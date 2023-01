I generatori di immagini che sfruttano l’intelligenza artificiale hanno, ormai da qualche mese, catturato l’attenzione del grande pubblico.

Grazie ad algoritmi avanzati infatti, questi software riescono a creare opere d’arte originali sfruttando svariati stili. Per gli utenti mobile, Lensa AI rappresenta l’app più utilizzata in questo contesto. Si tratta di una soluzione che sfrutta l’AI per modificare selfie, rimuovere con facilità oggetti dalle foto ed effettuare altre operazioni.

Una vera e propria rivoluzione, anche se Lensa AI viene considerata un’app potenzialmente pericolosa per la privacy e non solo.

In tal senso però, va ricordato come il software in questione non è totalmente gratuito. Esistono limiti per quanto concerne quantità di immagini generate il che, per alcuni utenti, può essere una scocciatura non da poco.

In questo articolo esploreremo dunque tutte le potenziali alternative gratuite a Lensa AI, cercando di capire quali sono le caratteristiche salienti di tali soluzioni.

Le alternative gratuite a Lensa AI

Sull’onda del successo di Lensa AI e, grazie al progredire tecnologico, sono stati proposti sul mercato diversi software simili. Ecco una lista con soluzioni più o meno note ai più.

NightCafe

Cominciamo subito con un nome alquanto conosciuto. NightCafe è più che altro noto per avere più funzioni e algoritmi rispetto ad altri generatori simili oltre a una semplicità d’uso che rende l’app alla portata di tutti.

Anche se NightCafe si basa su un sistema a crediti, ci sono numerosi metodi per "guadagnare" gli stessi. Oltre a una ricarica giornaliera, che rende il software fruibile dagli utenti occasionali, la condivisione delle stesse opere su Instagram, TikTok e Twitter (con tanto di tag per pubblicizzare la piattaforma) permettono di guadagnare crediti aggiuntivi.

Insomma, anche se non è del tutto un sistema gratuito, NightCafe merita senza ombra di dubbio di entrare in questa lista.

DALL-E 2

Anche DALL-E 2, un generatore di immagini AI sviluppato da OpenAI, (marchio noto per il celebre ChatGPT) rientra di diritto tra le alternative gratuite a Lensa AI.

Con questo strumento puoi creare immagini sorprendentemente realistiche grazie alla solita intelligenza artificiale in pochi minuti.

DALL-E 2 sta mostrando un potenziale incredibile. Secondo OpenAI, lo strumento può essere utilizzato per creare immagini, oggetti di design e tanto altro.

WOMBO Dream

Il software per la creazazione di grafia NFT WOMBO Dream è stato sviluppato dalla società canadese WOMBO. È spesso considerata la migliore app per la creazione di NFT in assoluto.

Dream utilizza un complesso algoritmo per trasformare parole e frasi in opere d'arte originali. Può persino utilizzare foto esistenti per produrre dipinti o cartoni animati. Lo strumento offre una varietà di tipi di arte e paesaggi futuristici tra cui puoi scegliere.

StarryAI

Utilizzando il generatore di arte AI StarryAI, puoi produrre NFT da opere d'arte. Non è richiesto alcun input da parte dell'utente: lo strumente nterpreta le immagini utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico.

Una delle migliori caratteristiche di StarryAI è che ti viene data la piena proprietà delle fotografie che crea, permettendoti di utilizzarle per guadagno personale o in un contesto commerciale. La principale caratteristica di vendita è che produce NFT gratuiti. Sebbene la tecnologia su cui si basa questo strumento sia in continua evoluzione, sono già state create diverse incredibili opere d'arte utilizzando l'applicazione.

Come utilizzare AI Starry AI? Ecco le istruzioni per sfruttare questo tool:

vai sul sito ufficiale ;

; fai clic su start creating ;

; immetti il prompt con i comandi desiderati;

carica l'immagine iniziale;

seleziona lo stile;

scegli la dimensione della tela;

imposta il tempo di esecuzione.

Big Sleep

Un altro generatore di immagini di intelligenza artificiale con immagini realistiche è Big Sleep. Si tratta di una delle alternative gratuite a Lensa AI meno note ma, nonostante ciò, costituisce una proposta alquanto valida.

Come alcuni degli altri generatori di arte AI, è facile da usare per chiunque e, per creare un’immagine realistica, ci vogliono solo pochi istanti.

Big Sleep è un software basato su Python che utilizza una rete neurale per produrre immagini. Dopo che l'applicazione riceve i dati di input, questa produce un'immagine in pochi attimi.

Jasper Art

Per creare opere d'arte digitali originali e convincenti, Jesper Art è un altro strumento gratuito alquanto interessante. Lo strumento crea una varietà di stili utilizzando la più recente tecnologia di disegno tramite AI, semplificando l'esplorazione e la sperimentazione.

Tuttavia, poiché si tratta di un generatore di immagini AI, è importante tenere presente che i risultati possono essere imprevedibili, quindi potrebbe essere necessario tu sappia come dare gli input migliori possibili all’intelligenza artificiale.

Jasper Art permette di ottenere risultati apprezzabili soprattutto richiedendo stili precisi, magari facendo riferimento ad alcuni pittori famosi.

Questo strumento però, non si ferma alle immagini. Esso può aiutarti a scrivere post di blog, post sui social media e tanto altro.

PixRay

Pixray è una sorta di convertitore che lavora trasformando testo in grafica sfruttando API, un PC o un semplice browser web. Sebbene abbia un'interfaccia utente semplice, include anche una ricca documentazione e impostazioni AI personalizzabili per coloro che desiderano approfondire il suo utilizzo.

È possibile trovare una varietà di opzioni per modificare le impostazioni AI nella documentazione, inclusa l'aggiunta di artisti o stili specifici e tanti altri particolari interessanti. Nel complesso, Pixray è un generatore di arte AI versatile e configurabile che è facile da usare e offre un'ampia gamma di impostazioni per creare arte unica e su misura.

Come si usa Pixray? La procedura è tutt’altro che complicata:

vai sul sito ufficiale ;

; inserisci l’input desiderato

seleziona lo stile di un artista da generare;

clicca su submit e aspetta che sia pronta l’opera.

Midjourney

Il popolare generatore di testo in immagini AI Midjourney è rinomato per le sue immagini di qualità eccelsa e il suo approccio estetico unico. Il software utilizza i comandi del bot Discord per creare grafica basata su prompt di testo ed è controllato da un server Discord apposito.

Gli utenti possono produrre fotografie che sono nitide e sbalorditive e hanno un'atmosfera da giorno del giudizio o comunque di grande impatto visivo. Un utente ha persino utilizzato un'immagine generata da Midjourney per vincere un concorso artistico.

Senza ombra di dubbio, una delle migliori alternative gratuite a Lensa AI, anche se è facile intuire come esso si focalizzi meno su foto e selfie per dare priorità a paesaggi e opere simili.

Artbreeder

Il noto generatore di arte AI chiamato Artbreeder utilizza l'apprendimento automatico per migliorare le foto e produrne diverse varianti. Con questo strumento puoi creare una varietà di opere d'arte come paesaggi, personaggi di anime, ritratti e altro ancora.

Inoltre, l'intelligenza artificiale offre strumenti per alterare le caratteristiche facciali, tra cui il carnagione, il colore dei capelli e degli occhi oltre a convertire le immagini statiche in figure animate.

Artbreeder fornisce una vasta libreria di immagini che puoi organizzare in cartelle. Una volta finito il lavoro grafico, puoi scaricare l’immagine in formato JPG o PNG.

Fotor

Un altro strumento di intelligenza artificiale efficace e intuitivo per la produzione di arte NFT è Fotor. Puoi produrre arte in modo rapido e semplice utilizzando le sue tecnologie AI all'avanguardia.

Per fare ciò, ti basta inviare la tua fotografia alla piattaforma e scegliere lo stile artistico che desideri aggiungere all’immagine. Inoltre, puoi creare livelli in modo rapido e semplice o aggiungere elementi personalizzati.

È semplice da usare e non richiede la registrazione o il download di alcun software, Nel complesso, è uno strumento fantastico per produrre grafica NFT in modo rapido e semplice.

Runway ML

Con l'aiuto del programma Runway ML, puoi creare foto utilizzando modelli di apprendimento automatico che sono già stati preparati allo scopo. Lo strumento consente di creare animazioni e modelli 3D, nonché svariati tipi di immagini e ritratti.

Runway ML include anche un editor video che ti consente di cambiare le immagini di sfondo dei filmati. Lo strumento utilizza l'analisi del movimento relativo per comprendere le tue intenzioni e ha un sistema di identificazione degli oggetti integrato che semplifica il riconoscimento degli oggetti nelle foto o nelle immagini in movimento.

The MyHeritage AI Time Machine

Con temi che vanno dall'era paleolitica all'era spaziale e oltre, MyHeritage AI Time Machine crea grafica iperrealistica basata sulle tue fotografie.

Queste foto create dall'intelligenza artificiale sono straordinariamente realistiche nonostante non siano fotografie reali. Vengono utilizzate apposite filigrane per distinguere le foto “fittizie” da quelle reali.

Stable Diffusion

L’ultima alternativa gratuita a Lensa AI di cui parleremo si chiama Stable Diffusion. Stiamo parlando di un generatore di arte AI open source, che utilizza Python e che è stato realizzato da Stability AI.

Si tratta di un software che si adatta a qualunque sistema operativo che supporti i kernel Cuda può usarlo. Chiunque disponga di un PC e di una GPU potente può produrre una varietà di realtà visive utilizzando fornendo solo del testo descrittivo.

A seconda della potenza della tua GPU, Stable Diffusion AI potrebbe essere in cima alla tua lista di alternative Lensa AI.

Quanto appena descritto è ovviamente solo un piccolo assaggio di ciò che offre il Web. Visto il trend, è possibile che nei prossimi mesi e anni i software di questo tipo si moltiplicheranno.