo economico, come vedremo in seguito). Alcuni nomi in tal senso?

Ultraiso

Poweriso

Anyburn

TransMac

SYSTOOLS Disk Image Viewer Pro

Si parla di app che hanno un costo che spazia dai 30 ai 199 dollari.

A dirla tutta, esiste anche un convertitore di fil .dmg gratuito, ovvero CloudConvert. Ma questo richiede posta elettronica e/o account Google, Twitter o Facebook dell’utente e, per chi mette la propria privacy al primo posto, potrebbe non vedere di buon occhio questo tipo di “pagamento”.

Non solo: se il file in questione è molto voluminoso, CloudConvert potrebbe risultare davvero molto lento.

Questo aspetto non è da sottovalutare, visto che i file immagine di DVD possono sfiorare facilmente gli 8 GB, mentre se si va su blu-ray o file simili è possibile raggiungere persino i 50 GB. Diamo dunque un rapido sguardo ai suddetti software.

Usa .rar come formato intermedio

Un'altra opzione è quella di utilizzare un file .rar come formato intermedio tra .dmg e un’estensione più “Windows friendly”.

In questo senso è possibile ricorrere a due software come Winrar e Winzip, due nomi noti a chi frequenta il Web da parecchi anni, che offrono questo tipo di possibilità rispettivamente al costo di 30 e 35 dollari.

Entrambi i prodotti sanno come convertire i file .dmg in file .rar - che possono quindi essere trattati in Windows o comunque esportati in formato .iso.

Paragon e Tuxera, due software per leggere estensioni file “estranee”

Esistono due programmi che offrono compatibilità per file con estensione legata ad altri sistemi operativi. In questo senso di parla di Paragon (per Windows) e Tuxera (per macOS).

Il primo dei due, tra le altre cose, ha anche alternative dello stesso produttore che permettono la lettura di estensioni non native per quanto concerne altri OS come Linux e Android.

Tuxera, dal canto suo, è un software per macOS alquanto economico (si parla di soli 14 dollari e di una prova gratuita di 15 giorni), che offre anche un’app Disk Manager per Mac piuttosto accattivante.

Utilizzando sia Paragon che Tuxera, è facile gestire i file .dmg, caricandoli per esempio su una penna USB, quindi inserire semplicemente il supporto su un computer Windows/Mac per poi agire sul contenuto.

Software gratuiti, ma non aggiornati

Ci sono alcune altre app di Windows gratuite là fuori che consentono al tuo computer accedere o convertire le tue .dmg in formati che Windows possono gestire, ma non sono state aggiornate da anni e alcune sono quindi solo per sistemi operativi a 32 bit o versioni precedenti di macOs.

Una di queste utility è Dmg2iso. C'è una pagina GitHub dedicata a tale soluzione, ma dovrai seguire le istruzioni sulla stessa per far funzionare il programma. Non solo: la pagina non è chiara riguardo la compatibilità con le versioni più recenti dei sistemi operativi coinvolti, quindi il tutto risulta un po’ un salto nel buio.

Altri software gratuiti e datati, possono risultare un po’ sospetti: il nostro consiglio è dunque quello di affidarti a programmi affidabili, per non rischiare infezioni o problemi simili sui tuoi dispositivi.

Tieni anche presente che se stai cercando di aprire antichi file .dmg, .smi o .img da macOS 9 o precedente, quelle immagini del disco possono creare diversi problemi.

Insomma, per non correre rischi, è meglio affidarsi a software più recenti e che, per poco denaro, offrono molte più garanzie.