Amazon, ecco i nuovi Echo Frames: miglioramenti per Alexa

Nel corso del suo evento autunnale Amazon ha annunciato una nuova versione dei suoi occhiali audio Echo Frames dotati di Alexa. I nuovi occhiali sono piuttosto eleganti e presentano anche alcuni miglioramenti tecnologici.

Tra le principali migliorie apportate dal colosso dell’e-commerce va segnalato soprattutto un importante miglioramento in termini di durata della batteria. Durante l’evento Amazon ha affermato che i nuovi Echo Frames hanno sei ore di durata della batteria: siamo quindi di fronte a un aumento rispetto alle poco più di tre ore di utilizzo attivo che Dieter Bohn ha ottenuto quando ha recensito la versione originale.

I nuovi Echo Frames, inoltre, supportano anche l’accoppiamento multipunto in modo da poter accoppiare e scambiare facilmente i frame tra due dispositivi. Gli utenti possono anche impostare una nuova funzionalità che consente di chiedere ad Alexa un aiuto per trovare più facilmente questi nuovi occhiali.

I nuovi Echo Frames sono disponibili anche in sette nuove opzioni di stile, di cui due Carrera: rettangolo moderno, rettangolo, rotondo, quadrato, cat eye, Carrera Cruiser e Carrera Sprinter. L’impressione è che i nuovi occhiali proposti da Amazon siano molto più alla moda rispetto al modello originale.

I nuovi Echo Frames hanno un prezzo di partenza di 269,99 dollari, anche se il gigante del CEO Andy Jassy non ha specificato la data esatta in cui verranno effettivamente rilasciati sul mercato. Per ora questi nuovi occhiali non verranno lanciati in Italia.

Amazon Alexa diventa un assistente ancora più intelligente

Tra le tante novità proposte da Amazon nel corso del suo evento di settembre vanno menzionate anche le migliorie che consentiranno all’assistente Alexa di diventare ancora più intelligente e maggiormente conversazionale di quanto abbiamo visto finora.

Il nuovo modello di linguaggio basato sull’intelligenza artificiale si concentra su cinque punti fondamentali. Il primo pilastro è proprio la conversazione, che consente ai nuovi dispositivi lanciati da Amazon di comprendere i segnali non verbali. Inoltre, la tecnologia punta molto su una maggiore personalizzazione, in base alle preferenze dell’utente, e farà in modo che Alexa abbia sempre più un proprio punto di vista, ad esempio sul punteggio di una partita o su un evento.

In più, il nuovo modello di linguaggio di Alexa si collegherà a centinaia di migliaia di dispositivi e servizi reali sfruttando le API, in modo da compiere anche azioni più complesse. Infine, con questa nuova tecnologia saranno implementate anche nuove misure che aumenteranno il grado di protezione dei dati degli utenti.