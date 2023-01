Come abilitare e disabilitare gli avvisi audio sul tuo Mac

Gli avvisi audio sul tuo Mac possono essere molto utili. Queste infatti ti permettono di essere avvertito di un qualcosa attraverso un effetto sonoro, comprensibile anche se non stai guardando lo schermo.

Nonostante ciò, se usi il tuo dispositivo Apple per lavoro, questi tipi di notifica possono risultare fastidiosi. Sapevi che questi avvisi possono essere disattivati? In questo articolo ti spiegheremo come fare per silenziarli ed, eventualmente, riabilitarli quando necessario.

Avvisi audio su Mac: come disattivarli

Se stai lavorando e non vuoi essere disturbato da suoni emessi dal Mac puoi agire in diversi modi. Puoi limitarti ad agire sul suono di ricarica del **macBook** oppure optare per agire esclusivamente sugli avvisi audio. In altri casi potresti disattivare direttamente tutto ciò che riguarda l’audio del tuo Mac. Visto il tema trattato in questo articolo, ci focalizzeremo sugli avvisi sonori emessi da questi dispositivi.

È abbastanza facile personalizzare questo tipo di suoni, anche se tale processo può risultare un po’ noioso (come vedremo in seguito). Ecco cosa devi fare:

clicca sul menu Apple ;

; seleziona Impostazioni di sistema ;

; clicca su Notifiche ;

; fai clic sul nome dell'app di cui desideri modificare il comportamento;

disattiva Riproduci suono per la notifica.

Ben fatto. Ora continuerai a ricevere avvisi dall'applicazione, ma sarai libero da qualsiasi fastidioso rumore ad esso associato.

In precedenza abbiamo affermato che questa procedura non è così semplice per i novizi. Perché tale affermazione?

Il Centro notifiche in macOS Ventura non fornisce un'impostazione globale per disattivare le notifiche audio da tutte le app. Dovrai fare clic su ogni singola applicazione in quell'elenco all'interno della preferenza di sistema e deselezionare la preferenza Riproduci suono per notifica per chiuderle tutte.

A meno di non spendere un quarto d’ora per disattivare tutte le app che ti infastidiscono, dovrai cercare di limitarti ad agire sui programmi che ti assillano maggiormente.