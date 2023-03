Apple Watch Series 8, l'offerta su Amazon: quasi 100 euro in meno

Lo scorso settembre, oltre ai nuovi iPhone 14, Apple ha anche presentato altri prodotti molto interessanti, tra cui il Watch Series 8. Il nuovo smartwatch della Mela ha subito attirato le attenzioni degli appassionati dei dispositivi wearable, anche perché le caratteristiche di questo prodotto - sia dal punto di vista estetico che sul piano tecnico - sono apparse subito eccezionali.

Tuttavia, i fan di Apple e più in generale tanti clienti che hanno apprezzato questo device non hanno completato l'acquisto per via del prezzo stabilito dalla Mela. Ecco perché in questi mesi in molti hanno guardato con attenzione il sito di Amazon in attesa di qualche sconto da prendere al volo. Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che aspettavano in tanti: l'Apple Watch Series 8 è infatti disponibile sul sito del colosso dell'e-commerce al prezzo di 457 euro. Per farla breve, acquistando il prodotto su Amazon si risparmiano 92 euro (lo sconto è del 17% sul prezzo di partenza di 549 euro): in più, si può chiedere anche di pagare il device in 5 comode rate mensili a tasso zero.

Con questo importante sconto è davvero difficile dire di no all'Apple Watch Series 8, che presenta molti rinnovamenti rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo può contare su una serie di sensori di grande livello, come il rilevatore che misura l'ossigeno nel sangue e il sensore di temperatura, ma anche su tante app su cui la Mela ha voluto apportare numerosi miglioramenti. Tra quelle più gettonate c'è sicuramente l'app Allenamento, che introduce nuovi modi di praticare sport. Basta ovviamente qualche semplice tap per chiamare tramite il polso, ma anche per inviare messaggi e email.

Inoltre, se la frequenza cardiaca presenta delle irregolarità, Apple Watch Series 8 riesce ad individuarla e a segnalarla. Lo smartwatch, infine, monitora il numero di passi fatti ogni giorno e controlla i vari progressi fitness.