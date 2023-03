Come velocizzare l'avvio di Windows 11

L'avvio di Windows 11 è un processo che vorremmo fosse veloce perché influisce sulla produttività e sull'esperienza utente complessiva. Il sistema operativo Microsoft, sulla carta, è stato progettato per essere veloce e reattivo, ma può essere soggetto a rallentamenti durante l'avvio. In questo articolo, esploreremo alcune delle tecniche e delle strategie che gli utenti possono utilizzare per velocizzare l'avvio di Windows 11, aumentando l'efficienza e la produttività del proprio sistema.

Modalità di avvio rapido di Windows 11: cos'è?

La modalità di avvio rapido è una funzione disponibile su Windows 11 che consente di avviare il PC più velocemente caricando le attività da un file invece di avviarle da zero. Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti che desiderano accedere al proprio sistema operativo in modo rapido e senza problemi. Quando si abilita la modalità di avvio rapido, è importante notare che non tutti gli aggiornamenti di Windows verranno installati correttamente all'arresto.

Ciò è dovuto al fatto che l'avvio rapido non spegne completamente il PC, ma lo mette in uno stato di sospensione. Riavviare il PC invece di spegnerlo può risolvere questo problema e consentire l'installazione degli aggiornamenti senza problemi. In ogni caso, la modalità di avvio rapido è una soluzione semplice e rapida per migliorare il tempo di avvio del PC Windows 11, ma gli utenti dovrebbero essere consapevoli delle possibili conseguenze e delle precauzioni da prendere per garantire un corretto funzionamento del sistema operativo.

Per attivare la modalità di avvio rapido su Windows 11, è necessario accedere al Pannello di controllo del PC. Per farlo, apri il menu Start e cerca "Pannello di controllo", quindi seleziona l'opzione dai risultati della ricerca. Una volta aperto il Pannello di controllo, seleziona la sezione "Sistema e sicurezza". Successivamente, dalla sezione "Opzioni risparmio energia", scegli "Cambia cosa fanno i pulsanti di accensione".

Nella pagina successiva, in alto, fai clic su "Modifica impostazioni attualmente non disponibili". Qui, abilita l'opzione "Attiva avvio rapido (consigliato)" e clicca su "Salva modifiche". L'attivazione della modalità di avvio rapido è ora completata e il tuo PC Windows 11 si avvierà più velocemente la prossima volta che lo accendi. Questa funzione potrebbe influire sull'installazione di alcuni aggiornamenti di Windows e, pertanto, è necessario riavviare il PC invece di spegnerlo per garantire l'installazione corretta degli aggiornamenti.

Rimuovi le App che rallentano l'avvio di Windows 11

Disabilitare le app indesiderate nell'elenco dei programmi di avvio è un altro modo per accelerare il tempo di avvio di Windows 11. Queste app si avviano automaticamente quando si accende il computer, rallentando il processo di avvio. Per rimuovere le app dall'elenco dei programmi di avvio, è necessario avviare il Task Manager sul PC. Ciò può essere fatto facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del menu Start e scegliendo "Task Manager".

Una volta aperto il Task Manager, fai clic sulla scheda "Avvio" in alto. In questa scheda, verrà visualizzato un elenco di app che si avviano automaticamente all'accensione del PC. Qui, individua le app che non desideri aprire automaticamente all'avvio del computer. Fai clic con il pulsante destro del mouse su ogni app e seleziona "Disabilita".

Quando si sceglie le app da disabilitare all'avvio del computer, è importante fare attenzione a non interrompere i servizi su cui si fa affidamento. Ad esempio, disabilitando Dropbox o Google Drive, i file non verranno sincronizzati automaticamente quando si accende il computer. È consigliabile disabilitare solo le app che non si vuole aprire automaticamente.

Rimuovendo le app indesiderate dall'elenco dei programmi di avvio, il PC si avvierà più velocemente al prossimo avvio. Tuttavia, è importante non disabilitare le app che si utilizzano regolarmente per evitare problemi di funzionamento del sistema operativo.

Utilizza hardware più veloce

Sebbene la maggior parte dei PC moderni che eseguono Windows 11 utilizzi un SSD (Solid State Drive), che è relativamente più veloce di un disco rigido tradizionale, potrebbe essere necessario sostituire il tuo SSD se riscontri problemi di avvio lento. In questo caso, potresti considerare l'acquisto di un nuovo SSD per aumentare le prestazioni del tuo PC e ridurre il tempo di avvio. Inoltre, l'aggiornamento della RAM potrebbe essere un'ulteriore soluzione per migliorare le prestazioni del tuo PC. Con più RAM, il tuo PC avrà una memoria più volatile in cui caricare elementi temporanei, il che si traduce in un miglioramento generale delle prestazioni del sistema operativo e in un tempo di avvio più rapido.

Prima di acquistare un nuovo SSD o di aggiornare la RAM, è importante verificare la compatibilità del tuo PC con questi componenti. L'installazione di un nuovo SSD o la sostituzione della RAM richiedono una conoscenza tecnica avanzata e dovrebbe essere eseguita da un professionista o da un utente esperto. In ogni caso, la sostituzione del tuo SSD o l'aggiornamento della RAM possono fornire un notevole miglioramento delle prestazioni del tuo PC e un tempo di avvio più veloce, rendendo l'esperienza di utilizzo del tuo sistema operativo Windows 11 più efficiente e piacevole.