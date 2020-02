7 migliori cover e pellicole per Samsung Galaxy S20 Ultra

Il mondo degli smartphone Samsung si arricchisce di tre nuovi device, di cui l’S20 Ultra è il top di gamma. Per questo vogliamo occuparci delle migliori cover e pellicole protettive per proteggere il Samsung Galaxy S20 Ultra. I nuovi smartphone aumentano di volta in volta la loro efficienza, potenza ed eleganza estetica, in una parola sola: valore. Il valore degli smartphone è dato anche dal costo spesso elevato che li contraddistingue. In tutti i casi si tratta di device molto delicati che necessitano di una protezione adeguata. Per questo le cover e le pellicole per il display rappresentano una scelta obbligata anche per il Galaxy S20 Ultra. Motivo per cui è doveroso parlarne individuando i modelli migliori.

Migliori cover per Samsung Galaxy S20 Ultra

Miglior cover in silicone trasparente per Samsung Galaxy S20 Ultra

Tra le migliori cover per il Galaxy S20 Ultra troviamo la custodia Anccer ultra sottile. Abbiamo una soluzione molto sottile realizzata in TPU trasparente, capace di proteggere lo smartphone da colpi e graffi. L’ottima aderenza garantisce prestazioni eccezionali e il mantenimento della brillantezza originale dell’S20 Ultra. Con questa cover, inoltre, il calore viene dissipato in maniera più efficiente.

Miglior cover in silicone colorata per Samsung Galaxy S20 Ultra

Per chi è alla ricerca di una versione più elegante può contare sulla cover Sige in fibra di carbonio. Parliamo di una custodia disponibile in tre differenti colorazioni (Blu – Nero – Trasparente) capace di assicurare una protezione antiurto ottimale. Inoltre la particolare struttura in fibra di carbonio garantisce un grip migliore evitando che lo smartphone possa scivolare dalle mani.

Migliore custodia a libro con chiusura magnetica per Samsung Galaxy S20 Ultra

Con la custodia Rssviss in pelle abbiamo un modello di cover completo, sia dal punto di vista funzionale che protettivo. Questa custodia, infatti, permette di proteggere ogni parte del telefono e di assicurarne un utilizzo migliore. Dispone di 4 tasche interne (tre piccole e una più grande) per trasportare carte plastificate, fogli e banconote. La struttura flessibile consente anche di tenere lo smartphone in posizione orizzontale per visualizzare al meglio i contenuti multimediali. Disponibile in quattro diversi colori, la custodia Rssviss in pelle è un modello estremamente pratico e affascinante.

Migliore cover innovativa per Samsung Galaxy S20 Ultra

Quello che spesso disturba nelle custodie a libro è il volume che la cover acquista una volta inserite le diverse carte. Con la custodia ESR a portafoglio tutto questo è solo un vago ricordo. Parliamo infatti di una custodia rigida che posiziona lo slot per le carte di credito nella parte posteriore. In questo modo l’accesso è molto più pratico e sicuro. Con la custodia ESR a portafoglio è possibile trasportare due carte plastificate e anche le banconote. L’aspetto funzionale non incide negativamente sulla capacità di protezione essendo questa custodia dotata di particolari rivestimenti (Air-Guard) negli angoli. Inoltre il grip è sempre particolarmente confortevole e la struttura della cover non incide sull’utilizzo della ricarica wireless.

Migliore custodia anti caduta e per riparare il Samsung Galaxy S20 Ultra

Per un livello di protezione veramente massimo la custodia Aoyiy a doppio strato è quello che ci vuole. In questo caso abbiamo una custodia ibrida a doppio strato: un rivestimento esterno in TPU che funge da paraurti e che garantisce un’ottima impugnatura e una parte interna morbida e flessibile che aderisce perfettamente al corpo dello smartphone. Inoltre la cover è dotata di un piedino estraibile che consente di tenere in piedi il telefono e visualizzare al meglio i contenuti multimediali.

Migliori pellicole e vetri temperati per Samsung Galaxy S20 Ultra

Miglior pellicola protettiva per Samsung Galaxy S20 Ultra

Per lo schermo del Galaxy S20 Ultra la pellicola protettiva A-Videt offre un livello avanzato di protezione. Protegge infatti tutta la superficie del display assicurando il 99% di trasparenza. Durante l’applicazione questa pellicola non lascia alcun tipo di residuo ed è dotata anche della tecnologia “auto-guarigione”, riparando autonomamente alcuni piccoli graffi che con il tempo si possono formare.

Miglior vetro temperato per Samsung Galaxy S20 Ultra

Il vetro temperato Slabo Premium è un sistema di protezione completo per il display del Galaxy S20 Ultra. È una pellicola che resiste anche alle sollecitazioni più estreme senza limitare l’eleganza del device o il suo utilizzo. Sottile e sempre efficace, il vetro temperato Slabo Premium garantisce anche una protezione antisporco e antigrasso.