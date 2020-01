5 migliori dispositivi Mac da acquistare entro l’anno

Quali sono i migliori dispositivi Mac da acquistare nel 2020? Gli appassionati di Apple non hanno che l’imbarazzo della scelta in tal senso. Il 2019 ha visto alcune novità importanti, come il lancio degli ambitissimi AirPods 2 o del Mac Pro 2019 16”, ma anche altri prodotti più datati riescono a tenere il passo con i tempi.

Quando si parla dei migliori dispositivi Mac ci riferiamo un brand che può vantare serie di prodotti con caratteristiche tecniche di livello assoluto. Pochi marchi come la mela sono riusciti a spaccare in due il pubblico. Da una parte vi sono gli appassionati, che non possono fare a meno di Apple, mentre dall’altra vi sono i detrattori, che sostengono si tratti più che altro di fanatismo verso un marchio.

Al di là delle opinioni personali, il mercato continua a dare riscontri positivi per l’azienda di Cupertino che, anche quest’anno, ha registrato un fatturato davvero incredibile.

I migliori dispositivi Mac da non farsi scappare nel 2020!

Quali sono i migliori prodotti con il marchio Apple da non farsi sfuggire? Il colosso di Cupertino propone una serie di dispositivi di altissima qualità e, in tal senso, scegliere non è facile. Va inoltre chiarito come, la qualità proposta si rispecchia nel prezzo: non si tratta infatti di prodotti alla portata di tutti, nella maggior parte dei casi.

Ancor prima di scendere nei dettagli, parlando di modelli specifici, è bene fare una distinzione preliminare tra Mac Pro e Air, al fine di poter individuare quale sia realmente il dispositivo più adatto alle nostre esigenze specifiche.

Mac Pro o Air?

Non tutti i Mac sono uguali e, come vedremo in seguito, esistono due diverse linee a cui affidarsi. Come sapere se è meglio propendere per un Mac Pro o un Air? Di seguito proponiamo alcune considerazioni utilissime in tal senso.

Chi cerca un modello da 15 pollici, deve sicuramente propendere per un Macbook Pro, eventualmente dotato anche di sistema Intel Core i7 (budget permettendo). Ritornando invece al modello base, quindi a quello da 13 pollici disponibile con Intel Core i5, il prezzo potrebbe non essere troppo elevato, specialmente rispetto al confronto con il Macbook Air. Vediamo dunque un confronto preciso tra le caratteristiche dei due modelli:

Display

Macbook Air: Display widescreen retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale)

Macbook Pro: Display Retina retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale)

Processore

Macbook Air: presenta un processore Intel Core i5 dual‑core a 1,8GHz o Intel Core i7 dual‑core a 2,2GHz e con Turbo Boost fino a 3,2GHz

Macbook Pro è dotato di un processore Intel Core i5 dual‑core a 2,3GHz o Intel Core i7 dual‑core a 2,5GHz, Turbo Boost fino a 4,0GHz

Spessore

Riguardo lo spessore, sicuramente Air è imbattibile: Da 0,3 a 1,7 cm di spessore

Il Macbook Pro ha uno spessore è pari a 1,49 cm. Seppur sottile, perde sicuramente la sfida

Peso

Macbook Air pesa 1,35 chili

Macbook Pro pesa 1,37 chili (la variazione è dunque minima)

Schermo

Macbook Air propone un display retroilluminato LED da 13,3 pollici diagonale widescreen

Il Macbook Pro, invece, può vantare un display retroilluminato LED da 13,3 pollici in diagonale sistema retina

Batteria

Il Macbook Air ha una batteria e un’alimentazione migliore dura sino a 12 ore di utilizzo intenso

Il Macbook Pro dura sino a 10 ore di utilizzo intenso

Porte USB e Thunderbolt

Il modello Air ha 3 porte usb e 1 porta Thunderbolt 2

Il Macbook Pro ha solo 2 porte Thunderbolt 3 USB-C

Il sistema operativo e le funzioni principali, invece sono identiche per entrambi i modelli che presentano infatti, l’ultimo MacOS Sierra.

Come abbiamo potuto notare, le funzioni dei due modelli sono al quanto simili. La scelta dunque, sarà determinata dal prezzo del singolo modello e da alcune peculiarità che differenziano le due serie. In entrambi i casi, parliamo comunque di prodotti di alta qualità e che offrono prestazioni elevate.

Di seguito proponiamo una serie di dispositivi che, per chi è appassionato di Apple, possono risultare una vera e propria attrattiva.

Apple Mac Pro 2019

Uno degli ultimi arrivati in casa Apple è proprio il Mac Pro 2019, citato già all’inizio di questo articolo. Si tratta di un computer estremamente potente, forte di un processore Intel Core i9 8-core 2,3GHz di nona generazione e di uno spettacolare display Retina da 16″ con tecnologia True Tone.

Ovviamente, le caratteristiche tecniche di questo prodotto così pregiato non finiscono qui, visto che esso può vantare anche una scheda grafica AMD Radeon Pro 5500M con memoria GDDR6, 16 GB di RAM e 1 TB di spazio per l’archiviazione dati. Immancabili poi, altre caratteristiche standard per i laptop Apple come Touch Bar e Touch ID.

Il tutto in un computer dal peso di solamente 2 chili, per una qualità complessiva elevatissima e un costo, come più che comprensibile, piuttosto elevato.

Apple MacBook Air 13”

Un po’ più datato, meno potente, ma alla portata di un target molto più ampio, vi è l’apprezzabile Apple MacBook Air 13”. Nonostante non sia uno degli ultimi modelli usciti, questo resta comunque uno dei migliori ultrabook tra cui scegliere.

Il display da 13” risulta in HD, con una risoluzione supportata pari a 1440 x 900 pixel. Il processore è un e dual-core Intel Core i5 da 1.8GHz, 128GB di memoria interna SSD, 8GB di RAM e una GPU Intel GD Graphics 6000. Su questa versione del MacBook Air troviamo il sistema operativo macOS Sierra. Nonostante non sia uno dei prodotti Apple più recenti, rimane comunque una buona soluzione per molte tipologie di utente.

Nuovo Apple iMac 21.5”

Un altro dei migliori dispositivi Mac è senza dubbio il Nuovo Apple iMac 21.5”. In questo caso passiamo a un computer desktop All-in-one, forte di un ottimo schermo 21.5” con display retina (con una risoluzione di 4096 x 2304 pixel). Il monitor, inoltre, può vantare un design che è tipicamente Apple, improntato su eleganza e praticità allo stesso tempo.

La CPU è Intel Core i3 quad-core di ottava generazione o una variante 6-core. Il processore grafico è Radeon Pro 555X o 560 X e spazio d’archiviazione pari a 1 TB. Si tratta di una più che valida alternativa ai classici computer desktop che montano sistemi operativi Windows.

Apple Mac Mini

Apple però, è in grado di proporre alcuni dispositivi anche relativamente low cost. Si tratta per esempio dell’Apple Mac Mini, una sorta di mini PC dotato comunque di una buona potenza e componentistica di livello apprezzabile.

La versione più recente del Mac Mini propone agli utenti processore è un Intel Core i5 dual-core di quarta generazione da 2.8GHz, 1 TB di memoria interna e 8GB di RAM SDRAM. Per quanto concerne il software, è bene ricordare che il sistema operativo preinstallato è Mac OS X Yosemite.

Apple iMac Pro

Terminiamo la lista dei migliori dispositivi Mac con un dispositivo dotato di display da 27”, con monitor da 5K e una gamma di colori P3 estremamente ampia: l’Apple iMac Pro è uno dei All-in-One più potenti cui un professionista possa affidare il proprio carico di lavoro. Display Retina touch con una risoluzione di 5120 x 2880 pixel, processore Intel Xeon W da 3.2GHz, GPU AMD Radeon Pro Vega 56, memoria interna da 1TB con slot PCie 3.0 da 4TB.

Integrati nell’Apple iMac Pro troviamo la fotocamera e gli altoparlanti e il sistema operativo presente è il macOS High Sierra 10.13.