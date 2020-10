Le 7 migliori fotocamere con stampa istantanea

Le fotocamere con stampa istantanea erano fino a qualche anno fa un dispositivo di lusso, pressoché indispensabile per chi amasse scattare fotografia a raffica e non avesse la pazienza di portare il rullino a sviluppare. Abbiamo avuto in tanti la Polaroid quando eravamo più giovani, oggi quel prodotto si ripropone in chiave moderna con schermi a colori, possibilità di modificare le immagini e stampe di ottima qualità!

Nel corso degli ultimi anni la situazione è cambiata notevolmente con la digitalizzazione del settore fotografico. Nonostante ciò, la possibilità di effettuare uno scatto e poter, nel giro di pochissimo tempo, avere tra le mani una vera e propria foto, è ancora apprezzata da molti utenti.

In questa guida all’acquisto, andremo proprio ad analizzare i principali prodotti di questo settore che sono attualmente presenti sul mercato e che, per specifiche tecniche, risultano particolarmente interessanti.

Le fotocamere con stampa istantanea nel 2020: dispositivi utili o semplice passione per il vintage?

Con i nuovi smartphone, sempre più precisi e dotati di tecnologie fantasmagoriche, affidarsi a fotocamere con stampa istantanea può sembrare superfluo. Se è vero che il periodo d’oro di questi dispositivi è stato nei primi anni 2000, al giorno d’oggi stanno rapidamente tornando in voga.

Dopo un periodo in cui i dispositivi Polaroid e Fujifilm hanno fatto faville, vi è stato un brusco calo di vendite. La produzione delle fotocamere di questo tipo è stata pressoché interrotta per alcuni anni, prima di vedere una ripresa nel 2016.

Perché questa rinascita? Nonostante la diffusione degli smartphone infatti, questi non possono proporre la stampa degli scatti. Seppur in numeri contenuti dunque, le fotocamere con stampa istantanea si sono ritagliate una piccola nicchia di mercato che, nel corso degli ultimi anni, si è ritagliata una quantità di seguaci sempre più consistente.

Come scegliere una fotocamera con stampa istantanea?

Prima di parlare dei singoli modelli però, è bene soffermarsi sulle caratteristiche che determinano la bontà o meno di un prodotto. Nonostante molti parametri siano in comune con smartphone e macchine fotografiche classiche, ve ne sono altri da non sottovalutare. Stiamo parlando delle seguenti caratteristiche:

Il formato è una delle peculiarità più evidenti. Le fotocamere istantanee, a seconda del tipo, sono in grado di fornire un formato più compatto (definito generalmente Mini), un formato medio e uno grande formato. Ciò va a influire in maniera più o meno consistente sul prezzo del modello.

è una delle peculiarità più evidenti. Le fotocamere istantanee, a seconda del tipo, sono in grado di fornire un formato più compatto (definito generalmente Mini), un formato medio e uno grande formato. Ciò va a influire in maniera più o meno consistente sul prezzo del modello. L’ obiettivo è un qualcosa che non va mai sottovalutato a livello fotografico. I valori, proposti in MP (MegaPixel) vanno a indicare la definizione della fotografia.

è un qualcosa che non va mai sottovalutato a livello fotografico. I valori, proposti in (MegaPixel) vanno a indicare la definizione della fotografia. La stampa, in un contesto come questo, assume un peso specifico notevole. Dunque, il tipo di carta utilizzato , è un parametro da non sottovalutare. Esistono modelli che funzionano attraverso vera e propria pellicola , sviluppandosi gradualmente una volta stampate. Altri modelli, utilizzando carta chimica , “sforneranno” foto già complete in ogni minimo dettaglio.

, è un parametro da non sottovalutare. Esistono modelli che funzionano attraverso vera e propria , sviluppandosi gradualmente una volta stampate. Altri modelli, utilizzando , “sforneranno” foto già complete in ogni minimo dettaglio. Schermo e controlli . Esistono macchine essenziali (che permettono semplicemente di scattare una foto) e altre più complesse. Quest’ultime permettono di gestire un minimo lo scatto prima di effettuare la stampa vera e propria. In questo caso, ovviamente, il prezzo del modello generalmente è più elevato.

. Esistono macchine essenziali (che permettono semplicemente di scattare una foto) e altre più complesse. Quest’ultime permettono di gestire un minimo lo scatto prima di effettuare la stampa vera e propria. In questo caso, ovviamente, il prezzo del modello generalmente è più elevato. La connettività , è un altro fattore da tenere in considerazione. Alcune macchine infatti, possono essere collegate ad altri dispositivi (come smartphone i iPhone) tramite cavo o WiFi. Ciò permette di poter gestire il dispositivo in maniera approfondita.

, è un altro fattore da tenere in considerazione. Alcune macchine infatti, possono essere collegate ad altri dispositivi (come smartphone i iPhone) tramite cavo o WiFi. Ciò permette di poter gestire il dispositivo in maniera approfondita. Non dimentichiamoci poi dell’ autonomia . Quante foto può scattare la fotocamera con stampa istantanea? Per gli utilizzatori più appassionati, questo parametro può risultare piuttosto importante.

. Quante foto può scattare la fotocamera con stampa istantanea? Per gli utilizzatori più appassionati, questo parametro può risultare piuttosto importante. Altre funzionalità da tenere in considerazione sono eventuali presenze di slot per microSD, Flash, modalità varie e tanto altro.

Infine, vi sono anche altri parametri da considerare come i materiali di costruzione, ma anche l’estetica e, non ultimo, il prezzo a cui questi prodotti sono disponibili sul mercato.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile analizzare singolarmente i migliori modelli sul mercato.

Fujifilm instax mini 9

Facile da usare e poco costosa: ecco le migliori parole per definire brevemente l’ottima Fujifilm instax mini 9. Al di là di questa definizione semplicistica, si tratta senza dubbio di una delle migliori fotocamere con stampa istantanea sul mercato.

Questa permette di scattare foto in formato Mini, ovvero di dimensioni paragonabili a quelle di una carta di credito (5,4 × 8,6 centimetri). Alimentata da 2 batterie AA si presenta con un design semplice e al contempo accattivante. A dispetto di un’estetica “sbarazzina”, il modello di Fujifilm propone comunque un mirino ottico, una modalità di esposizione automatica, un flash automatico e uno specchietto per i selfie.

Semplice e funzionale, Fujifilm instax mini 9 rappresenta al meglio il prodotto “base” del settore.

Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic

Il design dal forte sapore retrò è sicuramente uno dei punti forti di Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic, anche se essa propone anche molto di più.

Capace di scattare foto di dimensioni pari a 6,2 x 4,6 centimetri, questa fotocamere con stampa istantanea si presenta con un obiettivo da 60mm f/12.7 e diverse modalità di scatto. Tra le tante opzioni offerte agli utenti figura l’opzione per disabilitare il flash e il controllo manuale dell’esposizione. Sul retro del dispositivo inoltre, è possibile visionare le impostazioni e le modalità scelte.

Le batterie, ricaricabili, offrono una lunga durata che, stando a quanto comunicato dai produttori, garantisce ben 10 rullini di foto con un singolo ciclo.

Polaroid Snap Touch

Polaroid Snap Touch è una fotocamera con touchscreen da 3,5 pollici che consente agli utenti una buona interazione con i propri dispositivi mobile, ottenendo fotografie dagli stessi per poi stamparle. La macchina in questione è in grado di scattare foto da 10 MP e video Full HD, per poi memorizzare le stesse su una scheda microSD.

Gli utenti possono collegare il dispositivo a uno smartphone tramite Bluetooth per trasferire e stampare foto. Grazie al touchscreen della fotocamera, è inoltre possibile modificare le immagini e aggiungere i propri personali effetti creativi.

Snap Touch è disponibile in diverse opzioni di colore, tra cui nero, blu, rosa, viola, rosso e bianco. Funziona con carta Zero Ink.

Polaroid Originals OneStep+

A questa lista non può sicuramente mancare l’ottima Polaroid Originals OneStep+.

Oltre a un design inconfondibile, a cavallo tra moderno e retro, questo dispositivo è in grado di offrire una qualità estremamente elevata. Semplice da usare, può garantire una batteria in grado di durare fino a 60 giorni, oltre a un potente flash e a una funzionale modalità autoscatto.

La macchina in questione, può essere collegata attraverso Bluetooth ai dispositivi mobile, per gestire al meglio le funzioni offerte. Da sottolineare la grande qualità della lente, realizzata in policarbonato di grado ottico.

Compatibile sia con dispositivi iOS che Android, Polaroid Originals OneStep+ propone anche un cavo di ricarica USB e una pratica tracolla.

Lomo’Instant Wide

Nonostante Lomo’Instant Wide non abbia un brand famoso come quello dei precedenti modelli, si tratta comunque di una tra le fotocamere con stampa istantanea più interessanti del mercato.

Motivo? Si tratta di una macchina manuale estremamente versatile. Essa propone un obiettivo da 90 mm (incorporato), con lunghezza focale equivalente di 35 mm e grandangolare. Le funzioni e modalità sono molteplici, spaziando dallo Splitzer (che permette di effettuare tagli e divisioni sulla foto) fino alle esposizioni multiple e altre feature legate ai selfie.

Anche se meno appariscente rispetto alla concorrenza, Lomo’Instant Wide è da considerarsi come un modello sicuramente degno della nostra attenzione.

Polaroid – 9030

Polaroid – 9030 si presenta come un modello dal design classico e inconfondibile, forte di ben 7 diversi colori.

Si tratta di una nuova fotocamera istantanea analogica point-and-shoot che ha tutto il necessario per catturare ogni momento e restituire un’immagine di qualità Polaroid. Questo modello si avvale di un avanzato autofocus, con cui è semplice catturare le immagini mantenendo i colori vivaci e nitidi. Grazie alla funzioni proposte, è possibile inoltre unire due scatti in una sola fotografia.

Le ricariche sono i-Type o 600 e offrono 8 scatti all’utente. La doppia esposizione e il flash di alta qualità, sono ulteriori tocchi di classe che rendono questo modello così apprezzato dall’utenza.

Fotocamera istantanea portatile LG

La fotocamera istantanea portatile LG si propone con un design pulito, linee rotondeggianti e un’estetica estremamente essenziale.

Stiamo parlando di un dispositivo da 5 MP, dotato di stampante incorporata col la possibilità di stampare sia a colori che in bianco e nero. Oltre a poter scattare foto, è possibile collegare il dispositivo con smartphone Android o iPhone, per poter eventualmente ottenere immagini (nei formati JPEG, PNG e BMP) per poterle poi stampare.

La stampa vera e propria richiede circa 45 secondi e restituisce una fotografia con dimensioni pari a 6,35 x 9,4 centimetri. Le batterie in dotazione sono agli Ioni di litio e garantiscono una durata decisamente sufficiente per la maggior parte degli utenti.