Come usare Alexa su iPhone

É davvero possibile utilizzare Amazon Alexa su iPhone?

Se l’impiego dell’assistente vocale necessitava, fino a poco tempo fa, di strumenti come Echo o Echo Dot, al giorno d’oggi la situazione è leggermente diversa. Alexa infatti, oggi è fruibile anche attraverso i dispositivi iOS. Per poter utilizzare il tuo iPhone in tal senso però, dovresti conoscere alcune informazioni per sfruttare al meglio il tuo dispositivo mobile.

Alexa su iPhone: cosa dovresti sapere?

Il primo passo per sfruttare l’assistente vocale Amazon sul tuo iPhone è installare l’apposita applicazione dall’App Store e avviarla. Una volta che hai compiuto questa semplicissima azione, puoi procedere in questo modo:

Tocca l’icona Alexa nella parte superiore dell’app. La prima volta che utilizzi questa funzione, dovrai concedere ad Alexa alcune autorizzazioni sul tuo dispositivo iOS, come ad esempio i dati riguardanti la tua posizione, la fotocamera e il microfono. Premi Consenti quando richiesto.

sul tuo dispositivo iOS, come ad esempio i dati riguardanti la tua posizione, la fotocamera e il microfono. Premi quando richiesto. Se desideri utilizzare Alexa senza dover toccare fisicamente l’icona nell’app, seleziona Attiva nell’opzione relativa alla modalità vivavoce. Puoi sempre disattivarlo dal menu Impostazioni presente in Alexa su questo telefono .

nell’opzione relativa alla modalità vivavoce. Puoi sempre disattivarlo dal menu Impostazioni presente in . Dopo aver concesso le autorizzazioni, la volta successiva in cui selezionerai il pulsante Alexa nell’app, lo schermo si oscurerà e apparirà una barra blu in basso insieme a un’icona per la tastiera. Qui puoi esprimere la tua richiesta ad Alexa.

Se non puoi o non vuoi pronunciare il comando ad alta voce ad Alexa, puoi anche digitare la tua richiesta direttamente dalla suddetta icona per attivare la tastiera. Puoi facilmente individuare questa nell’angolo in alto a sinistra. Oppure premi il pulsante Alexa e poi l’icona della tastiera che appare nella parte inferiore dello schermo.

A questo punto, puoi chiedere ad Alexa tutto ciò che vorresti fare con qualsiasi altro dispositivo abilitato per Alexa. Le azioni che puoi compiere spaziano dall’accensione delle luci intelligenti all’ordinazione di articoli online fino a qualunque tipo di domanda ti possa venire in mente.

Fonte tomsguide.com