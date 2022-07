Bluetti AC500: arriva il nuovo sistema di accumulo per il fotovoltaico

Il nuovo sistema di accumulo per impianti fotovoltaici Bluetti AC500, capace di arrivare fino a 18 kwh, sarà il prodotto perfetto per raggiungere l’indipendenza energica nella propria abitazione e sta per essere lanciato su Indiegogo.

Solamente un anno fa, a luglio 2021, Bluetti ha presentato i suoi primi sistemi di accumulo di energia solari modulari (AC300+B300 di cui abbiamo parlato in un approfondimento). Oggi, a luglio 2022, Bluetti è pronta a lanciare i nuovi modelli AC500 e B300S sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo.

Le principali specifiche di Bluetti AC500

L’AC500 è un sistema modulare e compatibile con le batterie B300 e B300S che permettono i arrivare ad una capacità di 18,432 Wh

L’inverter da 5.000W (10.000W di picco) permette di soddisfare ogni esigenza di potenza a dispositivi elettronici di nuova e vecchia generazione.

Collegando AC500 ad almeno 2 batterie B300S è possibile ricaricarle contemporaneamente tramite corrente e pannelli solari fino ad un massimo di 8.000 W di input. Con questa modalità si riesce ad ottenere una ricarica completa in 1,8 – 2,3 ore.

Sono disponibili 9 modalità di ricarica che si adattano alle differenti necessità degli utenti.

Al suo interno sono montati un BMS (Sistema di Controllo della Batteria) ed una batteria LiFePO4 di nuova generazione che assicurano un’elevata sicurezza e, soprattutto, una maggiore durata nel tempo.

Grazie all’app BLUETTI per smartphone è possibile gestire e monitorare il sistema ed il suo funzionamento. Inoltre saranno disponibili aggiornamenti del firmware OTA scaricabili tramite Wi-Fi.

Peso e dimensioni: 30Kg e 20,5 × 520 × 325 × 358 mm

La vera potenza è nell’inverter

La vera potenza dell’AC500 è da ricercarsi nel nuovo inverter che permette di arrivare a 5.000 W continui, con picchi fino a 10.000 W, che consentono gli utilizzi più svariati senza problemi: dalla casa al campeggio, fino a piccoli cantieri.

L’idea di investire nell’acquisto di un prodotto green, tecnologico e all’avanguardia come il nuovo AC500 permette di abbattere sia di abbattere i costi delle bollette che si creare un sistema di alimentazione di backup da utilizzare in caso di mancanza di corrente elettrica.

La capacità espandibile è uno dei suoi punti di forza

La modularità è uno dei punti che contraddistingue e rende unici i prodotti di Bluetti, grazie a questa caratteristica l’AC500, a cui possono essere collegare fino a sei batterie B300S, si può arrivare ad una capacità massima di 18,432Wh. Con questa capacità si riescono a gestire i consumi di una casa moderna per giorni, in alcuni casi anche per settimane, senza dover procedere a ricariche.

L’autonomia è ulteriormente prolungata dai pannelli solari che di fatto rendono il prodotto green e totalmente autonomo, capace di creare un’energia illimitata per le nostre abitazioni grazie ai raggi solari.

Non mancano tecnologia e sicurezza

Un prodotto potente come questo ha naturalmente bisogno di un importante supporto tecnologico per garantirne il funzionamento in sicurezza. A questo scopo, Bluetti utilizza batterie di nuova generazione LiFePO4 che riescono ad offrire eccellenti prestazioni in sicurezza, migliori performance ed una vita utile fino a 10 anni o 35000 cicli di ricarica con una capacità fino all’80%.

Le possibilità di ricarica sono molte

Il Bluetti AC500 può contare su tempi di ricarica ridotti e su fonti varie, è infatti possibile ricaricare con la corrente alternata AC, energia solare, generatore a benzina, batterie al piombo-acido ed anche la combinazione di tre di questi sistemi. La capacità massima di ricarica è di 8.000W e permette una ricarica in 1,2 ore, a 5.000W passiamo a 1,7 ore e a 3.000W a 2,5 ore.

L’UPS perfetto

Grazie alle tecnologie adottate, Bluetti AC500 è anche un perfetto gruppo di continuità. Il sistema è capace di rilevare ed intervenire in 20 ms in caso sbalzi e mancanze di energia al fine di evitare spegnimenti delle attrezzature, problemi hardware e perdite di dati.

Quando sarà disponibile

Bluetti AC500 e B300S verranno annunciati a breve su Indiegogo. Grazie alla newsletter di Bluetti avremo la possibilità di ricevere tutte le news del caso ed anche uno sconto in esclusiva.