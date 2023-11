Apple realizzerà super batterie: le vedremo nel 2025

Apple sta sviluppando batterie personalizzate che riuscirebbero a garantire prestazioni notevolmente migliorate: l’obiettivo della Mela, secondo quanto riportato da ETNews, è introdurre queste batterie sui suoi dispositivi a partire dal 2025.

Sempre il sito ETNews rivela che la società del CEO Tim Cook sta lavorando sulle batterie personalizzate dal 2018, come certificato dalla ricerca di brevetti e dall’assunzione di nuovo personale legato al progetto. L’azienda sta cercando di creare un tipo di batteria “tutto nuovo” con prestazioni significativamente migliorate, coinvolgendosi direttamente nell’uso dei materiali.

Apparentemente Apple sta curando i materiali catodici della batteria per determinarne prestazioni, densità di energia, rendimento e stabilità. La batteria, almeno stando ai rumors, dovrebbe utilizza una composizione completamente diversa da quelle attualmente esistenti sul mercato: la nuova composizione è infatti caratterizzata da nichel, cobalto, manganese e alluminio.

Il colosso di Cupertino sta inoltre valutando l’uso di nanotubi di carbonio per migliorare la conduttività dei materiali delle batterie, in modo tale da garantire prestazioni migliori da materiali meno utilizzati. Apple sta inoltre cercando di aumentare il contenuto di silicio della batteria, sostituendo la grafite per aumentare la capacità e ridurre i tempi di ricarica.

Ma da cosa deriva questo impegno della Mela per una batteria così innovativa? Alcune fonti rivelano che le cuffie Vision Pro hanno aumentato notevolmente la necessità dell’azienda californiana di batterie ad alte prestazioni: l’auricolare, infatti, mette a disposizione solo due ore di durata della batteria.

Secondo quanto riferito da ETNews, il progetto della batteria personalizzata di Apple è stato sviluppato in collaborazione con il progetto del veicolo elettrico della stessa azienda di Cupertino, anche se ora l’obiettivo principale della tecnologia sembra essere proprio il mobile.