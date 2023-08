Apple lancerà i nuovi AirPods il 12 settembre con gli iPhone 15

Tutti i fan di Apple hanno già provveduto a cerchiare di rosso la data del 12 settembre, giorno in cui la Mela presenterà ufficialmente i suoi nuovi iPhone 15. Inoltre, la società del CEO Tim Cook coglierà l’occasione anche per presentare la prossima generazione di Apple Watch Series 9. Tuttavia, stando agli ultimi rumors potrebbe non essere finita qui.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple potrebbe introdurre anche i nuovi AirPods aggiornati con una porta di ricarica USB-C. Come noto, Apple sta abbandonando la porta Lightning a favore della tecnologia USB-C per conformarsi agli standard europei: pertanto tutti i device adotteranno questo nuovo sistema di ricarica.

Gurman non fornisce alcuna informazione aggiuntiva su questi AirPods aggiornati, pertanto non sappiamo se la Mela abbia in serbo anche altre novità rispetto all’ultimo modello di AirPods, ovvero la terza generazione lanciata circa due anni fa. Stando alle indiscrezioni, gli AirPods di quarta generazione potrebbero adottare la ricarica anche con un caricabatterie per Apple Watch.

Inoltre i nuovi AirPods dovrebbero essere dotati del chip H2, lo stesso utilizzato negli AirPods Pro di seconda generazione lanciati lo scorso anno. Una mossa che potrebbe consentire ad Apple di migliorare l’audio spaziale personalizzato e rendere più fluido il passaggio da un dispositivo all’altro.

Infine i rumors parlano anche di miglioramenti nelle funzionalità di salute dell’udito e temperatura corporea, tra cui un’opzione di test dell’udito con diversi toni e sensori per misurare la temperatura corporea attraverso il condotto uditivo.