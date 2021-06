Come attivare le previsioni di testo in Word

Quando bisogna scrivere un testo in Word a chi non piacerebbe essere più veloce e completare il lavoro più facilmente? Per questa ragione, nel settembre 2020 Microsoft ha annunciato che avrebbe introdotto su Word e Outlook le previsioni di testo. Durante la digitazione di un testo questa funzionalità mostra in grigio la fine della parola che l’utente sta scrivendo o suggerisce delle parole successive.

Questo strumento funziona in base all’ortografia e alle abitudini di chi scrive: mano a mano che si digitano le lettere di una parola nuovi e accurati suggerimenti vengono visualizzati per dare la possibilità all’utente di scegliere. Questo è un sistema già in uso nei nostri smartphone dove i suggerimenti risultano molto utili e velocizzano il processo di scrittura; ora, però, le previsioni di testo sono disponibili anche in Word per Windows.

Come abilitare la funzione “previsioni di testo” in Word

In questa guida ti mostreremo dove puoi verificare se la funzione è stata già attivata o eventualmente come puoi attivarla. Come molte nuove funzionalità di Microsoft Word anche la funzione di previsione del testo dovrebbe attivarsi automaticamente dopo l’aggiornamento. Per verificare questo ti basterà andare nella barra di stato presente nella parte inferiore della finestra di Microsoft Word, qui dovresti vedere l’opzione “Previsioni del testo” e visualizzare uno stato di On o Off.

Fai clic sulla dicitura “Previsioni del testo” nella barra di stato per aprire le sue impostazioni. In alternativa puoi raggiungere la stessa situazione cliccando su File> Opzioni> Avanzate. All’interno della scheda che si apre seleziona la casella “Mostra previsioni di testo durante la digitazione” per abilitare la funzione e poi fai clic su “OK” per confermare.

Puoi usare la stessa azione per abilitare o disabilitare le previsioni di testo in Word per il Web. Fai clic su “Previsioni di testo” nella barra di stato e poi attiva l’opzione “Suggerisci parole o frasi durante la digitazione” per poter cominciare ad utilizzare la funzione.

Come utilizzare le previsioni di testo in Word

Le previsioni di testo sono davvero semplici da usare: durante la digitazione, mano a mano che scrivi una parola verrà visualizzato in grigio il testo suggerito. Il suggerimento può essere una singola parola o anche una frase dato che il sistema cerca costantemente di apprendere le tue abitudini e il tuo modo di scrivere. Quando inizi a utilizzare la funzione vedrai un indicatore del tasto Tab visualizzato accanto al testo suggerito. Se vuoi accettare il suggerimento, ti basterà premere il tasto Tab o il tasto freccia destra per scegliere le parole proposte. Se non desideri utilizzare i suggerimenti della funzione previsione di testo puoi continuare a digitare le parole che desideri oppure premere Esc per ignorare il suggerimento.

Disponibilità delle funzionalità

Al momento la funzione previsione di testo è disponibile su Word per Word per il Web e su Microsoft 365 nei dispositivi Windows. Come accade con molte nuove funzionalità anche questo aggiornamento potrebbe non essere subito presente nel tuo programma. Per vedere se l’aggiornamento è già arrivato ti basterà controllare la barra di stato in basso all’interno dell’applicazione.

Se ritieni di dover disporre della funzionalità nella versione desktop di Word su Windows ma non la visualizzi allora fai clic con il pulsante destro del mouse sulla barra di stato. Nell’elenco che compare cerca la funzione “Previsioni di testo”. Se lo vedi, assicurati che sia selezionato in modo che venga visualizzato nella barra di stato, se invece non è nell’elenco significa che dovrai aspettare ancora un po’ perché l’aggiornamento arrivi.

Fonte How To Geek