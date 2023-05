ChatGPT arriva su iPhone e iPad: l’annuncio di OpenAI

OpenAI ha annunciato ieri il lancio di un’app ChatGPT ufficiale per iPhone e iPad. Come noto, ChatGPT è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che utilizza l’AI generativa per rispondere a domande e fornire consigli su tutti i tipi di argomenti. Come riportato proprio da OpenAI, l’app ChatGPT si rivela decisiva per tutta una serie di attività.

ChatGPT, infatti, può fornire risposte istantanee, in modo tale da ottenere informazioni precise senza perdere tempo tra più risultati. Inoltre con l’app si possono cercare facilmente consigli su cucina e viaggi, oppure avere le migliori idee regalo o scrivere poesie. ChatGPT, come sottolinea OpenAI, è l’ideale anche in chiave professionale: l’app aumenta la produttività con feedback sulle idee e con un’assistenza tecnica sugli argomenti.

ChatGPT offre inoltre una grande opportunità di apprendimento, ad esempio con l’esplorazione di nuove lingue. La cronologia è sincronizzata su tutti i dispositivi, pertanto è possibile vedere le proprie interazioni ChatGPT sia sul Web che sui dispositivi iOS; infine, l’app integra il sistema di riconoscimento vocale Whisper.

ChatGPT per iOS è attualmente limitato agli Stati Uniti, ma OpenAI prevede di lanciare l’app anche in altri paesi nelle prossime settimane. La società afferma che l’app sarà interessata da continui miglioramenti delle funzionalità e della sicurezza in base ai feedback degli utenti.

L’app ChatGPT è gratuita, mentre il servizio ChatGPT Plus viene proposto a 19,99 dollari al mese. La versione Plus riesce a garantire tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario a nuove funzionalità come GPT-4, la versione più avanzata di ChatGPT.