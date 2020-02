7 migliori cover e pellicole per Samsung Galaxy S20+

Tra i nuovi Samsung Galaxy S20 la versione Plus non si differenzia molto dalla versione “standard” se non per la presenza del cosiddetto sensore ToF per la profondità di campo. Il display, però, è leggermente più grande (6.7” della versione Plus rispetto ai 6.2” della versione base), motivo per cui è importante parlare delle migliori cover e pellicole protettive disponibili per il Samsung Galaxy S20+. Anche per questo device sono disponibili sia la versione 4G che quella 5G, in aggiunta a una numerosa serie di novità e caratteristiche tecniche davvero interessanti.

Migliori cover per Samsung Galaxy S20+

Miglior cover in silicone trasparente per Samsung Galaxy S20+

Con la custodia ivencase in TPU trasparente si ha un buon livello di protezione per il proprio S20+. Parliamo infatti di una cover flessibile che aderisce perfettamente alla scocca del telefono e per questo lo protegge da urti, graffi e cadute. Tra le caratteristiche di questo modello troviamo l’ottimo livello di aderenza che evita la formazione di bolle d’aria e il colore trasparente. In questo modo il design dell’S20+ rimane sempre intatto.

Miglior cover in silicone colorata per Samsung Galaxy S20+

Per chi vuole migliorare il grip del proprio Galaxy S20+ può trovare nella custodia Arkour una validissima soluzione. Questa custodia è inoltre molto versatile dal punto di vista estetico, essendo disponibile in sei differenti versioni. La struttura della custodia Arkour è realizzata con i bordi rialzati per assicurare una maggiore protezione del telefono e con una particolare trama della superficie posteriore. Questa, infatti, oltre a migliorare il grip permette di avere una piacevole sensazione al tatto, rendendo ancora migliore l’utilizzo di questo device.

Miglior custodia a libro con chiusura magnetica per Samsung Galaxy S20+

La custodia RuiPowe in pelle è una versione molto elegante delle classiche cover a libro. Anche in questo caso abbiamo una chiusura magnetica, una protezione totale del telefono e la possibilità di usufruire delle tre tasche interne per avere bancomat, documenti e banconote sempre a portata di mano. Disponibile in sei differenti versioni cromatiche, la custodia RuiPowe in pelle può essere utilizzata anche come stand per tenere lo smartphone in orizzontale.

Miglior cover elegante per Samsung Galaxy S20+

Se siete alla ricerca di una cover innovativa e diversa da tutte le altre la custodia Bowfu a specchio è una soluzione veramente intrigante. È una cover a libro (per questo è possibile piegarla anche come stand) realizzata con il rivestimento esterno in pelle premium soft touch. L’effetto finale è assolutamente magnifico e affascinante. La custodia Bowfu a specchio è inoltre disponibile in sei differenti versioni cromatiche per soddisfare tutte le esigenze estetiche.

Miglior custodia anti caduta e per riparare il Samsung Galaxy S20+

Un’alternativa che si concentra sulla protezione dello smartphone è quella data dalla custodia EasyAcc trasparente e resistente. È un modello che avvolge, con i componenti a incastro, il Galaxy S20+ proteggendo le parti gli angoli e ogni elemento delicato. Con questa cover qualsiasi tipo di caduta non costituisce un problema per l’integrità del dispositivo. Inoltre, grazie alla superficie posteriore trasparente, anche l’estetica del telefono è preservata.

Migliori pellicole e vetri temperati per Samsung Galaxy S20+

Miglior pellicola protettiva Samsung Galaxy S20+

Per proteggere il display del Samsung S20+ senza rinunciare all’esperienza d’uso è possibile avvalersi della pellicola protettiva Wonanse. Con questo modello non si avranno effetti collaterali sulòìutilizzo del touch, ma nemmeno per il riconoscimento delle impronte digitali. Una pellicola affidabile che, al momento dell’installazione, non lascia tracce o segni.

Miglior vetro temperato per Samsung Galaxy S20+

Per un livello di protezione totale dello schermo del telefono il vetro temperato Slabo è la soluzione migliore per il proprio Galaxy S20+. Sottile, cristallino e impercettibile, questo vetro temperato protegge lo schermo da colpi e graffi e mantiene intatta la luminosità e l’esperienza d’uso (e video) dell’S20+.