Amazfit lancia promozioni natalizie e di fine anno: sconti fino al 57% su smartwatch e accessori

Amazfit celebra il periodo delle festività con un'iniziativa speciale dedicata agli amanti dello sport e del risparmio. Fino al 31 dicembre 2024, l'azienda offre sconti significativi su diversi prodotti, tra cui smartwatch, anelli smart e cuffie true wireless. Queste promozioni, disponibili sul sito ufficiale e su piattaforme come Amazon, presentano offerte imperdibili, sia per chi cerca nuovi dispositivi sia per coloro che vogliono approfittare di bundle vantaggiosi. Scopriamo insieme quali sono i principali sconti attualmente disponibili.

Promozioni su smartwatch e accessori Amazfit

Le offerte natalizie di Amazfit comprendono sconti che raggiungono fino al 57% su una vasta gamma di prodotti. Sicuramente, uno dei modelli più in vista è l’Amazfit T-Rex 3, progettato per gli sportivi che desiderano prestazioni elevate senza compromessi. Attualmente, il T-Rex 3 è disponibile in bundle con le cuffie Amazfit UP, caratterizzate da uno speciale design ergonomico, ideale per rimanere salde durante le sessioni di allenamento. Il prezzo del pacchetto, che include sia lo smartwatch che le cuffie, è fissato a 299 euro. Per chi preferisse acquistare solo il T-Rex 3, questo è disponibile a un prezzo di 279 euro su Amazon.

Inoltre, per chi cerca un anello smart, l’Amazfit Helio Ring rappresenta un’opzione interessante. Questo dispositivo, realizzato in lega di titanio e dal peso di meno di 4 grammi, monitora costantemente le prestazioni fisiche, offrendo dati utili per capire come il corpo reagisca agli allenamenti. Il prezzo originale per l’Amazfit Helio Ring era di 299,90 euro, ma attualmente è acquistabile a soli 149,90 euro, disponibile anche su Amazon.

Sconti su modelli Amazfit Balance e Amazfit Active

Le promozioni includono anche il modello Amazfit Balance e Amazfit Active, entrambi lanciati lo scorso anno e regolarmente aggiornati con nuove funzionalità. L’Amazfit Balance ha visto una significativa riduzione di prezzo, ora offerto a 169 euro rispetto al prezzo originale di 249,90 euro. Su Amazon, è possibile trovarlo a 165 euro. Dall’altra parte, l’Amazfit Active è attualmente disponibile a 99 euro, in calo rispetto ai 129,90 euro richiesti in precedenza e accessibile a 89,99 euro su Amazon. Entrambi i modelli includono un cinturino extra, ma solo per gli acquisti effettuati sul sito ufficiale.

In aggiunta, le offerte riguardano anche un assortimento di modelli diversi, compresi alcuni bundle che combinano smartwatch e anelli smart. La varietà di scelte disponibili rende questa promozione ancora più interessante per i consumatori.

Altre offerte e bundle Amazfit da non perdere

Non finisce qui, poiché la promozione di Amazfit coinvolge anche altri modelli insigni del marchio. Per esempio, l’Amazfit T-Rex Ultra è attualmente in offerta a 339,90 euro rispetto ai 469,90 euro di listino, con un prezzo simile anche su Amazon. L’Amazfit Falcon è proposto a 449,90 euro, in calo rispetto a 549,90 euro, confermandosi un'opzione di valore nel campo degli smartwatch.

Altri modelli in promozione includono l’Amazfit Cheetah Pro a 179,90 euro e l’Amazfit Cheetah Round e Square, entrambi a 99,90 euro. Inoltre, i bundle con l’Amazfit Helio Ring offrono occasioni da non perdere: il pacchetto comprendente il T-Rex 3 è disponibile a 409,80 euro, un notevole risparmio rispetto ai 599,80 euro richiesti in precedenza. Ulteriori pacchetti, come quello tra il Helio Ring e l’Amazfit Balance o il T-Rex Ultra, presentano prezzi allettanti che non superano i 440 euro.

Ricordiamo che queste offerte sono valide fino al 31 dicembre 2024, ma risultano soggette ad esaurimento scorte, quindi è consigliabile affrettarsi per sfruttare questi sconti unici.