4 app utili per gestire le tue notifiche su Android

Può essere complicato gestire il flusso di notifiche sul tuo smartphone. Più applicazioni hai installate, più il tuo dispositivo mobile può diventare un accessorio che emette in continuazione suoni, distraendoti di continuo dal lavoro o anche solo dalle tue attività nel tempo libero.

Per fortuna, esistono app di gestione delle notifiche progettate per aiutarti a gestire gli avvisi in arrivo. Questi software sono molto più complessi di quanto ti possa aspettare e, in molti casi, offrono una gamma di funzionalità per personalizzare e dare priorità ai diversi avvisi che puoi ricevere.

Dai filtri di notifica personalizzabili alla categorizzazione intelligente fino alle opzioni di pianificazione di fasce orarie, le app di gestione delle notifiche offrono un’esperienza utente fluida. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcune di queste app.

NotifyBuddy

Con un’interfaccia intuitiva, NotifyBuddy offre una gamma di funzionalità per migliorare l’esperienza con le notifiche. Una caratteristica degna di nota è la possibilità di abilitare le notifiche in stile LED che compaiono sullo schermo e di impostare le preferenze di notifica per ciascuna app o impostazione del dispositivo, come suono, vibrazione o colori e forme dei LED.

Puoi farlo toccando l’app per accedere alle varie opzioni di personalizzazione disponibili, il tutto senza particolari difficoltà. NotifyBuddy offre anche numerose impostazioni per regolare le funzionalità LED, consentendo di silenziare temporaneamente le notifiche, impostare la durata del lampeggio e abilitare la protezione burn-in.

Per iniziare a utilizzare questo software, dovrai concedere le autorizzazioni necessarie e aggiungere le app per le quali desideri ricevere notifiche. NotifyBuddy offre una versione gratuita supportata attraverso annunci pubblicitari. Per accedere a tutte le funzionalità LED, dovrai eseguire l’aggiornamento alla versione premium.

Puoi accedere all’app direttamente da Google Play.

FilterBox

FilterBox è un potente gestore di notifiche che offre una gamma di funzionalità innovative per aiutarti a prendere il controllo degli avvisi senza farti travolgere dagli stessi. Con questa app puoi organizzare e personalizzare facilmente i tuoi avvisi in base alle tue preferenze.

Una delle sue caratteristiche degne di nota è la possibilità di creare filtri e regole con ampie possibilità di personalizzazione. Ciò ti consente di dare priorità a determinati tipi di notifiche o bloccare quelle indesiderate, assicurandoti di ricevere solo gli avvisi che ti interessano. Ad esempio, puoi impostare azioni come Ignora, Disattiva audio, Posticipa e Cambia suono.

Inoltre, fornisce opzioni di filtro avanzate, che ti consentono di filtrare le notifiche in base a parole chiave, contatti specifici o anche periodi di tempo specifici.

Puoi anche scegliere il tipo di visualizzazione per gli avvisi in arrivo, che si tratti di una chiamata, di avvisi vocali, di opzioni di lettura ad alta voce o simili. Puoi anche programmare orari di silenzio per disattivare temporaneamente le notifiche durante periodi della giornata specifici.

L’app fornisce una casella di posta unificata in cui puoi gestire e accedere comodamente a tutte le tue notifiche in un unico posto. Offre inoltre funzionalità come posticipare, contrassegnare gli avvisi come letti, archiviarli o contrassegnarli come spam.

FocusX: blocco delle notifiche

FocusX è un’altra app di gestione delle notifiche che mira a migliorare la tua produttività e semplificare il tuo flusso di lavoro. Con le sue funzionalità personalizzabili, ti consente di avere il pieno controllo delle tue notifiche evitando distrazioni inutili.

Puoi personalizzare le tue notifiche inserendo nella whitelist alcune parole chiave di tua scelta. Aggiungendo e inserendo in questa lista parole o frasi specifiche, puoi assicurarti di ricevere avvisi solo per le informazioni che ti interessano, risparmiando tempo prezioso e riducendo distrazioni inutili.

Puoi anche bloccare le notifiche di tutte le app contemporaneamente o nascondere le notifiche permanenti. Tutto sommato, è un’app piuttosto semplice da usare. Tuttavia, puoi impostare notifiche personalizzate per le app (eccetto per alcune app di sistema) solo se scegli di eseguire l’aggiornamento alla versione premium.

Notification Sound Manager

Notification Sound Manager ti consente di assegnare suoni specifici a determinate notifiche. Ha un’interfaccia semplice ed è relativamente facile da usare.

Per iniziare, dovrai aggiungere un’app e assegnarle un suono personalizzato. Assicurati di aver concesso tutte le autorizzazioni necessarie affinché l’app possa essere eseguita in background e rilevare le notifiche in arrivo.

Puoi anche personalizzare il tipo di suono riprodotto quando ricevi una notifica, che si tratti di una suoneria, di un file audio personalizzato o di una funzione di sintesi vocale. Puoi anche aggiungere la tua canzone preferita per ricevere notifiche o avvisi sonori. Puoi anche disattivare tutti gli avvisi delle app contemporaneamente, per poterti prendere un momento di riposo o focalizzarti sul lavoro.

Evita le distrazioni e semplifica le tue notifiche

Avere un’app affidabile per la gestione delle notifiche può essere incredibilmente vantaggioso.

Che tu sia un professionista impegnato, uno studente o semplicemente chiunque desideri semplificare le proprie interazioni digitali, queste app di gestione delle notifiche sono un’aggiunta preziosa ed essenziale al tuo dispositivo mobile.

Tieni però presente che esistono anche altre app per favorire la produttività su Android che dovresti considerare.