Le 3 migliori fotocamere per il riconoscimento facciale

La sicurezza è uno degli aspetti che meglio si sposa con la tecnologia e quella del riconoscimento facciale sembra essere la nuova frontiera. Già molti smartphone, ad esempio, la utilizzano per lo sblocco dei device, affiancando questo metodo al più tradizionale riconoscimento delle impronte digitali. Si tratta di sistemi tecnologicamente avanzati in grado di riportarci alla mente i più famosi film di fantascienza e il cui sviluppo non è destinato ad arrestarsi. Basti pensare alla recente pandemia da Covid-19 che ha reso necessario ed obbligatorio l’uso delle maschinerine medice. Uno strumento, questo, tanto utile per combattere la pandemia ma nello stesso tempo in grado di ostacolare i consolidati sistemi di riconoscimento facciale. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel nostro articolo riconoscimento facciale anche quando si indossa la mascherina.

Proteggere la propria casa

Uno degli ambienti più esposto a rischi e che necessita di costante controllo è quello della propria abitazione. Sia che ci troviamo in casa, sia che siamo fuori (per brevi spostamenti o per periodi più prolungati), essa è spesso oggetto di desiderio di numerosi malintenzionati.

Per dormire sonni tranquilli e non avere la preoccupazione che qualcuno possa introdursi in casa e mettere a repentaglio l’incolumità dei propri affetti e dei propri beni, è importante dotarsi di strumenti di sicurezza e di videosorveglianza tecnologicamente avanzati. Questo tipo di tecnologia è utile, come vedremo, anche integrata agli strumenti che utilizziamo quotidianamente, come ad esempio il citofono e il video citofono. È possibile trasformare il proprio smartphone in una telecamera di sicurezza, così come è possibile orientarsi verso l’acquisto di fotocamere per il riconoscimento facciale.

Il riconoscimento facciale

Le fotocamere per il riconoscimento facciale si differenziano tra loro innanzitutto per la tecnologia con le quali sono realizzate. Esse possono rilevare un oggetto, classificarlo, riconoscerlo o identificarlo. Allo stesso tempo vanno valutati i seguenti parametri:

Risoluzione;

Illuminazione;

Pixel per metro;

Posizionamento della fotocamera.

Questi elementi permettono di valutare una fotocamera per il riconoscimento facciale e di installarla in maniera adeguata all’interno della propria casa o del proprio locale commerciale. Scopriamo quali sono le migliori attualmente disponibili sul mercato.

I migliori modelli

Eufy Security

La telecamera Eufy Security con IA per riconoscimento persone/animali, è un prodotto estremamente interessante e dalle caratteristiche tecniche uniche. Grazie all’IA presente sul dispositivo, questa telecamera è in grado di determinare se è presente in casa un essere umano oppure un animale domestico. Eufy Security, inoltre, registra soltanto nel momento in cui si verifica un evento di interesse. Puoi visualizzare tutte le registrazioni con l’incredibile nitidezza di 2K: in questo modo potrai osservare attentamente cosa avviene all’interno della tua casa, quando sei assente.

Questa telecamera è in grado di seguire attivamente l’azione: quando rileva un movimento, Eufy Security traccia e segue automaticamente l’oggetto in movimento. Puoi inoltre ruotare l’obiettivo di 360 ° in orizzontale o inclinalo di 96° in verticale per avere una visione chiara dell’intera stanza.

Eufy Security è la telecamera dotata di sistema di integrazione intelligente: ti basterà infatti collegarla all’Assistente Google o Amazon Alexa per poter controllare la telecamera tramite controllo vocale. Infine, Eufy Security ti permette anche di comunicare direttamente dalla videocamera: puoi parlare in tempo reale con chiunque si trovi a passare davanti all’obiettivo sfruttando l’audio bidirezionale integrato della videocamera.

Netatmo NSC01-EU Welcome

Un’altra soluzione molto interessante è quella proposta dalla videocamera Netatmo NSC01-EU Welcome. Si tratta di un modello da interno che invia un segnale quando riscontra la presenza di un intruso all’interno dell’abitazione. Il controllo della videocamera è completamente gestibile attraverso l’apposita applicazione e non bisogna pagare costi di abbonamento. Tramite la Netatmo NSC01-EU Welcome è possibile impostare i volti dei propri familiari e questa invia degli avvisi quando riconosce il volto di uno sconosciuto. È possibile abbinare anche un rilevatore di fumo o una sirena e ricevere una notifica ogni volta che questi entrano in azione.

Nest Cam Indoor

La videocamera Nest Cam Indoor è un modello prettamente da interno, dotata di altoparlante, che permette l’interazione con Google Assistant. Oltre a svolgere il controllo dello spazio circostante può essere impiegata anche come assistente vocale, potendo controllare a distanza anche i propri elettrodomestici. Per quel che riguarda la sicurezza permette di ricevere gli avvisi d’allarme sia tramite email che tramite notifica sullo smartphone e permette anche di registrare quanto avviene in casa, potendo riguardare con calma le riprese. Questa videocamera utilizza una piattaforma cloud dove salvare le riprese per un lasso di tempo fino a 30 giorni continuativi. La visione è sempre nitida, sia nel pieno della luminosità che di notte, con un angolo di visione molto ampio e una risoluzione HD a 1080p.